Obezitologička: Po užití Ozempicu pacienti nespaľujú tuk ako jadrová elektráreň

Zhovárali sme sa s Adelou Penesovou.

Najprv sa stal populárnym medzi bohatými a slávnymi, jeho užívaním sa chválil aj známy podnikateľ Elon Musk. Netrvalo dlho a liek Ozempic spôsobil ošiaľ na sociálnych sieťach. Vo videách, ktoré videlo takmer pol miliardy ľudí, mnohí zdieľali zázračné premeny svojej postavy.

Médiá o ňom informovali ako o výnimočnom lieku, ktorý má potenciál zastaviť epidémiu obezity. Stačí iba jedna injekcia týždenne a prebytočné kilá zmiznú. No čoraz častejšie sa ozývajú aj hlasy tých, ktorým spôsobil vážne nežiaduce účinky.

„Liek Ozempic je primárne vyvinutý na liečbu cukrovky druhého typu. Stimuluje totiž produkciu inzulínu a potláča glukagón. To je však len jeden jeho účinok. Okrem toho pôsobí aj na tráviaci trakt a práve z toho vyplývajú mnohé jeho nežiaduce účinky: pocit plnosti, napínanie na zvracanie a podobne," vysvetľuje pre SME obezitologička ADELA PENESOVÁ z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

„Má vplyv aj na centrálny nervový systém, konkrétne na mozgovú časť, ktorá sa nazýva hypotalamus. Ale aj ďalšie, takzvané hedonické centrá alebo centrá užívania si jedla,“ dodáva.

V rozhovore sa dočítate: Ako lieky Ozempic, Wegovy a Saxenda fungujú.

Či ich môže užívať ktokoľvek, kto sa rozhodne schudnúť.

K akému úbytku hmotnosti tieto lieky vedú?

Ako fungujú.

Aký je ich výsledný efekt.

Aké sú nežiadúce účinky týchto liekov, a či sú viditeľnejšie preto, že počet ich užívateľov narástol.

Či lekárka zaznamenala nárast záujmu zo strany pacientov o tieto lieky.

Kedy Ozempic prepláca poisťovňa.

Akému percentu pacientov stačí na schudnutie len zmeniť stravu a zaradiť do života viac pohybu.

Či chudnutie naozaj začína v hlave.

Aké sú najčastejšie chyby v stravovaní, ktoré ľudia robia.

Ešte pred rokom mi väčšina odborníkov hovorila, že hoci vo svete zúri epidémia obezity, ľudia stále čakajú na zázračný liek, vďaka ktorému schudnú bez toho, aby zmenili životný štýl. Môžeme konštatovať, že v roku 2023 už takéto lieky máme?

Bola by som trochu opatrnejšia a skeptickejšia v týchto vyjadreniach. Nemáme žiadny zázračný liek. Ľudia si často myslia, že vedci pred nimi taja aj univerzálny liek na rakovinu, no nie je to tak.

Dnes sa skôr posúvame k tomu, aby sme pacientom nastavovali liečbu individuálne, podľa ich potrieb. Rozhodne to však nie je nič zázračné, pretože mu to pomôže len čiastočne.

Ošiaľ okolo liekov Wegovy a Ozempic sa spustil v USA v januári 2023. Hovorilo sa o nich na sociálnych sieťach, v podcastoch, v televíznych reláciách. Tiktok dokonca zaplavili videá so zázračnými zmenami postáv. Práve tie prispeli k tomu, že ľudia nadobudli dojem, že je to nielen liek pre extrémne obéznych ľudí, ale pre kohokoľvek, kto sa chce dostať k svojej ideálnej hmotnosti. Ako tieto lieky fungujú?

Treba povedať, že liekový trh v USA je iný ako v Európe.

V Amerike sa to posunulo do roviny, že človek môže tieto lieky zohnať takmer bez lekárskeho predpisu. V Európe sme predsa len konzervatívnejší. Každý liek musí u nás predpisovať lekár, ktorý zohľadňuje indikácie a kontraindikácie.

To, že semaglutid, to je účinná látka, ktorá je v lieku Ozempic alebo Wegovy užívali hviezdy len preto, aby mali lepšiu figúru, je úplne scestné. Tak by to rozhodne nemalo fungovať. Žiaľ, ide o zneužívanie lieku.

Keďže liek bol určený primárne pre pacientov s cukrovkou, dokonca v určitom období nastal v USA problém: tí, ktorí ho naozaj potrebovali, sa k nemu nemohli dostať.

Áno. Rada by som ešte povedala, že lieky Wegovy a Ozempic majú rovnaké zloženie. Dokonca ich vyrába tá istá firma a majú rovnakú účinnú látku.

Ozempic je určený pre pacientov s diagnózou diabetes melitus druhého typu (cukrovka druhého typu, pozn. red.). Je na trhu už dlhšie: od roku 2017 je schválený v USA aj Európskou liekovou agentúrou.

Ďalšie podobné lieky sme mali schválené na liečbu cukrovky už od roku 2012. Prvým bol Exenatide. Ide o lieky primárne určené pre diabetikov, pričom jedným zo žiaducich účinkov u pacientov je aj to, aby zredukovali ich hmotnosť.

Výskumy neskôr ukázali, že sa dajú použiť aj u ľudí, ktorí netrpia cukrovkou, len s indikáciou na chudnutie. Preto vznikol Wegovy. Ten istý liek sa teda predáva pod dvoma názvami, s odlišnými indikáciami.

Tretí liek - Saxenda, známy aj pod názvom Liraglutid je trochu slabší. Jeho nevýhodou je, že pacienti si ho musia pichať raz denne, kým pri liekoch Ozempic a Wegovy stačí podávať liek raz za týždeň.

A hoci lieky Wegovy a Saxenda majú indikáciu na liečbu pacientov s obezitou, chcela by som upozorniť, že Európska obezitologická spoločnosť vydala odporúčania, ako máme liečiť pacienta, ktorý je vo vyššom stupni obezity (2. a 3. stupeň).

Gro je stále zmena životosprávy, úprava stravy (zloženie i množstvo), pohybový režim a až potom siahame po liekoch. Pretože majú, rovnako ako všetky, nežiaduce účinky.

Čiže to nie sú lieky, ktoré môže užívať ktokoľvek, kto sa rozhodne schudnúť. Primárne sú určené pacientom, ktorí trpia výraznou obezitou a predpíše im ich lekár?

Tieto lieky sú určené pre pacientov, ktorí trpia obezitou druhého a tretieho stupňa. Pri treťom stupni obezity hovoríme o extrémne obéznych pacientoch.

Keď rozhodujeme o liečbe týchto pacientov, máme ďalšie metodiky, ktoré sú radikálnejšie. Zvažujeme napríklad bariatrické operácie (chirurgické zákroky, ktoré spôsobujú zmeny v tráviacom systéme, pozn. red.), ktoré sú veľmi účinné.

Na druhej strane, výskum nám ukazuje ďalšie cesty a posúva nás ďalej.

Prehľad liekov Ozempic: Na liečbu cukrovky druhého typu.

Na lekársky predpis.

Hradený zdravotnými poisťovňami pre pacientov s cukrovkou druhého typu.

Cena: 83,20 eura

Nežiaduce účinky u nás: alergická kožná reakcia, hnačka a kŕče v bruchu. Saxenda: Na reguláciu príjmu potravy a telesnej hmotnosti.

Na lekársky predpis.

Nie je hradený zdravotnými poisťovňami.

Orientačná cena: od 160 eur.

Nežiaduce účinky u nás: akútna pankreatitída. Wegovy: Na chudnutie.

Nie je registrovaný na Slovensku.

Cena v USA: 1350 dolárov (1224,82 eura).

Experti vyvíjajú napríklad twinkretíny, teda látky, ktoré majú dve účinné látky.

Očakáva sa, že vďaka kombinácii GLP1 a GIP hormónov v jednej tabletke, docielime u pacientov ešte väčšie zníženie hmotnosti. Priblížili by sme sa tak k rovnakému efektu, ako majú bariatrické operácie.

K akému úbytku hmotnosti vedú lieky Ozempic, Wegovy alebo Saxenda?

Tieto lieky vedú k úbytku približne desiatich percent telesnej hmotnosti. Stokilová žena teda môže v priemere schudnúť približne 10 kíl.

Pri užívaní dvojkombinácie GLP1 a GIP hormónov sa posúva do vyšších hodnôt, k úbytku hmotnosti o 15 až 20 percent.

Takýto úbytok hmotnosti už naozaj začína konkurovať bariatrickým operáciám, pri ktorých sa dosiahne 30-percentná až 50-percentná redukcia telesnej hmotnosti, v závislosti od typu operácie.

Ako tieto populárne lieky na chudnutie fungujú?

Vyvinuté boli už v 90. rokoch. Vedci na to prišli tak, že zo slín jašteričky vyextrahovali látku exenatid, ktorá je podobná ľudskému hormónu GLP-1.

Nenahrádza inzulín, ale podporuje jeho vylučovanie z podžalúdkovej žľazy. Súčasne zabraňuje účinku kontraregulačného hormónu glukagónu. Funguje podobne ako vlastný hormón inkretín GLP-1, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi. Ak by vedci použili identický hormón, ako produkuje naše telo, nastal by problém, že sa veľmi rýchlo rozpadá. Jeho polčas rozpadu je jeden a pol až dve minúty. Analóg je trochu iný, upravený, tým pádom vydrží v krvnom obehu po podaní dlhšie.

Liek Ozempic je primárne vyvinutý na liečbu cukrovky druhého typu. Stimuluje totiž produkciu inzulínu a tiež potláča glukagón. To je však len jeden jeho účinok. Okrem toho pôsobí aj na tráviaci trakt a práve z toho vyplývajú mnohé jeho nežiaduce účinky: pocit plnosti, napínanie na zvracanie a podobne.

Navyše má vplyv aj na centrálny nervový systém, konkrétne na mozgovú časť, ktorá sa nazýva hypotalamus. Ale aj ďalšie takzvané hedonické centrá, alebo centrá užívania si jedla.

Rozlišujeme dva typy hladu. Homeostatický hlad, ktorý nám hovorí, že máme prázdny žalúdok, škvŕka nám v bruchu a sme naozaj hladní. Druhým typom je hedonický hlad. Ten nám hovorí, že máme na niečo chuť. Oba dokáže semaglutid potlačiť.

Aký je výsledný efekt?