Cvičiť pred operáciou sa oplatí. Šance na rýchlejšiu rehabilitáciu zvyšuje aj HIIT

Prečo sa oplatí cvičiť pred operáciou.

Text pôvodne vyšiel v denníku Washington Post.

Krátke cvičenia s vysokou intenzitou v týždňoch pred operáciou môžu zlepšiť kardiorespiračnú zdatnosť a znížiť riziko komplikácií. Ukazuje to nový výskum.

Ten analyzoval 12 štúdií s 832 pacientmi, ktoré porovnávali účinok „predrehabilitačných“ vysokointenzívnych tréningov so štandardnou starostlivosťou.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v Jama Network Open, sa zamerala na typ tréningu nazývaného HIIT, čo je skratka pre vysokointenzívny intervalový tréning a zahŕňa krátke dávky náročného cvičenia, ktoré často trvajú len niekoľko sekúnd alebo minút, po ktorých nasleduje odpočinok.

Výskumníci skúmali aj možné prínosy predrehabilitácie - cvičenia, ktoré má pacientov pred operáciou dostať do lepšej kondície. Väčšina pacientov, ktorí sa pripravujú na závažnú operáciu, môže mať medzi stanovením diagnózy a odchodom na operačnú sálu len niekoľko týždňov, takže účinná a rýchla cvičebná intervencia je podľa odborníkov kľúčová.

V štúdiách zahrnutých do analýzy trvali niektoré HIIT tréningy 18 až 20 minút. Táto obľúbená forma cvičenia „môže ľudí dostať do lepšej kondície rýchlejšie“, zhodnotila Kari Cliffordová, prvá autorka recenzie a výskumníčka na oddelení chirurgických vied na University of Otago na Novom Zélande.

Zvýšená kondícia s HIIT

Väčšina pacientov v prehľadovej štúdii sa podrobila rozsiahlym operáciám brušnej dutiny. Cliffordová uviedla, že výskumníci zistili, že HIIT môže významným spôsobom zlepšiť kondíciu pacientov pred operáciou.

Zlepšenie merali pomocou niekoľkých ukazovateľov kardiovaskulárnej kondície vrátane šesťminútového testu chôdze a zlepšenia maximálneho príjmu kyslíka, čo je miera toho, aké najväčšie množstvo kyslíka dokáže telo využiť počas intenzívneho cvičenia.

"Je to dôležité, pretože vaše telo potrebuje kyslík, aby sa zotavilo a uzdravilo po operácii," doplnila Cliffordová.