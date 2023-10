Deťom neponúkajte ani nealko pivo. Učíte ich, že piť alkohol je normálne, tvrdí odborník

Riziká nealko piva, vapovania a kofeínu.

Herečka Kristen Bellová v talkšou The Kelly Clarkson Show priznala, že jej dve deti, osemročná Delta a deväťročná Lincoln, sa občas napijú nealkoholického piva. Uznala síce, že to môže znieť šialene, no zároveň vysvetlila, že dievčatá si túto chuť spájajú so svojim otcom Daxom Shepardom.

"Je abstinujúci alkoholik, ale má rád nealkoholické pivo, takže si otvoril jedno pri prechádzke pri západe slnka, keď mal na hrudi našu najstaršiu dcéru. Ako bábätko po pive šmátralo a niekedy sa prisalo na jeho okraj. Myslím si, že to vníma ako niečo výnimočné, niečo otcovské, niečo rodinné," približuje Bellová.

V reštaurácii však dcére nealkoholické pivo nedovolí, ani v prípade, že si ho vypýta.

Bellová neskôr uviedla, že jej deti sú poučené o závislosti a návykových látkach a vedia, ako im môžu ovplyvniť telo a aké sú škodlivé.

Klinický psychológ a psychoterapeut Peter Knapík pre SME hovorí, že nealkoholické pivo môže byť pre abstinenta rizikové. Existuje veľa svedectiev abstinujúcich, ktorých nealkoholické pivo priviedlo k pitiu alkoholického piva a dostali sa do recidívy, znova sa u nich rozvinula choroba závislosti.

„Ide o to, že chuť nealkoholického piva sa často prekrýva s chuťou alkoholického piva, a preto sa skôr prikláňam k názoru, že u abstinenta môže vyvolať chuť na riadne alkoholické pivo. Nehovoriac o tom, že samotné pitie piva sa často spája s pitím destilátov, s fajčením, prípadne hazardom," upozorňuje Knapík.

Z tohto pohľadu chápe vyjadrenie Bellovej ako možnú snahu normalizovať pitie nealkoholického piva u svojho partnera ako abstinenta.

Námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť OLÚP Predná hora si však nevie vysvetliť jej obhajovanie pitia nealka u detí. Upozorňuje, že pitie aj nealkoholického piva v detstve je rizikové z hľadiska potenciálneho rizika rozvoja závislosti v dospelosti.

Lekári upozorňujú, že deti majú nízku toleranciu k alkoholu a aj malé dávky alkoholu môžu byť pre nich nebezpečné. Odborníci sa tiež zhodujú, že pitie nealkoholického piva v detstve predstavuje potenciálne riziko rozvoja závislosti v dospelosti.

Navyše, je preukázané, že závislosť jedného alebo oboch rodičov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja závislosti aj u ich detí.

Ponúkanie nealkoholických náhrad alkoholických nápojov deťom a najmä tínedžerom sa však nedeje iba medzi celebritami či v Amerike. Aj na Slovensku je možné kúpiť si radler, pivá, a dokonca aj vína či giny "bez stopy" alkoholu.

Tínedžerom a deťom však aj v iných smeroch hrozia riziká vybudovania závislosti. Najnovšia štúdia HBSC ukazuje, že stúpa počet detí, ktoré pravidelne fajčia elektronické cigarety či pijú energetické nápoje.

Alko bez alko

Mnohé druhy nealkoholického piva stále obsahujú určité množstvo alkoholu. Za nealko nápoje sa môžu označovať aj tie, ktoré majú menej ako pol percenta alkoholu. To je o niečo viac ako množstvo alkoholu vo fermentovaných potravinách, ako sú jogurty či zrelé banány, tie však neposkytujú zmyslové podnety, ktoré môžu vyvolať chuť na pitie alkoholických nápojov.

Knapík dodáva, že obsah alkoholu nie je jediný dôvod, prečo by neodporúčal, aby deti ochutnali nealkoholickú verziu alkoholického nápoja.