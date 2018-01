Je dieťa hladné, alebo sýte? Pomôže niekoľko signálov

Dieťa s rodičmi komunikuje pomocou série náznakov.

8. jan 2018 o 14:44 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Rodičov upokojuje, ak malé dieťa jedáva podľa predvídateľného rozvrhu. Organizácia dňa je vďaka tomu jednoduchšia a rodičia cítia istotu, že ich potomok nehladuje.

Kŕmenie by však malo rešpektovať apetít a potreby dieťaťa, nie harmonogram rodičov. Ak jedlo prichádza v čase, keď dieťa necíti hlad, alebo ho je zbytočne veľa, zdeformujú sa mu stravovacie návyky.

Stále viac výskumov pritom dokazuje, že nadváha dojčiat sa preklápa do detskej nadváhy, a tá zas býva príčinou nadváhy či obezity v dospelosti.

Americká pediatrická spoločnosť preto rodičov upozorňuje, aby kŕmili deti len keď sú hladné.

To znamená, že rodič sleduje signály, ktorými dieťa naznačuje hlad alebo sýtosť, a reaguje na ne. Vďaka tomu u potomka vzniká primeraná reakcia na hlad a pevnejšie puto medzi rodičom a dieťaťom.

Dieťaťu, ktoré nedokáže rozprávať, je však náročné porozumieť. Zdravotníci z Harvardu vo svojom blogu preto uvádzajú niekoľko signálov, ktorými deti komunikujú.

Ak je dieťa hladné

vkladá si ruku do úst, alebo má ruky pri ústach,

robí cicavé zvuky,

dotýka sa rukami brucha,

pôsobí aktívnejšie, pohybuje rukami a nohami,

plače.

Dieťa signalizuje hlad pomocou plaču až vo chvíli, keď neúspešne vyčerpalo všetky ostatné možnosti. Ide o poslednú možnosť. Na náznaky by mali rodičia reagovať čo najrýchlejšie a vždy srdečne.

Ak je dieťa sýte

často kŕmenie prerušuje,

vypľúva alebo ignoruje prsník (fľašku),

odvracia hlavu, alebo zatvára ústa,

pôsobí spomalene, alebo zaspáva.

Kŕmenie by nemalo pokračovať proti vôli dieťaťa. Platí to aj v prípade, že zjedlo menej, než obvykle.

Ak by mal rodič pocit, že dieťa dostatočne neje, alebo rastie pomaly, mal by navštíviť lekára. Odborník dieťa skontroluje, premeria a zváži. V prípade potreby pomôže vytvoriť plán, ktorým sa vývoj dostane do správnych koľají.