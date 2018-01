V akej polohe má správne spať dieťa

Ako uložiť dojča na spánok a ako má vyzerať detská postieľka.

11. jan 2018 o 17:20 Zuzana Matkovská

ATLANTA, BRATISLAVA. Množstvo rodičov netuší, ako bezpečne uložiť na spánok svoje novonarodené dieťa. Nesprávne rozhodnutie pritom môže byť pre novorodenca nebezpečné.

Výskum Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb ukázal, že iba v Spojených štátoch každoročne súvisí so spánkom 3500 detských úmrtí.

Riaditeľka centra Brenda Fitzgeraldová považuje číslo za privysoké, pretože mnohým úmrtiam bábätiek sa dalo zabrániť.

Každá rodina by sa mala podľa nej oboznámiť s aktualizovanými odporúčaniami Americkej akadémie pediatrov. Za osvetu by mali byť zodpovední aj lekári, ktorí prichádzajú do kontaktu s čerstvými rodičmi.

„Deti by mali spať na chrbte, bez akýchkoľvek hračiek a vo vlastnej detskej postieľke. Lôžko by nemalo byť mäkké. Rodičom sa odporúča zdieľať s dieťaťom izbu, ale nie rovnakú posteľ,“ vysvetľuje v tlačovej správe Fitzgeraldová, ktorá je odborníčka na gynekológiu a pôrodníctvo.

Ako má spať dieťa

Aby sa znížilo riziko nehody pri spánku

dieťa by malo s rodičmi spať v jednej miestnosti minimálne prvý pol rok až rok života,

prvý rok života musí dieťa vždy ležať na chrbte, aj keď drieme,

pred spaním možno dieťaťu ponúknuť cumlík,

detské lôžko by malo byť schválené organizáciou, ktorá zodpovedá za ochranu spotrebiteľov,

postieľka by mala obsahovať jedine pevne prichytenú a napnutú plachtu, jej okraje nesmú byť voľné,

v postieľke nesmú byť žiadne hračky, ani plyšové,

dieťaťu sa nedáva vankúš, ani prikrývky. Okrem zadusenia hrozí prehriatie.

Ako nesmie spať dieťa

Ak rodičia nedodržiavajú inštrukcie, môže dôjsť k syndrómu náhleho úmrtia, alebo uduseniu dieťaťa.

Je prirodzené, že rodičia túžia mať dieťa pri sebe čo najbližšie.

Výskumníci si však v štatistikách úmrtí všimli „mimoriadne vysoké riziko“ smrti dojčiat na udusenie v prípade, že rodič zaspáva s dieťaťom na pohovke alebo v kresle. Bezpečnejšie sa javí dokonca aj uloženie dieťaťa do rodičovskej postele.

Spoločná posteľ však stále nesie vážne riziká a pediatri ju neodporúčajú. Pediatri v usmernení zdôrazňujú, že akonáhle sú dojčatá nakŕmené alebo utíšené, rodičia by ich mali bezpečne uložiť späť do postieľky.

