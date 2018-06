Ako vyzerá zdravá stolica. O čom svedčí nezvyčajná farba?

Čo dokáže stolica prezradiť o vašom zdraví.

21. jún 2018 o 22:48 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Vyprázdňovanie je jednou zo základných fyziologických funkcií ľudského tela. Napriek tomu, že sa týka každého, nepatrí medzi obvyklé konverzačné témy.

Debata o výkaloch je síce mnohým nepríjemná, no v lekárskych ordináciách by nemala by byť tabu. Stolica totiž ponúka hodnoverný a cenný obraz o zdravotnom stave človeka.

Stúpajúci záujem o zdravie čriev a zloženie baktérií, ktoré v nich žijú, našťastie postupne tabu odstraňuje.

Mnohí si oprávnene začali klásť otázku, či sa ich telo správa tak, ako by malo. Ako často by mali chodiť na záchod, čo znamená, ak majú stolicu nepravidelnú, a o čom svedčí farba a konzistencia ich stolice.

Zloženie stolice a črevná flóra

Výkaly pozostávajú najmä z vody, tvorí až 75 percent stolice. Zvyšný pevný materiál pozostáva z polovice z črevných mikróbov a buniek, zvyšok sú zvyšky potravy.

Vysoký podiel baktérií môže pôsobiť prekvapivo, no je fakt, že telo do veľkej miery tvoria práve iné mikroorganizmy. Kedysi sa tvrdilo, že pomer je desať mikróbov na jednu bunku, dnes už sú odhady rezervovanešie.