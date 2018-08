Šport na lačno alebo po raňajkách? Štúdia testovala účinky jedla

Ako sa telo správa po raňajkách.

17. aug 2018 o 14:46 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Ranní športovci majú na výber dve možnosti. Buď si zašportujú nalačno, alebo si pohyb doprajú až po raňajkách.

Ktorá stratégia je však pre telo výhodnejšia?

Vedci z prestížnych britských univerzít sa spojili a otestovali to v malej štúdii. Svoje závery uverejnili v časopise American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism.

Sledovali metabolizmus cukrov

Výskum prebehol na dvanástich zdravých dospelých mužoch.

V samotnom experimente muži buď ráno hodinu bicyklovali nalačno, alebo dve hodiny pred športom raňajkovali ovsenú kašu s mliekom.

Vedci následne sledovali, ako jednotlivé stratégie vplývali na metabolizmus športovcov.