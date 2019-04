Šéf laboratória o budúcnosti medicíny: V krvi nájdeme rakovinu a odskúšame liečbu

Rozhovor s riaditeľmi laboratória.

3. apr 2019 o 16:57 Zuzana Matkovská

Aby lekár mohol určiť správnu diagnózu a nastaviť vhodnú liečbu, pomáha si zobrazovacími metódami a laboratórnymi vyšetreniami. No zatiaľ čo väčšina pacientov tuší, ako vyzerá röntgenový snímok a čo zhruba robí CT-čko, dianie v laboratóriu ostáva záhadou.

Laboratóriá firmy Medirex denne vyšetria vzorky 20-tisíc pacientov a ich odborníci lekárom odovzdajú cez 200-tisíc výsledkov. O spracovaní vzoriek, presnosti diagnostických laboratórií, či vyšetreniach budúcnosti rozprávajú riaditeľ laboratórnej divízie spoločnosti Jozef Gavlas a medicínska riaditeľka Elena Tibenská.

Čo presne sa deje s odobranou vzorkou až po moment, kedy pacient obdrží výsledky?

Jozef Gavlas (JG): „Po odbere musí priamo v ambulancii lekár alebo sestrička vypísať požiadavku na laboratórne vyšetrenie.

V dohodnutom čase príde náš vodič, preberie materiál a transportuje ho do niektorého z našich laboratórií.“

V akom časovom rámci musí vzorky priniesť?

JG: „Závisí to od parametrov. Vzorka by mala do laboratória doraziť najneskôr do štyroch hodín po odbere. Sú aj urgentné statímové vzorky, ktoré musia byť vyšetrené v rozsahu 60 až 120 minút.

Preto sa odoberajú priamo na mieste v jednotlivých laboratóriách.“

Čo sa deje až vzorka krvi dorazí do laboratória?

JG: „Nasleduje predanalytická fáza. Vzorka sa prvotne spracuje centrifugáciou a nahrajú sa požiadavky do laboratórneho informačného systému. Každé vyšetrenie má svoj kód a prístroje, tým že sú online, musia zo skúmavky vedieť zistiť ktorý parameter musí byť vyšetrený.

Nahratie sa bohužiaľ väčšinou robí ručne, pretože lekári s nami nie sú prepojení online. Tí čo sú, vytvoria žiadanku elektronicky a my si vieme požiadavky stiahnuť.“

Vzorka teda dorazila, scentrifugovala sa a informácie sú nahraté do systému. Čo sa deje ďalej?

JG: „Prechádza do analytických systémov priamo na testovanie. Prístroj zmeria konkrétny parameter alebo súbor parametrov, ktoré lekár požaduje.

Akonáhle sú zmerané prechádzajú prostredníctvom informačného systému na predvalidáciu u laboratórnych pracovníkov a potom na validáciu k lekárovi, ktorý finálne odsúhlasuje výsledky. Akonáhle ich odsúhlasí, idú opäť elektronicky priamo do konta lekárovi a zo zákona aj v tlačenej forme v ten istý alebo nasledujúci deň. Prepojení lekári majú výsledky k dispozícii okamžite po validácii.“

Je na rozhodnutí lekárov, či sa pripoja?

JG: „Myslím, že ešte to ešte nie je zákonom úplne stanovené, no upravuje to projekt eHealth. Lekár podľa neho musí vytvárať tieto požiadavky elektronicky.“

Čiže ak si dá pacient-samoplatca urobiť veľký balík vyšetrení, za ktoré zaplatí desiatky až stovky eur, akú má záruku, že sa každý z jeho špecialistov dostane k výsledkom?