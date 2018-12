Zástupca WHO na Slovensku: Jete iba preto, aby ste jedli. Neskôr to oľutujete

Nezamýšľame sa nad tým, prečo jeme.

13. dec 2018 o 17:18 Zuzana Matkovská

Tatul Hakobyan je zástupcom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.(Zdroj: TASR)

Je Slovensko krajinou, ktorá ľuďom umožňuje žiť zdravo?

„V čase, keď som prvýkrát prišiel na Slovensko, som už navštívil takmer všetky európske štáty. Možno s výnimkou Slovinska, Portugalska a Albánska. Naučil som sa mnoho o ľuďoch, krajine, aj kultúre, ktorá mi bola blízka.

Niekoľko mesiacov som cestoval po regiónoch, či malých malebných mestách, a musím povedať, že Slovensko je jednou z najzelenších európskych krajín. Príroda je úchvatná a ľudia po viacerých stránkach pôsobia zdravo.“

V čom je háčik?

Prečítajte si tiež: Najzázračnejším liekom je cvičenie, hovorí odborník na prevenciu rakoviny

„Ilustrujem vám to na príbehu z mojej návštevy vo Vietname. Pri stretnutí s tamojším ministrom zdravotníctva som povedal, že ulice Hanoja sú príliš hlučné na to, aby sa po nich dalo prechádzať. Z každej strany sa rútili tisíce motocyklov, bolo to neúnosné.

Minister však na to bol pyšný. Motocykle bral ako znak ekonomického rastu krajiny. Ľudia predtým bicyklovali a on bol hrdý, že zbohatli a mohli chodiť na motorke. Ministra som sa opýtal, či si vie predstaviť, že ľudia budú ďalej bohatnúť a všetky tie motorky nahradia autá. Či si uvedomuje, čo sa stane s mestami a celou krajinou.“

Predpokladám, že narážate na našu hustú automobilovú dopravu.

„Problém vidieť najmä vo veľkých mestách, ako je napríklad Bratislava.