Chemoterapia by mohla byť menej toxická. Vyvíjajú špongiu, ktorá prefiltruje krv

Špongia zachytí lieky z krvi.

14. jan 2019 o 17:52 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Chemoterapia by pre telo mohla byť menej toxická. Agresívne lieky by mohol z krvi filtrovať špongiovitý implantát.

Agresívne lieky by vďaka nemu voľne neprúdili telom. Po tom, čo by opustili rakovinou napadnutý orgán, by ich z krvi vsiaklo malé zariadenie umiestnené v žile.

Vďaka nemu by sa významná časť liekov nedostala k zdravým tkanivám a vedľajšie účinky chemoterapie by boli miernejšie.

Technológiu podrobne opisuje štúdia, ktorú uverejnil časopis ACS Central Science.

Čo je chemoterapia

Delenie, rast a odumieranie buniek v ľudskom tele podlieha prísnej kontrole. Napriek tomu sa môže stať, že sa systém naruší.

Bunky sa stanú abnormálnymi a začnú sa nekontrolovateľne deliť. Vtedy vzniká rakovina.

Chemoterapia je jedným zo základných a overených spôsobov, akým sa liečia rakovinové ochorenia.

Pacient dostáva rozličné lieky, ktoré dokážu zničiť nádorovú bunku. Zasiahnu do rastového cyklu abnormálnych buniek a zabránia ich množeniu.

V závislosti od toho, kde sa nádor nachádza a v akom je štádiu sa pomocou liekov môže podariť rakovinu vyliečiť, spomaliť jej rast, zabrániť jej šíreniu do ďalších častí tela, alebo aspoň zmierniť príznaky ochorenia.

No chemoterapia má okrem protinádorových aj mnoho nežiadúcich účinkov, ktoré pre chorého predstavujú vážne riziko.

V liečbe sa totiž používajú v princípe toxické látky.

Hoci je chemoterapia základným typom liečby, ktorý zachraňuje životy, agresívne lieky môžu okrem rakovinových buniek poškodiť aj zdravé tkanivá.

Lekári pri podávaní liečby balansujú na tenkej čiare.

Dávka musí byť dostatočná na to, aby zabila či zastavila rast rakovinových buniek. No nesmie byť priveľká, inak nenapraviteľne poškodí ostatné orgány. V prípade chemoterapie, ktorá sa podáva do žíl, sa mimo postihnutého orgánu môže dostať až polovica dávky.

Aj pri správne nastavenom dávkovaní sa preto môže objaviť nevoľnosť, hnačky, potlačenie imunitného systému, vypadávanie vlasov a vredy.

Ako funguje vnútrožilová špongia

Vedci preto dlhodobo hľadajú spôsob, ako by sa dalo zabrániť nežiadúcim účinkom chemoterapie na zdravé časti tela.