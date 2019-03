Stredomorská strava môže zlepšiť športový výkon. Ako dlho vydržia účinky?

Diétu porovnali so západnou stravou.

12. mar 2019 o 15:31 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Ak sa chystáte sa na bežecké preteky, pred výkonom prehodnoťte svoj jedálniček. Vaše výsledky totiž neovplyvní iba strava, ktorú zjete krátko pred športovaním.

Malá štúdia v časopise Journal of the American College of Nutrition naznačuje, že výkon môže vzrásť v prípade, ak človek pred športovaním jedáva stredomorskú stravu.

Hoci vedci predpokladali, že diéta zlepší vytrvalostný výkon, prekvapilo ich za aký krátky čas sa dostavia výhody.

Diétu porovnali so západnou stravou

Mnohé potraviny v stredomorskej diéte obsahujú antioxidanty a dusičnany, ktoré majú protizápalové vlastnosti.

Vedci z univerzity Sv. Ľudovíta v Missouri sa preto rozhodli preveriť, či takéto zloženie diéty môže vplývať aj na výdrž a výkon počas športu.

Do pokusu sa zapojilo sedem žien a štyria muži, ktorí boli rekreačnými športovcami.