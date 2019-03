Gastroenterológ: Ľudia si dajú detox a spôsobia si žalúdočné vredy

Za poruchy trávenia môže najmä úzkosť.

27. mar 2019 o 9:36 Zuzana Matkovská

Čo sú žalúdočné vredy a ako vznikajú?

„Vo všeobecnosti pod vredmi rozumieme odreninu na sliznici. Niečo naruší výstelku, dôjde k zápalu a vytvorí sa defekt. Vredy môžu postihovať aj tenké či hrubé črevo, prípadne ústa, no v súvislosti s trávením sa väčšinou hovorí o žalúdočných alebo dvanástornikových vredoch. Vznikajú v prípade, že agresívne faktory prevážia nad ochrannými.“

Ktoré faktory sú agresívne a ktoré naopak ochranné?

„Agresívne sú v zásade tri. Prvým je žalúdočná kyselina, druhým je prítomnosť baktérií helicobacter pylori a tretím je užívanie liekov, ktoré poškodzujú žalúdočnú alebo dvanástorníkovú sliznicu. Rizikové je predovšetkým dlhodobé užívanie liekov proti bolesti.

Ochrannými faktormi sú žalúdočný hlien, ale aj pokojné trávenie, pri ktorom má žalúdok a dvanástorník dostatok času spracovať potravu. Dostatočné prekrvenie a ochranná vrstva hlienu pomáhajú sliznici brániť sa pred agresívnymi faktormi.“

Čo považujete za pokojné trávenie?

„Ľudia sú veľmi rôzni. Sú takí, ktorí strávia všetko. Takpovediac zjedia klince a môžu ísť behať maratón. No sú aj citlivejší ľudia, ktorí majú Achillovu pätu práve v trávení. Vo všeobecnosti platí, že človek by mal jesť skôr menšie dávky a neprejedať sa. Mali by sme sa stravovať v pokoji, platí to počas jedla aj po jedle. Hovoríme však o ideálnom svete, vieme ako žijeme v dnešnej dobe.“

Ako by sme teda mali jesť, aby telo zbytočne netrpelo?

„Treba sa vyhýbať potravinám, o ktorých viete, že vám spôsobujú tráviace ťažkosti. Napríklad čerstvý cesnak a cibuľa obsahujú agresívne látky, ktoré ľuďom so slabším trávením zapríčinia problémy. Pre tých so ´slabším žalúdkom´ sú rizikové aj dnes veľmi moderné no zároveň veľmi kyslé freshe, nezrelé ovocie a kyslé smoothie nápoje. Ťažkostí spôsobených freshmi a smoothies je v dnešnej dobe dosť. Ľudia si dajú takzvaný detox a končia aj so žalúdočnými vredmi.“

V posledných rokoch značne pribúdajú prípady laktózovej, lepkovej či histamínovej intolerancie. Majú všetci títo ľudia skutočne potravinové intolerancie, alebo ide o prehnanú diagnostiku?