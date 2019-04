V tehotenstve spite na boku, nevhodná poloha ohrozí život dieťaťa

Poloha je podstatná od 28 týždňa.

4. apr 2019 o 10:50 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Tehotné ženy, ktoré v poslednom trimestri spávajú jedine na boku, znižujú riziko mŕtvo narodeného dieťaťa o viac než polovicu.

Závery rozsiahlej metaštúdie v časopise Lancet potvrdzujú predošlé poznatky o tom, že poloha matky pri spánku môže negatívne ovplyvniť zdravie dieťaťa.

Súvislosť medzi spánkom na chrbte a úmrtím nenarodeného dieťaťa má nielen štatistické ale aj biologické opodstatnenie. Vo vysokom štádiu tehotenstva totiž poloha na chrbte znižuje prietok krvi do maternice.

Na záberoch Univerzity v Aucklande možno sledovať ako pozícia matky ovplyvňuje prietok krvi.

Vďaka magnetickej rezonancii (MRI) vidieť, ako maternica s dieťaťom stláča dolnú dutú žilu v brušnej dutine matky. Prietok sa zníži až o 80 percent.

Na záberoch MRI je modrou farbou znázornená dolná dutá žila, červenou aorta. Na snímke vľavo leží tehotná žena na ľavom boku, na snímke vpravo matka leží na chrbte. (zdroj: CC BY-SA)

Krvný obeh matky sa snaží polohe prispôsobiť a zvýši prietok v iných cievach. Znížený prietok krvi však nedokáže plne kompenzovať.

Okrem dolnej dutej žily sa totiž ležaním stláča aj aorta, ktorá telu zabezpečuje prílev okysličenej krvi. So zníženým zásobovaním zápasí aj maternica, placenta a dieťa.

Vážne následky hrozia najmä v prípade, ak je dieťa nedostatočne vyvinuté.

Prečítajte si tiež: Tehotenstvo po týždňoch - tretí trimester

Poloha pri spánku je jedným z mála známych faktorov zvyšujúcich riziko mŕtvo narodeného dieťaťa, ktoré dokáže matka priamo ovplyvniť.

Riziko zvyšujú aj faktory ako vek matky nad 40 rokov, obezita, fajčenie, alebo slabý rast nenarodeného dieťaťa. Zvýšenému riziku čelia aj prvorodičky, prípadne ženy po troch a viacerých pôrodoch.

„Ak by každá tehotná žena spávala po 28 týždni tehotenstva iba na boku, predišli by sme približne šiestim percentám prípadov mŕtvo narodených detí,“ vysvetľuje pre The Converstion profesorka gynekológie Lesley McCowanová, ktorá viedla rozsiahlu štúdiu.

Jednoduché opatrenie by každoročne zachránilo 153-tisíc detí na celom svete.

Tehotné ženy môžu polohu pri spánku ovplyvniť napríklad tým, že si položia za chrbát vankúš. Ten môže počas spánku zabrániť prevaleniu sa na chrbát. Polohu by si mali matky strážiť aj pri kratšom driemaní v priebehu dňa.

Ak sa matka prebudí a leží na chrbte, nemusí hneď panikáriť. Dôležitá je najmä poloha pri zaspávaní, pretože v nej človek trávi omnoho viac času ako v neustále sa meniacich polohách počas spánku.