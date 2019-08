Bolesti chrbta môžu značiť aj chorý žlčník. Ktoré príznaky upozornia na žlčníkové kamene?

Bolesť vyžaruje až pod lopatku.

27. aug 2019 o 16:23 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Kamene v žlčníku majú mnohí bez toho, aby o nich vedeli.

Postačí však jeden vážnejší stravovací prešľap - vyprážaný rezeň s majonézovým šalátom, či dezert plný stužených tukov - a ozve sa nečakane ostrá bolesť.

Nevoľnosť a kŕče môžu spontánne odoznieť, no môžu sa objaviť aj vážne komplikácie.

Prečo sa v žlčníku formujú kamene, ako prebieha liečba a kedy vyhľadať lekársku pomoc?

Kde vznikajú žlčníkové kamene

Žlčník je dutý hruškovitý orgán, ktorý sa nachádza na pravej strane brušnej dutiny. Je umiestnený tesne pod pečeňou.

Hlavnou funkciou orgánu je zhromažďovanie a zahusťovanie žlče - hustej tekutiny, ktorá sa tvorí v bunkách pečene.

Pečeňové bunky denne vytvoria 0,5 až 0,7 litra žlče. Časť tekutiny putuje vývodmi priamo do počiatočnej časti tenkého čreva, dvanástniku, a zvyšok odteká do žlčníka.

Orgán slúži ako zberný vak a v prípade potreby vypudí nazhromaždenú žlč cez vývod do tenkého čreva, kde v prvom rade napomáha pri trávení tukov.

Žlčníkové kamene vznikajú kryštalizáciou tráviacich štiav v žlčníku.

Kamene môžu mať rozličnú veľkosť, od zrnka piesku až po golfovú loptičku. Premenlivý je aj počet útvarov. Môže sa vytvoriť iba jeden, ale aj viacero kameňov.

Príčiny vzniku žlčníkových kameňov

Príčiny vzniku žlčníkových kameňov nie sú definitívne jasné. Lekári predpokladajú, že sa kamene môžu v tele formovať v prípade, ak:

Rizikové faktory ženské pohlavie,

vek nad 40 rokov,

nadváha a obezita, ale aj prirýchle chudnutie,

cukrovka,

sedavý životný štýl,

tehotenstvo,

strava s vysokým obsahom tukov či cholesterolu,

strava s nízkym obsahom vlákniny,

genetické faktory,

niektoré poruchy krvi,

ochorenia pečene,

niektoré druhy liekov, napríklad hormonálna antikoncepcia

redukčné diéty,

poruchy vstrebávania a metabolizmu žlčových kyselín a bilirubínu.

Žlč obsahuje priveľa cholesterolu. Chemikálie v žlči zvyčajne stačia na to, aby dokázali rozpustiť cholesterol vylučovaný pečeňou. Ak však vaša pečeň vylučuje viac cholesterolu, ako sa môže rozpustiť v žlči, prebytočný cholesterol môže vytvárať kryštály či kamene. Žlč obsahuje priveľa bilirubínu. Bilirubín vzniká pri rozklade červených krviniek. Pri niektorých ochoreniach (napr. cirhóza pečene, infekcia žlčových ciest) však pečeň produkuje priveľa bilirubínu a práve jeho prebytok prispieva k tvorbe kameňov. Žlčník sa nesprávne vyprázdňuje. Ak sa žlčník nevyprázdni úplne alebo dostatočne často, žlč sa v ňom koncentruje a to môže prispievať k tvorbe kameňov.

Zároveň platí, že existujú rôzne typy žlčníkových kameňov - môžu byť cholesterolové alebo pigmentové.

Pigmentové kamene sú tvorené ukladaním bilirubínu (žlčového farbiva) a vápnikových solí. Cholesterolové kamene zas môžu byť čisté cholesterolové alebo môžu obsahovať prímes kalciových látok.

Zloženie ovplyvní nielen tvar a konzistenciu kameňa, ale aj jeho zafarbenie. Odtieň sa môže hýbať od čiernej, cez hnedastú, až po svetložltú farbu.

Príznakom sú bolesti brucha aj chrbta

Žlčníkové kamene na seba nemusia vždy upozorniť. Približne štvrtina prípadov prebieha bezpríznakovo. Kamene lekári objavia náhodou, pri ultrazvukovom vyšetrení.

Ak sa však objavia symptómy žlčových kameňov, zvyčajne to znamená, že sa kameň zakliesnil v žlčovode alebo blokuje odvádzanie žlče z orgánu. Tento nepríjemný a bolestivý stav sa označuje ako žlčníkový záchvat.

Medzi príznaky kameňov patrí:

Náhla a prudko rastúca bolesť pod pravým rebrovým oblúkom,

náhla a prudko rastúca bolesť v strede brucha, tesne pod hrudnou kosťou,

bolesť chrbta medzi lopatkami,

bolesť v pravom ramene,

nevoľnosť alebo zvracanie.

Bolesť môže trvať niekoľko minút až hodín. Ak sa niektoré z týchto príznakov objavujú opakovane, alebo pretrvávajú, dohodnite si vyšetrenie u gastroenterológa.

Okamžitú lekársku pomoc treba vyhľadať v prípade, ak sa objavia vážnejšie komplikácie ako napríklad:

intenzívna bolesť brucha, pre ktorú nemožno pokojne sedieť a neustupuje v žiadnej pohodlnej polohe,

zažltnutie pokožky alebo očných bielok,

horúčka so zimnicou.

Ochorenie žlčníka sa s najväčšou presnosťou stanovuje ultrazvukovým vyšetrením. Dopĺňa ho anamnéza, vyšetrenie brucha hmatom a laboratórne vyšetrenie, ktoré môže poukázať na zápal žlčníka, poškodenie pečene, alebo sprievodný zápal pankreasu.

Liečba žlčníkových kameňov

V prípade, že prítomné kamene nesprevádzajú žiadne príznaky alebo bolesti, zvyčajne si nevyžadujú liečbu. Ak sa však objavujú žlčníkové záchvaty, lekári štandardne odporúčajú chirurgické odstránenie žlčníka. Rozpúšťanie či rozbíjanie kameňov totiž nie je dostatočne účinnou metódou.

Aj bez orgánu možno viesť plnohodnotný život. Žlč sa totiž tvorí v pečeni - v žlčníku sa iba zhromažďuje a ďalej odchádza do čreva. Po odstránení žlčníku začne tekutina odtekať priamo do žlčových ciest a do čreva.

Takzvaná cholecystektómia je jednou z najčastejších chirurgických operácií, ktoré sa vykonávajú laparoskopickým prístupom. Znamená to, že počas zákroku nie je nutné priamo otvárať brušnú dutinu pacienta.

Operácia prebieha v celkovej anestéze, pomocou špeciálnych nástrojov cez drobné vpichy cez brušnú stenu. Lekár využíva kameru a počas operácie sa díva na zábery z brucha, ktoré sa premietajú na monitore.

Hospitalizácia po zákroku je krátka a pacienti sa väčšinou zotavujú rýchlo. Pacientovi po zákroku ostanú na bruchu iba štyri malé jazvy. Obmedzenia v stravovaní bývajú dočasné a celoživotná prísna diéta zvyčajne nie je nutná.

Tempo zotavenia a kvalita trávenia po zákroku však závisí aj od celkovej telesnej konštrukcie a pridružených ochorení.