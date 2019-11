Je lietanie po operácii alebo v tehotenstve bezpečné? Príznaky, pri ktorých odložte let

Občas potrebujete potvrdenie od lekára.

27. nov 2019 o 10:55 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Ak si myslíte, že vplyv letu lietadlom na zdravie sa nelíši od iných foriem cestovania, tak sa mýlite.

Tlak v kabíne je znížený, prístup čerstvého vzduchu obmedzený a navôkol panujú extrémne podmienky - teplota hlboko bod bodom mrazu a radiácia.

Väčšine ľudí cestovanie lietadlom nijako neublíži. Existujú však ochorenia a okolnosti, ktoré sú rizikové.

Dôležitá príprava pred cestou

Pravidlá leteckých spoločností nie sú jednotné a treba si vopred zistiť, či vás zdravotný stav nediskvalifikuje, alebo či nepotrebujete špeciálne potvrdenia od lekára.

Potrebný formulár obvykle nájdete na webovej stránke spoločnosti, s ktorou sa chystáte letieť. Zvykne sa nachádzať v sekcii Prepravné podmienky.

Ak plánujete letieť s prestupom, skontrolujte si pravidlá každého z vašich potenciálnych prepravcov. Ich podmienky sa môžu líšiť.

Lekárske potvrdenie alebo iný hodnoverný doklad (napríklad preukaz pacienta) sa odporúča ukázať na bezpečnostnej kontrole v prípade, že máte v tele voperovaný kovový predmet (napríklad umelý kĺb), kardiostimulátor, alebo potrebujete inzulínové perá. Pripravte ho v anglickom jazyku.

Súvisiaci článok Vedci našli najzdravšie miesto v lietadle. Ako sa vírus šíri? Čítajte

Dávajte si tiež pozor, aby ste pre stres či časový posun nezabudli užiť svoje lieky. Napríklad inzulín, alebo lieky proti záchvatom majte stále poruke.

Vzduch v kabíne má nižšiu vlhkosť, ako je bežné. Kabína sa totiž zásobuje vonkajším vzduchom, ktorý je ľadový a suchý. V lietadle cirkuluje až po tom, čo sa prefiltruje a ohreje, v dôsledku čoho má omnoho nižšiu vlhkosť, než sme bežne zvyknutí.

Spolu s faktormi ako je nedostatok tekutín, vyšší príjem kofeínu či alkoholu, či zhon a stres prispieva suchý vzduch v kabíne k výraznej dehydratácii. Snažte sa telu vynahradiť stratené tekutiny.

Ak máte chronické ochorenie alebo sa stále zotavujete, uistite sa, že v cieľovej destinácii budete v prípade potreby vedieť vyhľadať profesionálnu pomoc.

Kto nie je v stave letieť?

Pri niektorých zdravotných problémoch či životných situáciách nie je lietanie vhodné.

Leteckej preprave sa vyhnite alebo ju odložte v prípade, že:

musíte cestovať s novorodencom (niektoré spoločnosti vás pustia na palubu už s dvojdňovým bábätkom, iné vyžadujú aby malo aspoň dva týždne),

ste presiahli 36. týždeň tehotenstva (32. týždeň, ak čakáte viac než jedno dieťa),

trpíte nákazlivým ochorením, ktoré by ste mohli preniesť na ostatných cestujúcich,

máte opuch mozgu,

máte angínu pektoris,

máte kosáčikovú anémiu,

máte silný zápal dutín, ucha alebo nosa,

trpíte bolesťami v hrudi,

máte vážne ochorenie pľúc, dýchavičnosť alebo pneumotorax,

duševné ochorenie, ktoré nie je stabilizované.

Svoj let odložte aj v prípade, ak máte teplotu nad 38 stupňov a k nej aj niektorý z nasledujúcich príznakov:

vyrážky,

problémy s dýchaním,

silný, pretrvávajúci kašeľ,

cítite sa byť zmätení,

krvácanie alebo modriny bez predchádzajúceho zranenia,

opakovanú hnačku, ktorá neustupuje,

zvracanie, ktoré pretrváva,

akékoľvek iné zjavné príznaky ochorenia, napríklad silnú bolesť hlavy, slabosť, žltkastú pokožku a oči.

Cestu lietadlom vopred prekonzultujte so svojim lekárom ak:

ste prekonali infarkt alebo mŕtvicu,

máte problémy so srdcom, cievami alebo pľúcami, trpíte silnou chudokrvnosťou,

ste nedávno absolvovali chirurgický zákrok (obzvlášť, ak sa týkal brušnej dutiny, mozgu, očí, kĺbov či kostí),

máte poškodenú sietnicu,

máte výrazne oslabenú imunitu.

Lietanie po operácii, vyšetreniach a zákrokoch

Ak ste absolvovali operáciu, pri ktorej došlo k zásahu do brušnej dutiny, nesmiete lietať najmenej desať dní po zákroku.

Ostaňte na cestách v bezpečí Nezabúdajte na zdravotné poistenie a ak máte chronické ochorenie, vopred si skontrolujte dostupnosť špecializovanej lekárskej starostlivosti v mieste pobytu.

Základný prehľad o bezpečnosti zvolenej destinácie si môžete spraviť online, v sekcii oznamov a upozornení na stránke ministerstva zahraničných vecí.

Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie tam môžete nájsť napríklad aj varovania pred nepriaznivým počasím, štrajkami a demonštráciami, výskytom nákazlivých ochorení, nekvalitným ovzduším či dokonca upozornenie na nedostatok liekov.

Ministerstvo zahraničia tiež odporúča, aby ste sa pred cestou dobrovoľne zaregistrovali. V prípade, že dôjde napríklad k živelnej katastrofe, konfliktom a terorizmu, pandémii či epidémii, ministerstvo vás včas upozorní a na základe registrácie dokáže poskytnúť rýchlu pomoc.

Opatrní by ste mali byť aj v prípade, že ste absolvovali kolonoskopiu. Určite neleťte skôr, než 24 hodín po vyšetrení.

Prebytočný vzduch, ktorý uviazol po vyšetrení v črevách môže spôsobiť veľké bolesti, dokonca aj poškodiť črevo.

Na úrovni bežnej letovej hladiny sa totiž plyny rozpínajú inak, ako na zemi. Môžu zabrať až päťnásobne väčší objem ako na úrovni hladiny mora.

Veľká časť zákrokov, ktoré sa týkajú očí, spadajú pod jednodňovú chirurgiu a zvyčajne je po nich možné lietať.

Existujú však aj také procedúry, počas ktorých sa do oka vpichne vzduchová bublinka. Zmena tlaku v kabíne by mohla vážne poškodiť operované oko. Plánovaný let preto konzultujte s lekárom.

Lietanie v tehotenstve

Skôr než začnete plánovať akúkoľvek cestu do zahraničia, poraďte sa so svojim všeobecným lekárom a gynekológom.

Odborník na cestovnú medicínu, infekčné či cudzokrajné choroby vám zas poradí ohľadom rizík danej krajiny a odporučí vhodné očkovania. Riziká nepodceňujte obzvlášť v prípade, ak chcete vycestovať do exotickej destinácie, alebo musíte absolvovať dlhý let.

Lietanie počas tehotenstva je vo všeobecnosti bezpečné a pokiaľ má tehotenstvo normálny priebeh, dieťaťu by nemalo ublížiť. Obavu nemusíte mať ani z bezpečnostných skenerov, nie sú zdrojom škodlivého žiarenia.

Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a záväzné predpisy. Letecké spoločnosti môžu mať rôzne pravidlá a preto by ste sa s nimi mali oboznámiť vopred.

Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien.

Od 28. do 36. týždňa môže tehotná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára. Spravidla nemá byť staršie, než 7 dní pred odletom.

Väčšina leteckých spoločností vás nepustí do lietadla v prípade, že ste prekročili 37. týždeň tehotenstva. Ak čakáte viac než jedno dieťa, hranica sa zvyčajne posúva už na 32. týždeň.

Niektoré ženy sa cestovania lietadlom vzdajú dobrovoľne aj omnoho skôr. Lietaniu sa vyhýbajú hlavne v 12. až 15. týždni, keď ich sužuje silná únava a zažívajú najhoršiu fázu tehotenskej nevoľnosti.

Počas letu, ktorý trvá viac než štyri hodiny, stúpa riziko vzniku krvných zrazenín. Nie je známe, či je toto riziko v tehotenstve vyššie.

Lietanie s deťmi

Cestovanie s deťmi do zahraničia by ste si mali dobre premyslieť a naplánovať. Mnohé očkovania, ktoré sa oplatí absolvovať pred cestou, totiž nie sú vhodné pre malé deti.

Súvisiaci článok Nevoľnosť a vracanie. Ako predísť kinetóze pri cestovaní Čítajte

Svoje plány preto vopred preberte s pediatrom. Ten vám pomôže vyhodnotiť riziká a nájsť bezpečnú a vhodnú formu prevencie infekčných ochorení.

Pre väčšinu novorodencov, dojčiat a detí je letecká preprava bezpečná.

Deti s chronickými problémami so srdcom alebo pľúcami však môžu v lietadle čeliť riziku hypoxie. Znamená to, že ich telesný metabolizmus nebude dostatočne zásobovaný kyslíkom.

Bolesti uší, ktoré sprevádzajú vzlietnutie a pristávanie, môžu u najmenších poľaviť vďaka cumlíku alebo fľaške, staršie deti môžu žuť žuvačku.

Lietanie s oslabenou imunitou

Existuje viacero ochorení, ktoré samy o sebe nie sú prekážkou v cestovaní, no vedú k oslabeniu imunity.

Vydýchaný vzduch v lietadle či letiská, na ktorých sa stretávajú cestovatelia a patogény z celého sveta, preto môžu predstavovať vážne riziko.

Oslabená imunita je typická pre ľudí infikovaných vírusom HIV, pacientov s AIDS, rozličnými druhmi rakoviny, ochorením pečene či obličiek, prípadne so sklerózou multiplex.

Na imunitu vplývajú aj lieky. K jej oslabeniu môže dôjsť pre steroidy, chemoterapiu či v dôsledku liečby reumatoidnej artritídy alebo psoriázy.

Bez ohľadu na príčinu by ste mali svoju cestu do zahraničia vopred prekonzultovať so svojim lekárom. Ak nieste v stabilizovanom stave, let budete musieť s veľkou pravdepodobnosťou odložiť.

Aj v prípade, že ste stabilizovaní, cestovanie pre vás naďalej predstavuje vážne riziko. Vaše telo nemusí byť v stave aby znieslo odporúčané očkovania a v prípade, že na cestách ochoriete, priebeh infekcie môže byť omnoho vážnejší, než je bežné.

Vždy preto svoju cestu prekonzultujte s odborníkom na cestovnú medicínu, prípadne imunológom.

Lietanie a problémy so srdcom a pľúcami

Ochorenia, ktoré sa týkajú srdca a pľúc patria pri lietaní medzi problematické stavy.

Pred cestou konzultujte svoje plány a možnosti s lekárom, ktorý pozná váš zdravotný stav. Ten vyhodnotí, či by vás mohla ohroziť mierna hypoxia (znížené množstvo kyslíku pre telesný metabolizmus) alebo znížený tlak v kabíne.

Súvisiaci článok Cestovanie s dialýzou. Problémy s obličkami nemusia zabrániť dovolenke Čítajte

Odborník môže vyžadovať, aby ste pre istotu absolvovali záťažový test, ktorý napodobní podmienky vo vysokej nadmorskej výške. Je možné, že aj keď v bežnej nadmorskej výške nepotrebujete zdravotnícky kyslík, počas letu bude potrebný.

V prípade, že váš let lekár schváli, aerolinku s predstihom informujte o svojich potrebách.

Časť spoločností môže odmietnuť vašu prepravu, niektoré vám môžu poskytnúť vlastný koncentrátor kyslíku, iných prepravcov zas musíte vopred informovať o tom, že si plánujete priniesť takéto zariadenie.

Kyslíkové bomby spravidla nie sú na palube povolené. Naopak kardiostimulátory nezvyknú predstavovať problém.

Hlavné zdroje: NHS, CDC, Mayo Clinic Talks, Aerospace Medical Association, American College of Chest Physicians, British Cardiovascular Society, American Academy of Opthamology, Letisko Bratislava,