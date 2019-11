Priateľstvo ochráni zdravie aj rozum. Prečo by ste nemali životom kráčať osamote

Priatelia darujú orgány nezištne.

19. nov 2019 o 17:52 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Na fotografii ležia každá vo vlastnej nemocničnej posteli. Do nosa im cez hadičky prúdi kyslík. Obe dievčatá pôsobia unavene, no hľadia si vzájomne do očí a usmievajú sa. Pevne sa držia za ruky.

V septembri pred dvoma rokmi uverejnila americká speváčka a herečka Selena Gomezová na svojej sociálnej sieti nezvyčajnú fotografiu, na ktorej je s herečkou Franciou Raisovou.

Gomezová trpí autoimunitným ochorením lupus, pri ktorom telo napáda vlastné tkanivá a orgány. Speváčke zlyhávali obličky. Jej priateľka Francia bola vhodným darcom.

Orgán jej darovala bez väčšieho zaváhania.

Medicínske štatistiky potvrdzujú, že hoci sa najviac orgánov transplantuje medzi príbuznými, najnezištnejší darcovia sú práve blízki priatelia. Blízky priateľ je však viac než zásobáreň dobrých rád a v prípade potreby aj orgánov.

Existuje množstvo iných spôsobov, ako si priatelia dokážu vzájomne zachrániť život.

Akoby ste prestali fajčiť

Človek je prirodzene sociálna bytosť, ktorá túži po zmysluplných spojeniach s inými ľuďmi.

Približne tridsať rokov dozadu sa objavil v tom čase kontroverzný názor, že nedostatok sociálnych väzieb môže mať na dušu a telo následky, ktoré sa môžu odraziť na zdravotnom stave človeka.

Provokatívne tvrdenie však vo vedeckej obci zarezonovalo a výskumy v tejto oblasti začali postupne pribúdať. V roku 2010 už bolo možné vypracovať na ich základe prehľad štúdií, ktorý sa pokúsil účinky priateľstva premietnuť do čísel.