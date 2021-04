S prvou návštevou zubára nečakajte. Ak dieťa bolí zub, je už neskoro

Ako sa pripraviť na prvú prehliadku.

27. apr 2021 o 14:56 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Veľa rodičov robí chybu, keď si myslí, že deti do šiestich rokov nemusia navštevovať zubného lekára, pretože im mliečne zuby aj tak časom vypadajú.

Návštevu detského zubára netreba odkladať. Starostlivosť o mliečny chrup je rovnako dôležitá ako o trvalý.

Prevencia je ešte dôležitejšia. Pre pandémiu pacienti zo strachu pred nákazou preventívne prehliadky odkladali a viac ako polovica zubných lekárov obmedzila výkon poskytovania dentálnej starostlivosti. Preto treba dobehnúť zameškané.

"Ľudia si myslia, že starostlivosť o zuby je drahá. Pravda je taká, že ak od skorého veku dodržuje rodič všetky odporúčania a poctivo čistí dieťaťu zuby, vie ušetriť veľa starostí aj peňazí. A aj dieťa má potom väčšiu radosť z návštevy zubára," hovorí pre SME detský stomatológ Adam Mikuš.

Kedy je vhodná prvá návšteva zubára?

Väčšina zubných lekárov na Slovensku odporúča prvú návštevu okolo prvého roku života dieťaťa.

"Len čo majú deti v ústach prvý zub, rodič by ho mal mať pod kontrolou umývaním. Niekedy si však rodičia nevedia predstaviť, ako zubný lekár vyšetrí dieťaťu zuby, keď oni s ním doma pri umývaní bojujú," približuje Mikuš.

Zubný lekár skontroluje ústnu dutinu, poučí rodiča, ako sa o zuby starať, prezradí mu finty, že najmenším deťom sa dajú čistiť zuby aj v nosiči alebo v ľahu.

"Deťom treba pravidelne čistiť zuby už od prvého zubu. Netreba ani zubnú pastu, iba kefku," pokračuje Mikuš.

Po narodení sa celý organizmus začne kolonizovať baktériami a to platí aj o ústach, vysvetľuje ďalej. Ak rodičia zubný povlak nečistia, zub sa začne rozpúšťať a vie to zájsť až do štádia, že sa deťom rozpúšťajú korunky zubov. Starostlivosť je teda na rodičoch, ktorí by mali dieťaťu pravidelne čistiť zuby dvakrát denne.

Pravidelné prehliadky od útleho veku dieťaťu pomáhajú vyhnúť sa kazom a vytvoriť si z návštevy zubného lekára celoživotný zvyk bez zbytočného stresu.

Prečo s návštevou zubného lekára neotáľať?

"Keď malé dieťa pri kefke plače a vzdoruje, veľa rodičov má pocit, že dieťa traumatizujú a neskôr bude mať odpor k umývaniu zubov, ale takto to nie je. Špinavý zub sa prejaví až po mesiacoch a potom to vie byť veľmi zlé," vysvetľuje Mikuš.