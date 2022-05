Gastroeneterológ Kužela: Črevné mikróby ovplyvňujú aj výber partnera

Článok pokračuje pod video reklamou

"Mikróby fungujú ako továreň, ktorá má svoje oddelenia. Každá časť má svoju funkciu, každý mikrób má svoju úlohu. Na to, aby dobré mikróby vyprodukovali všetko, čo potrebujeme, je potrebná dobre fungujúca továreň. Preto je dôležité, aby bol mikrobióm v našich črevách rozmanitý," hovorí pre SME gastroenterológ LADISLAV KUŽELA.

Napísal aj dve úspešné knihy o tom, ako strava ovplyvňuje naše zdravie.

V rozhovore sa dočítate: Prečo mnohých ľudí pri konzumácii ovocia a zeleniny nafukuje a čo sa s tým dá robiť.

Či je pre náš tráviaci systém prirodzené, aby väčšinu tvorila rastlinná strava.

Čo priniesol potravinový vývoj za posledné desaťročia.

Prečo by sme sa mali starať o mikróby v našich črevách.

Ako môžeme podporiť rast prospešných mikróbov.

Ako dlho trvá, než sa zmena stravy odrazí aj na zmene črevného mikrobiómu.

Aký je rozdiel medzi pacientmi s histamínovou intoleranciou a celiakiou.

Prečo je dôležité, aby pacienti s intoleranciami trénovali svoje črevo.

Čím môžu celiatici nahradiť lepok tak, aby podporovali prospešné mikróby vo svojich črevách.

Ktoré potraviny by zo sveta vymazal.

Ako črevný mikrobióm rozhoduje o tom, kto nás priťahuje.

Na jednej z prvých strán vašej knihy Zdravie bez liekov je zvýraznený citát amerického lekára a odborníka na verejné zdravie Michaela Gregera, ktorý povedal, že by sme mali jesť ovocie a zeleninu, ako keby od toho závisel náš život. Závisí teda?

Michael Greger je jednou z najväčších kapacít venujúcich sa výžive a vplyvu stravy na to, či sme zdraví, alebo chorí. Pretože strava je naozaj taká mocná. Vie mnohé ochorenia spustiť, ale aj zastaviť. Samozrejme, patrí k tomu aj klasická medicína, nie je to len o jedle.

Cieľom citátu nebolo čitateľa vystrašiť, skôr upozorniť na dôležitosť a význam toho, čo sme si za posledné roky neuvedomovali.

Naši predkovia to intuitívne vnímali. Vedeli, že strava je dôležitá pre prežitie, ale keďže možnosti farmaceutického priemyslu neboli zďaleka také, aké sú teraz, tak na liečenie používali rastlinné produkty, rôzne bylinky, pri ktorých vedeli, čo môže potlačiť zápal alebo pomôcť pri hojení. Časom sme zabudli, že strava má aj takéto účinky.

Veda a výskum dnes museli prísť do štádia, keď sa milióny eur dávajú na výskum, ktorý má potvrdiť to, čo naši predkovia vedeli intuitívne.

Je to však úplne legitímne. Na konci dňa sa aj ja pozerám na vedecké štúdie a kým nemám nejaký dôkaz podložený vedeckými faktami, tak priznám sa, neverím mu. Tiež mi však trvalo dlhšie to spracovať v hlave, než som dospel do štádia, že sa viem stotožniť s jeho názorom.

Zároveň je veľa silných vedeckých dôkazov, ktoré daný výrok podporujú.

Mnohí ľudia, ktorí chcú zlepšiť svoje stravovacie návyky, robia radikálne zmeny. Keď vymenia čipsy za jablko alebo zeleninu, zistia, že ich nafukuje. Čo radíte pacientom, ktorí za vami prídu s takýmto problémom?