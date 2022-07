Neurológ, ktorý skúmal obete holokaustu: Stres sa dedí medzi generáciami

"Generácia, ktorá prežila holokaust, bola pozitívna v testoch na posttraumatický rast. Zjednodušene povedané, ide o schopnosť lepšie zvládať a prispôsobiť sa stresu v neskoršom živote po prekonanej traume. Ľudovo by sme to nazvali slovným spojením Čo ťa nezabije, to ťa posilní," hovorí pre SME neurológ IVAN REKTOR.

"Naznačuje to, že tí, ktorí prežili holokaust, boli možno silnejšími osobnosťami. Nielenže zažili neľudské zaobchádzanie, ale po vojne sa museli vyrovnať aj s tým, že ich rodiny boli vyvraždené. Že zostali sami. Preto mnohí, ktorí holokaust prežili, spáchali po vojne samovraždu," vysvetľuje.

So svojím výskumným tímom skúmal, či sa extrémny stres, ktorý zažili obete holokaustu, preniesol aj na ich deti a vnúčatá. Ich výsledky uverejnili odborné časopisy Journal of Traumatic Stress a Neurobiology of Stress.

V rozhovore sa dočítate: Ako vedci získali kontakty na ľudí, ktorí prežili holokaust.

Aké testy museli účastníci výskumu absolvovať.

Aké zmeny v mozgových štruktúrach objavili u ľudí, ktorí boli počas druhej svetovej vojny v Terezíne a v koncentračných táboroch.

Prečo ľudia, ktorí prežili holokaust, boli pravdepodobne silnými osobnosťami.

Aké zmeny v mozgu pozorovali u ich detí a vnúčat.

Či má veda odpoveď na to, ako rodičia odovzdávajú tieto informácie potomkom.

Ako môžu zmeny v mozgu prakticky ovplyvniť potomkov obetí holokaustu.

Či je možné, že podobné stresové situácie, aké zažívali ľudia počas holokaustu, teraz zažívajú aj ľudia na Ukrajine.

Od roku 2015 sa venujete veľmi špecifickému výskumu. Skúmate ako dlhodobý stres, ktorému boli vystavené obete holokaustu, ovplyvnil ich deti a vnúčatá, teda druhú a tretiu generáciu. S akým extrémnym stresom sa stretli ľudia zapojení do vašej štúdie?

V našej štúdii sme mali tri skupiny. Prvú tvorili ľudia, ktorí počas druhej svetovej vojny priamo zažili holokaust. Do druhej skupiny patrili ich deti a do tretej ich vnúčatá.

Prvá generácia ľudí boli približne osemdesiatnici, najstarší mali 95 rokov. Vyberali sme len tých, ktorí nemali žiadne kognitívne poruchy. Napriek vysokému veku žiadny z účastníkov netrpel demenciou.

Počas druhej svetovej vojny boli deťmi, dospievajúcimi alebo mladými dospelými. Väčšina z účastníkov prvej generácie bola v Terezíne a následne v jednom z koncentračných táborov. Mnohí z nich zažili pochod smrti. Málokto prežil.

Na Slovensku bola situácia zložitejšia, veľká väčšina Židov bola deportovaná a zavraždená v roku 1942, ostali ľudia, ktorí dostali výnimku, lebo ich slovenský štát potreboval, napríklad lekári či lekárnici.

Niektoré deti prežili skryté v nežidovských rodinách. Po Povstaní gardisti a Nemci deportovali a zabíjali všetkých, niektorí z nich sa schovávali v horách na Slovensku alebo sa pripojili k partizánom.

Nájsť ľudí, ktorí prežili holokaust, nie je ani v roku 2022 vôbec jednoduché, pretože mnohí z nich už nežijú. Ako ste získali kontakt na tých 49 ľudí, ktorí prežili holokaust?