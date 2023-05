Vizita: Cesta ako zabrzdiť alzheimera existuje. A všetko naznačuje, že sa k nej blížime

Týždenný súhrn o zdraví.

V roku 1906 na zhromaždení psychiatrov v nemeckom meste Tübingen informoval Alois Alzheimer o zvláštnom prípade. Hlavnú postavu v ňom stvárňovala 50-ročná žena. V jej hlave nastal "zvláštny chorobný proces mozgovej kôry".

Spôsobil, že trpela stratou pamäti, bludmi, halucináciami, zmätenosťou, ale aj agresivitou. Všetky tieto príznaky sa zhoršovali, až kým o päť rokov nezomrela.

Počas pitvy si Alzheimer všimol, že má v mozgu výrazné plaky, ktoré tvorili zhluky beta-amyloidových proteínov. Práve tie ešte aj dnes vedci považujú za hlavnú príčinu choroby, ktorú pomenovali po nemeckom lekárovi - Alzheimerovi.

Napriek tomu, že ubehlo viac ako sto rokov, vedcom sa stále nepodarilo vyvinúť účinný liek na Alzheimerovu chorobu.

Za uplynulý rok sa však dostali k mnohým zaujímavým zisteniam.

Objavili sa pochybnosti o tom, či kľúčové výskumy týkajúce sa choroby neboli sfalšované, farmaceutické firmy predstavili dva experimentálne lieky, ktoré podľa zverejnených dát znižujú kognitívny pokles u pacientov až o tretinu a švédski vedci dokonca navrhli úplne inú cestu, ktorou by sa mal uberať vývoj lieku.

Všetky tieto objavy naznačujú, že cesta k spomaleniu alzheimera existuje. A že vedci sú už naozaj blízko k jej objaveniu .

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita pozrieme na to, ako experimentálne lieky na Alzheimerovu chorobu fungujú, pripomenieme si, prečo je očkovanie proti HPV dôležité a zistíme, ako sa dá rozlíšiť prechladnutie od alergie.

Vyvinuli nový liek na alzheimera. Výrazne spomaľuje postup choroby, ale má aj vážny vedľajší účinok

Mohli by sme vstúpiť do éry, keď budeme vedieť liečiť Alzheimerovu chorobu, znie prvá veta v článku BBC, v ktorom informuje o novom lieku na toto neurodegeneratívne ochorenie.

Volá sa donanemab a americká farmaceutická firma Eli Lilly uvádza, že spomaľuje tempo choroby asi o tretinu.

Za uplynulý rok ide už o druhý experimentálny liek na Alzheimerovu chorobu. Donanemab funguje rovnako ako lecanemab - liečivo, ktoré podľa štúdie z roku 2022 spomaľuje úbytok kognitívnych funkcií o 27 percent.

Má to však aj háčik. Dvaja až traja dobrovoľníci zomreli pravdepodobne na následky nebezpečného opuchu mozgu po podaní lieku.

Riaditeľ Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied Norbert Žilka a vedec Tomáš Petrásek z Národného ústavu duševného zdravia v Prahe pre SME vysvetľujú, ako nový liek pôsobí, čo zapríčiňuje jeho nežiaduce účinky, ale aj to, či sú nové lieky predzvesťou toho, že v budúcnosti budeme vedieť Alzheimerovu chorobu úspešne liečiť.

Orálny sex je obľúbený, ale aj nebezpečný

V predchádzajúcich dvoch desaťročiach došlo v západnom svete k prudkému nárastu pacientov s rakovinou hrdla. Niektorí odborníci dokonca hovorili o epidémii.

"Bolo to spôsobené veľkým nárastom špecifického typu rakoviny, nazývaného rakovina orofaryngu (oblasť mandlí a zadnej časti hrdla, pozn. red.)," píše v texte na portáli The Conversation profesor Hisham Mehanna, ktorý pôsobí v Inštitúte rakoviny a genomických vied na University of Birmingham v Anglicku.

"Hlavnou príčinou tejto rakoviny je ľudský papilomavírus (HPV), ktorý spôsobuje aj rakovinu krčka maternice. V súčasnosti sa však v USA a v Spojenom kráľovstve stala rakovina orofaryngu bežnejšou než rakovina krčka maternice."

Mehanna v texte vysvetľuje, že vírus HPV sa prenáša sexuálne. A v prípade orofaryngu je hlavným rizikovým faktorom počet sexuálnych partnerov a najmä orálny sex.

Je to prechladnutie alebo alergia?

Vo vzduchu už cítiť jar - čarovné obdobie, keď kvitnú kvety a zároveň v ovzduší cirkulujú vírusy, ktoré môžu spôsobiť prechladnutie.

"Na Slovensku sa uvádza výskyt alergickej rinitídy (nádchy, pozn. red.) podľa rôznych štatistických údajov a geografickej lokalizácie od 10 do 40 percent. Do tejto skupiny však rátame aj celoročné alergény," hovorí pre SME alergiológ Miroslav Bajer, zástupca primára na Klinike vnútorného lekárstva vo Fakultnej nemocnici Trnava.

"Presné čísla nepoznáme, orientačne môžeme povedať, že sezónnou alergiou trpí približne každý piaty človek," dodáva.

Určiť, či kýchanie, kašeľ a nádcha sú výsledkom vírusovej infekcie, alergie alebo oboch súčasne, môže byť veľmi náročné.

Dobrou správou však je, že to nie je nemožné.

Koľko krokov je dosť?

Možno ste už počuli, že denne by ste mali pre svoje zdravie odkráčať desaťtisíc krokov. No v skutočnosti to nie je neohybné pravidlo.

Výskum ukazuje, že s pribúdajúcim vekom môžete urobiť menej krokov, a napriek tomu mať z toho významný úžitok.

Ak máte viac ako šesťdesiat rokov, mohli by ste cieľ znížiť napríklad takmer o polovicu a zostať zdravý.

„Neexistuje jedno magické číslo,“ hovorí výskumníčka fyzickej aktivity a odborná asistentka kineziológie na University of Massachusetts Amherst Amanda Paluchová.

Podcast Vizita: Sexuálna výchova by nemala byť tajomnou komnatou

Keď sa povie sexuálna výchova, mnohí majú predsudky. Ako keby sme otvorili nejakú tajomnú komnatu.

Zveličené predstavy hovoria, že mladí ľudia sa na týchto hodinách budú učiť navliekať kondóm na banán a podrobnosti o sexuálnych polohách.

Ako to už býva, aj v tomto prípade je realita iná.

„Sexuálne a reprodukčné zdravie je stav, v ktorom je zdravé naše telo, ako aj naša myseľ vo všetkých ohľadoch, ktoré sa týkajú sexuality i reprodukcie. Keď hovorím sexuality, neznamená to iba sex. Sexualita zahŕňa oveľa širšie spektrum tém. Je to starostlivosť o naše telo, možnosť poznať ho, poznať, čo je jeho pravý stav, je to starostlivosť o naše vzťahy, zároveň je to aj prístup k vzdelávaniu o týchto témach,“ vysvetľuje v podcaste Vizita lektorka sexuálnej a vzťahovej výchovy Radka Mikšík.

„Netýka sa len jednotlivcov, ale aj párov, dokonca rodín a celých spoločenstiev. Mnohých ľudí prekvapuje, že sexuálne a reprodukčné zdravie zahŕňa aj témy prevencie, základnej hygieny o intímne partie alebo informácie o návšteve gynekologičky alebo urológa,“ dodáva.

Návštevy a vyšetrenia u gynekologičky sa stále mnohé ženy obávajú.

„Netreba gynekológiu vnímať ako nejakého strašiaka. Každá prehliadka sa začína najprv rozhovorom. Lekár alebo lekárka sa najprv opýta na záležitosti týkajúce sa zdravotného stavu,“ hovorí gynekologička Mária Kubalová.

„Zaujíma nás osobná anamnéza, ochorenia, na ktoré sa v danom čase pacientka lieči alebo ich v minulosti prekonala. Či užíva nejaké lieky, trpí nejakou alergiou, aká je jej rodinná anamnéza – či sa v rodine vyskytuje onkologické ochorenie, čas prvej menštruácie, pravidelnosť a nepravidelnosť cyklu, aké dlhé je krvácanie, či má bolesti. U starších žien sa pýtame aj na tehotenstvo,“ opisuje lekárka priebeh prvej prehliadku v gynekologickej ambulancii.

V novej epizóde sme sa rozprávali s hostkami o tom, čo si máme predstaviť pod sexuálnym a reprodukčným zdravím, ako by sme sa oň mali starať, ale aj o tom, ako tému preberať s deťmi.

Podcast Zoom: Vedci ukázali, ako si zlepšiť pondelok

Pondelky sú peklo. Teda neviem, ako to máte vy, ale návraty do práce po víkende nebývajú vždy práve najjednoduchšie. A nie je to len náš subjektívny pocit, tejto téme sa seriózne venujú aj vedci. Teraz prišli sa odporúčaniami, ako si pondelky zlepšiť.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pokúsime vylepšiť naše pondelky, pozrieme sa na kmeň covidu, ktorý sa objavil na poľských norkových farmách a dozvieme sa, čo má senná nádcha spoločné s naším črevným mikrobiómom.

Z Archívu: Vírus HPV je zodpovedný za 99 percent prípadov rakoviny krčka maternice

Ľudský papilomavírus (HPV) je najčastejšie sexuálne prenosná infekcia na svete. Okrem toho, že môže spôsobiť rakovinu krčka maternice, spájajú sa s ním i mnohé ďalšie problémy.

V aktuálnom vydaní Gyncastu, podcastu denníka SME, sa dozviete, že podľa odhadov je proti HPV zaočkovaných len okolo 15% celosvetovej populácie, Slovensko udáva ešte nižší ukazovateľ.

Najlepšia imunitná odpoveď na očkovanie proti HPV je u mladých dievčat. Je ale možné a rozumné dať sa proti HPV zaočkovať aj vo vyššom veku? A ako sa pred HPV chrániť, prečo očkovať ženy, ale i mužov a prečo nepodliehať panike, ak bude výsledok vášho HPV testu pozitívny?

"Keby všetky ženy chodili na prevenciu, rakovina krčka maternice by sa stala raritným ochorením", aj to moderátorke Janke Imrichovej prezradil jej stály hosť Peter Kaščák, primár a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne.

Ak sa chcete dozvedieť o víruse HPV viac, určite si vypočujte podcast Gyncast s názvom: Vírus HPV je zodpovedný za 99 percent prípadov rakoviny krčka maternice.

Odporúčanie: Seriál Ted Lasso

Seriál z prostredia vrcholového futbalu? Myslím, že len málo ľudí by očakávalo, že ho budem odporúčať práve ja - človek, ktorý nemá absolútne žiadny vzťah ku kolektívnym športom.

Napriek tomu si ma americký komediálny seriál Ted Lasso získal. Komický, a niekedy aj tragický, príbeh trénera amerického futbalu, ktorý príde trénovať hráčov európskeho futbalu do Veľkej Británie.

A hoci tretia séria má trochu pomalšie tempo ako predchádzajúce dve, stále zostávam vernou diváčkou. Seriál nájdete na Apple TV.