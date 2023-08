Vizita: Plávať aj milovať sa dá naučiť v každom veku

Týždenný súhrn o zdraví.

Leto nemusíte stráviť len pasívnym ležaním na pláži. Je to ideálny čas, keď môžete športovať viac. Plávanie je totiž ideálnym športom, dokonca aj v prípade, že vás trápi nadváha.

„Plávanie je jedným z mála športov, pri ktorom pracujú takmer všetky svaly a veľmi harmonicky. Dôležité je však najmä to, že ich rozvíjame v plnom rozsahu bez toho, aby sme narážali na tvrdú podložku, ktorá spôsobuje mikrotrhliny v svaloch,“ hovorí pre SME tréner Matúš Putala , odborný asistent na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

„Keď niekto precitne v tridsiatke a uvedomí si, že by sa mal viac starať o svoje zdravie, väčšinou začne behať. Okamžite však začne cítiť okostice, kĺby a svaly, ktoré pri cvičení zrazu pracovali a mali otrasy. Dva dni po behu má príšernú svalovú horúčku a nemôže sa ani hýbať,“ dodáva.

V staršom rozhovore s názvom: Na rozdiel od behu, plávanie je šport naozaj pre každého sa dočítate, ako by mala vyzerať rozcvička pred plávaním a prečo je dôležitá. A tiež to, čo všetko by ste mali vedieť o vode predtým, než do nej vkročíte alebo, či sa dá naučiť plávať aj v päťdesiatke, a ktorý plavecký štýl je pre začiatočníkov najvhodnejší.

V newsletteri Vizita sa tento týždeň pozrieme na to, kde všade sídli v našom tele mikrobióm, pripomenieme si príbeh pestovateľky tabaku, ktorej bunky zmenili medicínu, a ponúkneme aj zaujímavý rozhovor o intímnom spolužití.

Mikrobióm nie je len v črevách

Fakt, že v našich črevách žije spoločenstvo baktérií, húb, vírusov a archeí, nie je už pre väčšinu ľudí neznámy.

Črevo však nie je jediný orgán, v ktorom sa mikrobióm nachádza. Vlastný mikrosvet majú aj ústa, koža, pľúca či pohlavné orgány. A všetky mikroorganizmy v rôznych častiach tela sú pre naše telo dôležité.

Genetik a imunológ Samuel J. White a profesor jedného zdravia Philippe B. Wilson z Nottingham Trent University v texte na portáli The Conversation zhrnuli základné informácie o ďalších orgánoch, kde sa mikrobióm nachádza.

Viac sa dočítate v texte: Mikrobióm nie je len v črevách. Nájdete ho aj na koži, v pľúcach alebo vo vagíne.

Ilustračný obrázok: mikrobióm. (zdroj: Adobe Stock)

Dojčatá by mali spať toľko, koľko potrebujú

Rodičia sa zvyčajne obávajú, či ich batoľatá nespia primálo alebo priveľa na svoj vek.

Nová štúdia zverejnená v časopise JCPP Advances ich možno trochu upokojí. Ukazuje totiž, že to, ako často si deti zdriemnu, odráža ich individuálnu kognitívnu potrebu.

Vedúca výskumníčka Teodora Gligaová vysvetľuje, že niektoré deti sú efektívnejšie pri upevňovaní informácií počas spánku, takže si zdriemnu menej často. Naopak, tie s menšou slovnou zásobou alebo s nižším skóre v ukazovateli výkonnej funkcie si pospia častejšie.

„Malé deti si, prirodzene, zdriemnu tak dlho, ako potrebujú, a malo by im to byť umožnené,“ zhodnotila.

V texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Dojčatá by mali spať toľko, koľko potrebujú. Väčší spáči majú slabšiu slovnú zásobu sa dočítate, prečo je dôležitá aj kvalita, nielen dĺžka, ale aj kvalita spánku, u ktorých detí bola negatívna súvislosť medzi slovnou zásobou a frekvenciou spánku silnejšia, alebo čo by malo zavážiť pri určovaní potrieb spánku dieťaťa.

Ilustračná fotografia. (zdroj: AdobeStock)

Jej bunky zmenili medicínu

Istý čas po tom, keď chudobná pestovateľka tabaku Henrietta Lacksová ako 31-ročná porodila syna, nastalo u nej silné krvácanie.

Jej lekár ju poslal do nemocnice Johnsa Hopkinsa, jedinej, ktorá v Baltimore v roku 1951 ošetrovala aj černošských pacientov.

Ukázalo sa, že matka piatich detí mala pokročilé štádium rakoviny krčka maternice. Jej prognóza vôbec nevyzerala dobre a Lacksová ani netušila, akým prínosom sa stane pre medicínu a vedu.

Kým ju v nemocnici liečili, z krčka jej maternice lekári odobrali niekoľko vzoriek zdravého aj rakovinového tkaniva. Potom si všimli, že tieto bunky dokážu niečo, čo predtým nikdy nevideli. Mimo tela zostali nažive a donekonečna rástli.

Jeden výskumník z nich vytvoril nesmrteľnú bunkovú líniu, teda bunky, ktoré sa neobmedzene množia. Stále sa využívajú a kultivujú v laboratóriách po celom svete. Vedci dodnes vytvorili viac ako 50 miliónov ton Lacksovej buniek a použili ich vo viac ako 60-tisíc štúdiách.

Vďaka vlastnosti buniek množiť sa nekonečne, sa stali výnimočným prínosom pre vedu. Pomohli pri vývoji vakcíny proti Covidu-19, proti obrne, aj pri výskume rakoviny či vývoji umelého oplodnenia.

Lacksová zomrela zhruba osem mesiacov po určení diagnózy. Na odobratie buniek nikdy nedala súhlas, v tom čase však nebolo zvykom požiadať oň.

Jej rodina tak dlho ani netušila, že jedny z najdôležitejších buniek pre medicínu pochádzali z jej tela. Výskumník, ktorý bunky kultivoval, sa totiž snažil nešikovne zahladiť stopy.

Kým medicínske firmy zarábali na výrobe a kultivovaní buniek, Lacksovej dedičia žili väčšinu života v chudobe a nemohli si dovoliť ani zdravotné poistenie.

V roku 2021 zažalovali prvú z firiem, ktorá na predaji buniek zarobila miliardy.

V texte kolegyne Renáty Zelnej s názvom: Jej bunky zmenili medicínu. Lacksovej rodina chudobnela, kým firmy zarábali miliardy sa dočítate, prečo si Lacskovej muž v 70. rokoch myslel, že jeho žena je v skutočnosti nažive, ako dopadol súd jej rodiny s multimiliardovou firmou, alebo či bol odber buniek bez súhlasu príkladom rasizmu.

Henrietta Lacksová na fotografii niekedy z rokov 1945-1950. (zdroj: SITA)

Ľudia sú presvedčení, že len penetratívny sex je to, čo sa ráta

V intímnom živote má ísť o spomalenie, zbližovanie, spoznávanie, aj tanec dvoch osôb. No ľudia často žijú v rýchlom tempe, myslia len na úlohy, ktoré musia splniť a roly, ktoré musia zastať.

„Vtedy intímny život len veľmi ťažko funguje. Stres zabíja akúkoľvek zmyselnosť a erotiku,“ hovorí partnerská a sex koučka Simona Mačorová, na ktorú sa páry obracajú, keď chcú zlepšiť svoj vzťah alebo intímny život.

Problémom býva, že sa o ňom často boja komunikovať.

„Veľa ľudí sa o sexualite doma vôbec nerozprávalo. A nielen o nej, ale ani o emóciách, vzťahoch, puberte. Neprebehli potrebné rozhovory, genitálie sa nepomenúvali tak, ako sa majú. Potom je ťažké vyjadrovať sa v rámci intímnych vzťahov. Alebo keď má niekto niekomu povedať – toto nie, teraz nie,“ vysvetľuje Mačorová.

Ľudí povzbudzuje aj k tomu, aby sa zamysleli, odkiaľ ich pocit hanby okolo sexuality a rozkoše pochádza.

„Sex často považujú za povinnosť alebo za niečo, čo by mali dať tomu druhému človeku, lebo sa to patrí. Informácie o tom, ako by to malo v posteli vyzerať, a že na určité podnety by telo malo nejako reagovať, dostávajú z porna alebo ich počujú od priateľov a známych. A keď ich telo nereaguje alebo reaguje inak, hneď si pomyslia, že sú asi chybní,“ vraví.

V rozhovore kolegyne Michaely Žurekovej: Sex koučka: Ľudia sú presvedčení, že len penetratívny sex je to, čo sa ráta sa dozviete, ako funguje partnerský sex koučing, čo znamená mať zdravý postoj k sexualite, prečo sa ľudia obávajú, či sú ich erotické fantázie normálne, alebo aký vplyv má na vnímanie sexuality náboženstvo a cirkev.

Simona Mačorová, partnerská a sex koučka. (zdroj: archív S.M.)

Podcast Zoom: Česi testujú liek, ktorý by mohol vyliečiť alzheimera

Možno ste o nej nikdy nepočuli, pritom táto dávna ríša patrila vo svojej dobe k najvýznamnejším na svete.

Kušánska ríša mala svojich veľvyslancov napríklad v Ríme, Číne aj v ríši Sasáncov, ktorá mala centrum v dnešnom Iráne. No až dosiaľ nik nevedel prečítať písmo, ktoré používala, ale to sa nedávno zmenilo.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako sa podarilo rozlúštiť staroveké písmo Kušáncov, pozrieme sa na český liek, ktorý by mohol vyliečiť alzheimera a vysvetlíme, prečo je problémom ťažiť vzácne kovy z morského dna.

Odporúčanie: Film Írsky zázrak

Film The Wonder (v preklade Írsky zázrak) vás zavedie do ponurého prostredia írskeho vidieka. A predsa aj na takomto mieste sa môžu udiať nevídané veci. Teda, aspoň to tvrdia tamojší obyvatelia.

Jedno dievča totiž dokáže prežiť bez toho, aby prijímalo akúkoľvek potravu. V snahe rozlúštiť túto záhadu si mestská rada dokonca najme rehoľnú sestru a zdravotnú sestru, ktoré majú dieťa pozorovať od rána do večera, aby zistili, či ju môžu vyhlásiť za svätú.

Ako to dopadne, vám, samozrejme, nepoviem. Ale mágiu neočakávajte.

Film nájdete na Netflixe.