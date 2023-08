Zaraďte do jedálneho lístka kardamóm. Zvýši nielen chuť do jedla, ale aj spáli kalórie

Korenie je populárne v indickej kuchyni.

Korenisté indické jedlo či sladké švédske pečivo sa bez aromatickej intenzívnej sladkastej chuti kardamómu nezaobídu. Jeho semienka sa používajú do karí, dezertov, mäsových jedál, ale aj do kávy či čajov.

Navyše, o kardamóm sa nezaujíma iba gastronómia, ale aj medicína.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Korenie obsahuje fytochemikálie, ktoré majú protizápalové a antibakteriálne vlastnosti. Kardamóm môže tiež podporiť zdravie srdca a ústnej dutiny.

Nová štúdia publikovaná v International Journal of Molecular Sciences od Texas A&M AgriLife ukázala okrem redukcie zápalu, aj ďalšie zdravotné a diétne výhody konzumácie kardamómu. Vrátane zvýšenia chuti do jedla a odbúravania tuku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Cibuľu nešúpte príliš. Ochudobníte sa o jej najcennejšie látky Čítajte

"Zistili sme, že toto malé korenie dokáže spáliť kalórie, udržať telesnú hmotnosť a zároveň zvýšiť chuť a spotrebu jedla," hovorí hlavný riešiteľ štúdie Luis Cisneros-Zevallos z Katedry záhradníckych vied na Texaskej A&M College of Agriculture and Life Sciences.

Odborník verí, že nová funkcia objavená v kardamóme môže byť použitá na rastúcom trhu športovej výživy, či ako pomôcka na zvýšenie chuti do jedla u ľudí v rekonvalescencii.

V texte sa dočítate: Koľko by potreboval zjesť dospelý človek kardamómu, aby dosiahol želaný efekt.

Či je kardamóm bezpečný.

Prečo podľa výživovej poradkyne nestačí do stravy len zaradiť kardamóm.

Štúdia kardamómu ukazuje zdravotné výhody

Účinky zeleného kardamómu skúmali na vzorkách živých zvierat, konkrétne na myšiach, ktorým aplikovali do bežnej stravy rôzne dávky semien. Zistili, že kardamóm zvyšuje chuť do jedla, ale aj výdaj energie a redukciu tukovej hmoty.