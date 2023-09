Expert na výživu: Dvadsaťroční športovci nemali rannú erekciu. To indikuje problém

O rizikách nízkeho energetického príjmu.

Zvyčajne u športovcov predpokladáme, že svoje telo poznajú. A vedia, ako s ním majú cvičiť, hýbať a ako ho živiť.

Výživový špecialista MARTIN ČUPKA, ktorý spolupracuje aj s olympijským medailistom vo vodnom slalome Jakubom Grigarom, v rozhovore pre SME hovorí, že to tak úplne nie je a väčšina z nich nemá predstavu o energetickom príjme a výdaji.

Tvrdí, že žijeme medzi dvoma extrémami, jedným z nich je prejedanie sa a obezita a druhým snaha športovcov vyzerať čo najlepšie alebo najštíhlejšie. Preto sa dostávajú do nepríjemných situácií, ktoré ovplyvňujú ich zdravie či športový výkon.

Vo výskume sa spolu s Milanom Sedliakom zamerali práve na vplyv nízkeho energetického príjmu na telesné zloženie, športovú výkonnosť športovcov.

"Sú športy, v ktorých je výhodné mať nižšiu hmotnosť a byť štíhlejší. No vznikajú problémy, že to preženú a energetický deficit je chronický. Ak dlhodobo jedia málo, môže to spôsobiť zdravotné problémy a zhoršiť športový výkon," upozorňuje.

V rozhovore sa dočítate: Prečo nejesť pred tréningom tuky a vlákninu.

Aké omyly pretrvávajú u rekreačných a profesionálnych športovcov.

Či je vhodné dať si po tréningu pivo.

Aké sú riziká neprimeranej kontroly hmotnosti u športovcov.

Čo ukázal jeho výskum zameraný na nízku energetickú dostupnosť u športovcov.

Aký by mal byť postup pri návrate športovcov s poruchami príjmu potravy k tréningu a súťaženiu.

Ako vnímate tvrdenie, že vynechanie jedla pred tréningom môže pomôcť pri spaľovaní tuku?

Športovci s tým často prichádzajú a z istého hľadiska majú pravdu. Pri tréningu nalačno totiž spaľujem viac, no na druhej strane, ak je cieľom maximálny výkon a/alebo je tréning intenzívny a náročný, tak to, že sa nenajem, mi nepomáha.

Je veľmi individuálne, či trénovať nalačno, alebo nie. Každý by si mal vyskúšať, ako na to reaguje. Dodal by som, že nejde o jedinú zaručenú cestu ako schudnúť z tuku. Rozdiel je veľmi malý oproti tomu, keď sa človek naraňajkuje.

O akom malom rozdiele hovoríme?

V bežných podmienkach, mimo laboratória, by sme to ani nevedeli zmerať. O tom, či schudnem, rozhoduje viac to, koľko energie vynaložím na tréningu.

Predstavme si situáciu, že niekto ide trénovať nalačno a po 30 minútach začne byť unavený a malátny. Jeho výkon klesá a musí napríklad bežať pomalšie alebo tréning ukončiť. Na druhej strane, niekto sa pred tréningom naje a vydrží hodinu. Ten najedený v skutočnosti spálil viac energie, pretože vydržal trénovať dvojnásobne viac ako ten hladný.

O tom, či schudnem, rozhoduje pomer medzi príjmom a výdajom energie za celý deň.

Počas tréningu využívame dva hlavné zdroje - tuky a cukry. Keď ide človek trénovať nalačno, pomer je trochu vyšší v prospech tuku.

Ak by sme to spriemerovali, tak maximálne hodnoty spáleného tuku pri aktivite sa pohybujú niekde okolo 0,6 až 0,7 gramu za minútu. Okrem stravy túto hodnotu ovplyvňuje trénovanosť. Človek z kancelárie, ktorý sa nikdy nehýbal, sa môže pohybovať aj dvakrát nižšie a naopak profesionálny triatlonista môže využívať dvakrát viac tuku.

Ako vplýva hlad na motiváciu trénovať?