Za stratou vlasov, únavou i modrinami môže byť nedostatok živín. Ako ich doplniť?

Namiesto doplnkov zmeňte stravu.

13. aug 2021 o 16:41 Michaela Nagyová

Nevysvetliteľnú únavu, apatiu, ale aj suchú pokožku či nezdravo vyzerajúce nechty môžu mať na svedomí chýbajúce vitamíny a minerály.

Namiesto užívania širokej palety výživových doplnkov, neraz na potlačenie deficitu postačí aj mierna úprava jedálneho lístka.

Pozrite sa na to, čo by ste mali zahrnúť do vašej stravy, ak sa u vás preukážu nasledujúce zdravotné komplikácie.

Vypadávanie vlasov

Za normálnych okolností príde človek o zhruba päťdesiat až sto vlasov za deň. Ak si však dlhodobo všímate ich výraznejší úbytok, nemali by ste tento stav podceňovať.

Ženám vlasy vypadávajú vo väčšej miere než mužom. V mnohých prípadoch za to môže práve ich tepelná úprava, pričasté umývanie či farbenie.

Neraz však môže byť za rednúcou pokrývkou hlavy aj vážnejší dôvod.