Vizita: Máme nový podcast, o zdraví už môžete aj počúvať

Po roku som sa snažila prehodnotiť, akým smerom sa sekcia Zdravia vyvíja, čo sa nám podarilo, a ktorým krokom by sme ju ešte mohli posunúť bližšie k ľuďom.

Preto sme sa rozhodli, že nadišiel čas spustiť podcast o zdraví s rovnakým názvom ako má newsletter, ktorý práve čítate: Vizita.

Vychádzať bude pravidelne každý utorok. Mojimi hostkami a hosťami budú odborníci z oblasti biomedicíny, lekárstva, zdravotníctva aj farmácie.

Otázky týkajúce sa zdravia rieši dennodenne každý z nás. Dostupné informácie sú však často napísané odborne a zložito. Dúfam, že sa nám s mojimi hostkami a hosťami podarí tento jazyk dešifrovať.

Rozprávať sa budeme o zdraví aj o chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, a kedy vás predajcovia rôznych produktov nielen klamú, ale ohrozujú aj vaše zdravie.

Podcast Vizita: Kolagén bol skôr než Instagram

V televízii sa na nás v reklamách na kolagénové produkty usmievajú staršie dámy s minimálnym počtom vrások. Na sociálnych sieťach ich zase odporúčajú mladé influencerky.

Zázračné sérum by malo nielen omladiť pokožku, ale pomôcť aj s chudnutím, so zlepšením kvality zubov alebo so spevnením kostí.

"Mnohé výskumy týkajúce sa kolagénových produktov sú vo forme dotazníkov. Nie je to veľmi objektívne. Predajcovia síce citujú štúdie, no keď sa na tie štúdie pozrieme bližšie, zistíme, že interpretujú niečo iné, než v skutočnosti skúšali. To býva častým problémom pri týchto výrobkoch," vysvetľuje v podcaste Vizita lekárka Lívia Hlavačková.

V premiérovej časti podcastu Vizita sme sa rozprávali o tom, čo je to vlastne kolagén, či ho naše telo vytvára v priebehu starnutia menej, aký efekt môžeme od kolagénových produktov naozaj očakávať a čo máme robiť, ak chceme mať pružnejšiu pleť, lesklé vlasy alebo zdravé zuby.

V ďalších epizódach si budete môcť vypočuť témy týkajúce sa zápalu pľúc, vitamínov, bolesti hrdla či ako sa prejavuje ADHD u detí. Podcast nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách aj na SME.sk.

Môžu vám aplikácie pomôcť schudnúť?

Ak chcete schudnúť, odborníci radia, aby ste sledovali svoj kalorický príjem.

No a keďže doba pokročila, smartfóny už ponúkajú jednoduchý spôsob, ako to urobiť: stačí jedlo odfotografovať, následne ho identifikuje aplikácia a náš obed či večeru prepočíta na kalórie.

Skutočne nám to pomáha?

V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Journal of the Association for Consumer Research, sa vedci rozhodli zistiť, či je fotenie jedla efektívnejšie než manuálne zaznamenávanie prijatých kalórií.

Viac sa dočítate v článku: Aplikácie, ktoré počítajú kalórie z fotografií, sú v móde. Pomáhajú s chudnutím?

Podcast Zoom: Rakovina? Riziko máte vyššie ako vaši rodičia

Máte niekedy pocit, že tej rakoviny je akosi viac ako v minulosti? Nuž, možno to nie je iba pocit: isteže, radikálne sa nám zlepšila diagnostika. No nový výskum naznačuje, že pri našom dnešnom životnom štýle sa riziko rakoviny naozaj zvyšuje s každou ďalšou generáciou.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako sa s každou ďalšou generáciou zvyšuje riziko rakoviny, dozvieme sa, že žiaci z chudobnejšieho prostredia bývajú závislejší od sociálnych sietí a pozrieme sa, ako fungujú i ako vlastne nefungujú diéty.

Mama celiatičky: Naučiť sa variť bez lepku je ľahšie ako piecť. Správnu chuť hľadáte dlhšie

Variť bez múky nie je až taký problém, pri pečení však musela Zdeňka Mazúrová dlho skúšať, kým dosiahla tú "obyčajnú" chuť. Dnes už na kurzoch pečenia radí ostatným a chystá tretiu kuchársku knihu.

V rozhovore s kolegyňou Martinou Hilbertovou vysvetľuje, ako jej dcére zistili celiakiu, ako začínala s bezlepkovým varením pre rodinu, prečo je ťažšie piecť ako variť, alebo ako je to s bezlepkovým sortimentom v obchodoch.

Viac sa dočítate v texte: Mama celiatičky: Naučiť sa variť bez lepku je ľahšie ako piecť. Správnu chuť hľadáte dlhšie.

Z archívu: Detox je mýtus

Keďže tento týždeň sme sa v sekcii Zdravie venovali najmä výživovým doplnkom, rozhodla som sa vybrať z archívu rozhovor s lekárom Adelou Penesovou o detoxe, obezite a zdravom životnom štýle.

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza (WHO), že hoci počet ľudí trpiacich hladom vo svete stále neklesá, zároveň sa stále zvyšuje počet obéznych ľudí. Od roku 1975 sa dokonca strojnásobil.

Podľa WHO väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde obezita zabíja viac ľudí ako podváha. Odborníci hovoria, že obézni ľudia majú kratší a horší život s množstvom zdravotných komplikácií.

"Je to celá kompozícia detailov, ktoré sa za minulých 30 až 40 rokov výrazne zmenili. Ľudia spohodlneli. Na všetko máme roboty, málo vecí robíme vlastnoručne," hovorí pre SME lekárka Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).

Viac sa dočítate v článku: Detox je mýtus. Ak sa chcete očistiť, prestaňte piť a fajčiť.

Odporúčanie: kniha Očami farmácie

Po roku práce v novinách som dospela k záveru, že témy z oblasti zdravia a biomedicíny ľudí zaujímajú, a to aj v prípade, keď sú komplikovanejšie. Dôležité je, snažiť sa ich dobre vysvetliť.

Vidno to aj na knižnom trhu. Vedecko-popularizačnej literatúry je na pultoch kníhkupectiev stále viac.

Jedna zaujímavá kniha vyšla v marci tohto roka. Napísal ju farmaceut Marek Kajan, ktorý je na Instagrame a Facebooku známy vďaka svojmu profilu Očami farmácie.

Dočítate sa v nej o šťastných náhodách, ktoré viedli k objavu najúspešnejších liekov, o každodennom využívaní najsmrteľnejšieho jedu na Zemi v náš prospech, ale aj o doktorovi, ktorý chorým predpisoval dvanásť malých pív každých dvadsaťštyri hodín.

Odporučí vám, aké lieky si vziať na prípadnú cestu do vesmíru, vysvetlí rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom- To všetko ľahko stráviteľnou formou.