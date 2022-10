Vizita: Užívanie antibiotík berieme nezodpovedne. Často ich vysadíme skôr a nedodržíme dávky

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

toto je ôsme vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Nový newsletter je naozaj pestrý. Počas týždňa sme sa v sekcii zdravie venovali mužskej (ne)plodnosti, stavu nášho imunitného systému po pandémii a aj tomu, ako úspešne bojovať proti všiam.

Najviac však vo mne zarezonoval rozhovor s pneumologičkou Katarínou Dostálovou. Hlavnou témou bol zápal pľúc – prebrali sme, ako vzniká a prečo aj dnes na chorobu, ktorú vieme liečiť, zomiera pomerne veľa ľudí.

Zaujala ma časť, v ktorej lekárka hovorila o tom, že antibiotiká prestávajú fungovať. Z veľkej časti si za to môžeme sami. Tým, že lieky často nedoberieme alebo si napriek nariadeniu lekára zvolíme vlastné dávkovanie.

Niekedy je dôvod až romanticky altruistický, chceme sa o lieky podeliť s našou polovičkou, inokedy taký slovenský – na antibiotiká by sa nemal piť alkohol, a tak pri tomto ošemetnom rozhodovaní radšej vysadíme lieky.

Jeseň a sychravé počasie prišlo tento rok omnoho skôr, než sme očakávali. Rýchla zmena počasia zapríčinila, že už teraz mnohých potrápila nádcha a prechladnutie. Do toho prichádza chrípková sezóna a ani covid ešte nezmizol. Lekári počítajú s tým, že chorých ľudí bude pribúdať.

Nezabudnite, že proti chrípke, covidu aj peumokokom sa môžete dať na jeseň zaočkovať. A ak je predsa len neskoro a nejaký patogén vás premohol, určite sa riaďte odporúčaniami, ktoré dostanete v ambulancii lekára.

Pomôžete tak sebe aj svojim blízkym.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na odber newslettera Vizita. Ak ste tak ešte neurobili a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Článok pokračuje pod video reklamou

Covidom sa to nekončí

Celé ľudstvo dva roky intenzívne prežívalo pandémiu covidu-19.

V čase, keď je na ústupe, niektorí odborníci hovoria, že viaceré vírusy sa počas toho obdobia správali čudne.

Napríklad sezónne zimné vírusy sa rozšírili v lete 2020. V roku 2021 zase vypukla u detí hepatitída a nikto si nie je celkom istý, čo tento jav spôsobilo.

Až do roku 2022 sa epidémie opičích kiahní mimo Afriky týkali len malého počtu ľudí.

A tento rok sa tiež objavila záhadná paradajková chrípka. Ako sa však neskôr ukázalo, išlo o siedmu chorobu, ktorá sa prejavovala nezvyčajne veľkými pľuzgiermi.

Robia vírusy po pandémii zvláštne veci? Ako zmenilo očkovanie a prekonanie covidu náš imunitný systém? A môžeme očakávať, že v nasledujúcich rokoch budeme častejšie chorí?

Viac sa dočítate v texte: Covidom sa to určite nekončí. Čaká nás vyššia chorobnosť aj úmrtnosť, hovoria odborníci.

(zdroj: ilustr. foto: STOCK ADOBE)

Podcast Vizita: Zápal pľúc je zradné ochorenie

Tento týždeň vyšiel druhý diel podcastu o zdraví – Vizita. Moje pozvanie prijala lekárka Katarína Dostálová, ktorá popularizuje pneumológiu prostredníctvom instagramového účtu Pneumológ pre ľudí.

Rozprávali sme sa o zápale pľúc, na ktorý ročne zomrú každý rok stovky Slovákov.

Zaujímalo ma, čo vlastne zápal pľúc spôsobuje, kedy treba urgentne kontaktovať lekára, ako prebieha jeho liečba, ako sa môžeme pred ním chrániť a aké rozostupy by mali byť medzi očkovaním proti chrípke, covidu a pneumokokom.

Počas približne 30 minút počúvania sa dozviete mnohé zaujímavé informácie, aj o skúsenostiach lekárky priamo z ambulancie.

Ak uprednostňujete písané slovo, rozhovor sme pre vás aj prepísali: Pneumologička: Neliečený zápal pľúc sa môže skončiť drenážou aj chirurgickým zákrokom.

Biologické hodiny tikajú aj mužom

Základná poučka z biológie hovorí, že každá žena sa rodí s určitou zásobou vajíčok, z ktorej čerpá celý život. Ich počet sa s pribúdajúcim vekom znižuje a klesá aj ich kvalita.

U mužov sa nové spermie tvoria počas celého života. Aj to je jeden z dôvodov, prečo o tikaní „biologických hodín“ počúvame najmä v súvislosti so ženským pohlavím.

Aj sociologické štúdie hovoria, že mnohí heterosexuálni muži vo veku 20 rokov veľmi nepremýšľajú o tom, či budú mať deti, alebo kedy by ich vôbec mohli chcieť mať. Podľa vedcov je to však chyba.

„Veľa ľudí si myslí, že muži majú na splodenie detí všetok čas na svete. Výnimočným príkladom je napríklad Mick Jagger, ktorý mal dieťa vo veku 73 rokov. Práve on sa často uvádza ako príklad na posilnenie tohto argumentu. Ale v skutočnosti je veľa vecí, ktoré by mali muži o svojej plodnosti vedieť, ak si raz plánujú založiť rodinu,“ píše na portáli The Conversation vedkyňa Caroline Lawová, ktorá pôsobí na De Montfort University vo Veľkej Británii.

Upozorňuje, že viaceré biologické výskumy naznačujú, že s vekom klesá kvalita mužských spermií, čo môže ovplyvniť ich plodnosť.

Viac sa dočítate v texte: Biologické hodiny tikajú aj mužom. Mali by prestať fajčiť, piť a nosiť tesnú spodnú bielizeň.

Ilustračné foto. (zdroj: FOTOLIA)

Podcast Zoom: Fotenie jedál pri diétach skôr škodí

Hypotéza by mohla znieť nejako takto: keďže vám chceme uľahčiť život, vy si nemusíte nič počítať, stačí, ak si jedlo odfotíte. Potom bude diéta fungovať, budete chudší, šťastnejší a... akurát že to nefunguje.

Naopak, zdá sa, že ľudia, ktorí si fotia svoje jedlo, môžu skôr snahu o diétu sabotovať.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako je to s fotením jedla a diétami, vrátime sa späť k vedcovi, ktorý mal geneticky upraviť deti, a vyberieme sa aj za takzvanými večnými chemikáliami a zistíme, ako sa ich zbaviť.

Ako sa dostanú do vlasov vši?

Zväčša na začiatku roka si nejeden rodič nájde v e-mailovej schránke, v mobile či v systéme Edupage správu zo školy, v ktorej ho žiadajú o vykonanie dôslednej kontroly vlasov svojich detí v súvislosti s výskytom vší v škole.

Jana Kerlik a Mária Avdičová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici pre SME hovoria, že ak ide o prenos infekčného ochorenia, vši nie sú hrozbou.

Zároveň dodávajú, že ide o obťažujúci hmyz, ktorý vie zapríčiniť pocit úporného svrbenia na hlave. Ten najmä menšie deti riešia intenzívnym škrabaním. Takto si však môžu spôsobiť poranenie na pokožke hlavy s následnou bakteriálnou infekciou a hnisaním.

Viac o tom, ako sa vši do vlasov dostávajú, aký je postup škôl, keď sa objavia, ale aj tom, ako sa ich zbaviť, sa dočítate v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Máte vy alebo vaše dieťa dlhé vlasy? Patríte do najrizikovejšej skupiny na výskyt vší.

Ilustračný obrázok (zdroj: Adobe Stock)

Z Archívu: Má 38 a dala si zmraziť vajíčka

Po tridsiatom piatom roku života bojujú ženy s viacerými problémami. Je pre ne nielen ťažšie otehotnieť, ale aj donosiť dieťa. Okrem toho sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude trpieť Downovým syndrómom alebo inou genetickou poruchou.

Jednou z metód, vďaka ktorej môžu ženy získať viac času, je zmrazenie vajíčok. Po konci dlhého vzťahu a rozvode začala nad touto možnosťou premýšľať aj vedkyňa Dominika Fričová.

„Brala som to ako sofistikované biologické riešenie. Nie som rozhodnutá, či vôbec, kde, kedy a s kým budem mať deti. Mať zmrazené vajíčka je pre mňa skôr záložný plán,“ hovorí v staršom rozhovore pre SME.

S Dominikou som sa pred približne rokom rozprávala o tom, ako si dala zamraziť vajíčka. Keďže som biologička, keď sme rozhovor vydali, vôbec som nečakala, že spôsobí taký veľký rozruch.

Našli sa aj negatívne a príliš osobné reakcie. Aj preto si dnes hovorím, že Dominika bola veľmi odvážna a som jej vďačná, že túto dôležitú tému otvorila.

(zdroj: Kristína Paholík Hamárová)

Viac sa dočítate v článku: Má 38 a dala si zmraziť vajíčka. Je to záložný plán, hovorí.

Odporúčanie: Výživná kniha o jedle

Na knižnom trhu je pomerne veľa kníh, ktoré sa venujú zdravému životnému štýlu a výžive. Jednu z mojich obľúbených kníh napísala dnes už známa foodblogerka Karolína Fourová.

Volá sa Jediná kniha o jedle, ktorú naozaj potrebujete a pravidelne býva vypredaná. Preto, ak na ňu natrafíte a bude sa vám páčiť, neotáľajte s kúpou.

Aktuálne vydala Karolína druhú knihu. Jej názov je Výživná kniha o jedle a v ničom nezaostáva za tou prvou. Tentoraz sa v nej nevenuje len výživovej stránke potravín, ale píše aj o tom, ako ich správne skladovať alebo pracovať s nimi v kuchyni.

A ako vidíte na fotografii, je dvakrát taká tučná ako prvý diel, je teda naozaj výživná.