Nutričná špecialistka: Reči o tom, že tehotná žena je za dvoch, sú mýtus

Počas tehotenstva dostávajú ženy množstvo odporúčaní a rád. Často nechcených a takých, ktoré sa navzájom vylučujú, protirečia si a vytvárajú chaos, v ktorom sa len málokto dokáže zorientovať.

"Dopĺňanie prebiotík a probiotík počas tehotenstva sa stalo veľmi zásadným marketingovým ťahom. Ak tehotná žena konzumuje fermentovanú stravu, kefír, acidko, má v nich dostatok vlákniny, nepotrebuje si dopĺňať prebiotiká a probiotiká v podobe tabliet," hovorí pre SME nutričná špecialistka NIKOLETA ŠIMONOVÁ.

Rozhovor je prepisom podcastu, ktorý je priateľsky ladený, preto si s respondentkou tykáme.

V rozhovore sa dočítate: Či tehotné ženy naozaj jedia za dvoch.

Ako by mala vyzerať strava počas tehotenstva.

Či môže redukčná diéta viesť k predčasnému pôrodu.

Aký je prirodzený nárast hmotnosti v tomto období, a či môže viesť prejedanie sa počas tehotenstva k obezite.

Čo je gestačný diabetes.

Čo vieme o placentárnej bariére, a aké látky cez ňu prechádzajú.

Či je potrebné, aby ženy počas tehotenstva užívali rôzne suplementy: vitamíny a výživové doplnky, probiotiká a prebiotiká.

Ako veľmi je dôležité prijímať omega tri mastné kyseliny?

Či môžu tehotné ženy jesť sushi alebo tatrák.

Ako je to s pitím vína a kávy počas tehotenstva.

A či je nutné prestať soliť.

Je pôrod energeticky náročný?

Pôrod je veľmi energeticky náročný. Preto je dôležité zobrať si pred pôrodom nejaké malé občerstvenie, napríklad sušené ovocie alebo oriešky na doplnenie energie.

Ženy často počúvajú, že v období tehotenstva musia jesť za dvoch. Vypočítali niekedy špecialisti na výživu či tehotná žena naozaj je za dve ľudské bytosti?

Je to veľmi často sa opakujúci mýtus. Energetická náročnosť počas prvého a druhého trimestra nie je nejako zvláštne ovplyvnená, nijako významne nenarastie.

Energetická náročnosť sa zvýši v treťom trimestri, keď je aj vývin plodu robustný. Je to okolo 200 až 350 kilokalórií, čo predstavuje jeden malý chlebík so šunkou a dve paradajky. Čiže stále to nie je veľmi energeticky náročné.

Zmeny nastávajú počas dojčenia, keď sa energetická náročnosť zásadne zvýši. Keď žena po pôrode dojčí, zvyšuje sa o 450 až 500 kalórií, čo je naozaj veľmi veľa.

Preto, ak žena v tomto období nemá dostatok energie, môže sa cítiť veľmi unavená.

Ale ani pri vyššom energetickom výdaji v období laktácie neje za dve osoby. Či áno?

Otázka znie, kto je ten druhý? Je to mesačné dieťa, osemročné alebo stokilový muž?

Ak žena bežne prijme 2000 až 2200 kalórií, v období laktácie sa môže dostať pokojne až na 3000 kalórií. V období gravidity, v prvom, druhom trimestri, je to asi do 2800 kalórií.

Mýtus o tom, že v období tehotenstva jeme za dvoch, možno vznikol preto, že počas gravidity má žena rôzne chute. Často sa nastaví na ležérnosť a oddychovanie, čo je úplne v poriadku. Zároveň jej však rastie chuť. Preto v tom vidím trochu aj spôsob akéhosi ospravedlňovania sa.

Nechcem, aby to vyznelo príliš negatívne, ale ani tehotenstvo netreba brať ako obdobie, keď si povieme, že “nechajte ma na pokoji, ja si tu budem v pokoji sedkať a papkať.”

Pretože oba extrémy, keď jeme veľa a keď jeme málo, môžu byť v tehotenstve nebezpečné.

Všeobecná poučka hovorí, že počas tehotenstva by mala byť strava pestrá a vyvážená. Dôležité je, aby obsahovala všetky zložky potravy, a teda bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny aj vlákninu. Navyše odborníci odporúčajú radšej 5 až 6 menších porcií, než tri veľké jedlá. Súhlasíš s tým?

Všeobecné poučky bývajú často neokresané a strašne suché. Často hovorím, že vždy treba všetko prispôsobiť konkrétnemu človeku.

Päť až šesť porcií denne sa odvodzuje od faktu, že žena môže mať počas gravidity nevoľnosti. Ak konzumuje naraz priveľa jedla, nie je jej dobre.