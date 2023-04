Vizita: Tehotenskú cukrovku diagnostikuje lekár, nie internetové fóra

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať 31. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

V tehotenstve si môžeš dovoliť jesť čokoľvek, ješ predsa za dvoch, počúvajú ženy mnohokrát.

"Otázkou však je, kto je ten druhý," povedala mi počas nahrávania podcastu Vizita nutričná špecialistka Nikoleta Šimonová.

A ja som si uvedomila, že väčšina z nás si pri spojení "ješ za dvoch" naozaj predstaví druhého dospelého človeka, a možno aj olympijského vzpierača.

Nejde o jedinú radu, ktorú počas tehotenstva ženy dostávajú. Je ich neúrekom a vyznať sa v nich môže byť naozaj náročné.

Napriek tomu, že o výžive veľa čítam aj píšem, sú otázky, na ktoré by som nevedela odpovedať. Preto som si do štúdia zavolala odborníčku a opýtala som sa jej na najčastejšie mýty o stravovaní, s ktorými sa ženy počas tehotenstva stretávajú.

Rozprávali sme sa o tom, či tehotné môžu piť kávu, či mali by vyradiť sushi alebo či je užívanie prebiotík a probiotík počas tehotenstva len marketingovým ťahom.

Aj v tomto prípade však platí, že každý je iný a v otázkach zdravia je lepšie opýtať sa svojho lekára. Do kameňa by som v tomto prípade dala vytesať, že aj tehotenskú cukrovku diagnostikuje lekár, nie internetové fóra.

Okrem stravovania v období tehotenstva sa tento týždeň v newsletteri Vizita pozrieme na to, čo hovoria výskumy o účinku matča čaju na naše zdravie a vrátime sa aj k téme vapingu.

Čo hovoria vedecké štúdie o matča čaji?

Matča čaj existuje už stáročia, no popularitu si získal až v uplynulých rokoch.

Jeho zdravotné prínosy vyzdvihujú aj mnohé celebrity. Patria k nim napríklad herečky Jennifer Aniston či Gwyneth Paltrow.

Medzi obľúbené tvrdenia, prečo by ste mali tento nápoj uprednostniť patrí, že je údajne zdraviu prospešnejší než zelený čaj.

"Všetky zelené čaje pochádzajú z rovnakej rastliny: Camellia sinensis. Zelený čaj (známy ako senča) sa vyrába z nefermentovaných listov. Matča čaj (známy ako tenča) sa vyrába z čajových listov pestovaných v tieni, ktoré sa po zbere naparujú a sušia a až potom sa rozdrvia na prášok," vysvetľujú v texte na portáli the Conversation vedci Justin Roberts, docent nutričnej fyziológie na Anglia Ruskin University a Henry Chung, expert v oblasti športu a cvičenia na University of Essex.

Odborníci upozorňujú, že výskumy o matči sú ešte len v začiatkoch a stále o nej ešte veľa nevieme. Vo svojom texte však zhrnuli výsledky aktuálneho bádania.

Viac sa dočítate v texte s názvom: Viac antioxidantov a ľahšie spaľovanie tuku. Čo hovoria vedecké štúdie o matča čaji?

(zdroj: Fotolia)

Tínedžeri vapujú, aj keď vedia, že je to nebezpečné

Počet fajčiarov tabakových výrobkov na Slovensku klesá. Prieskum z roku 2019 zameraný na ich spotrebu ukázal, že aj keď vtedy fajčilo takmer 19 percent obyvateľov, v porovnaní s rokom 2013 ich počet klesol o tri percentuálne body.

Ministerstvo zdravotníctva SR však v Národnom akčnom pláne na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 2023 - 2030 upozorňuje, že stúpa počet užívateľov alternatívnych a nových výrobkov.

Eurobarometer z roku 2020 ukazuje, že v členských štátoch vrátane Slovenska sa do popredia dostávajú najmä elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky.

"Ohrozenou skupinou v súvislosti s novovznikajúcimi produktmi sú najmä mladí ľudia, ktorých vo väčšej miere oslovujú moderné technologické zariadenia na dodávanie nikotínu, prípadne iné druhy alternatívnych produktov v škále rôznych príchutí (ovocie, bylinky, cukríky a pod.)," píše ministerstvo.

Aj počet tínedžerov-fajčiarov má klesajúci trend. Podľa Národnej správy o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním z roku 2017/2018 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC), z opýtaných 15-ročných adolescentov už zhruba 40 percent niekedy fajčilo, medzi 13-ročnými to bola pätina a 11-ročnými menej ako sedem percent.

Ak vás táto téma zaujala, viac sa dozviete v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Chutia ako žuvačka a majú pekný dizajn. Tínedžeri vapujú, aj keď vedia, že je to nebezpečné.

Podcast Vizita: Ješ teraz za dvoch, vyraď ryby aj kávu

Teraz musíš jesť za dvoch. A kávu a víno úplne vyraď. Ale deci červeného môžeš. No určite nejedz ryby.

Počas tehotenstva dostávajú ženy množstvo odporúčaní a rád. Často nevyžiadaných a takých, ktoré sa navzájom vylučujú a vytvárajú chaos, v ktorom sa len málokto dokáže zorientovať.

"Absolútne si uvedomujem, že ženy chcú pre seba aj pre plod to najlepšie. Lenže na internete je obrovský informačný chaos. Kam vkročíš, tam môže byť mína," hovorí v podcaste Vizita nutričná špecialistka Nikol Šimonová.

"Dopĺňanie prebiotík a probiotík počas tehotenstva sa stalo veľmi zásadným marketingovým ťahom. Ak tehotná žena konzumuje fermentovanú stravu, kefír, acidko, má v nich dostatok vlákniny, nepotrebuje si dopĺňať prebiotiká a probiotiká v podobe tabliet."

V novej epizóde sme sa rozprávali o tom, či tehotné ženy naozaj jedia za dvoch, či redukčná diéta môže viesť k predčasnému pôrodu alebo či je nutné užívať rozličné suplementy.

Ak uprednostňujete písaný text pred podcastom, rozhovor sme pre vás aj prepísali: Nutričná špecialistka: Reči o tom, že tehotná žena je za dvoch, sú mýtus.

Nutričná špecialistka Nikoleta Šimonová. (zdroj: Marko Erd)

Podcast Zoom: Zoom: Rastliny komunikujú, v strese vydávajú zvuky

Dnes už vieme, že rastliny komunikujú... akurát, že tá komunikácia je chemická. A zdá sa, že dokonca aj vydávajú zvuky, aj keď ich ľudia nedokážu počuť. Naznačuje to nový výskum, v ktorom sa vedci rozhodli "počúvať" paradajky a tabak.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, že v ríši rastlín sa ukrýva ešte plno prekvapení, pozrieme sa na nový protirakovinový objav aj slovenských vedcov a spoločne zistíme, prečo nám tak chutí čokoláda.

Z Archívu: Prečo vitamínové inhalátory nie sú super

Najskôr to mali byť zdravšie elektronické cigarety. Potom prišla pred rokmi ďalšia zmena: vapingový priemysel priniesol na trh revolučnú novinku. Rozhodol sa zacieliť na ľudí, ktorí uprednostňujú zdravý životný štýl.

Elektronickú cigaretu totiž nemusíte naplniť len nikotínom. V sladkastej pare môžu byť aj vitamíny B12, A, C, D alebo E a ďalšie látky. Napríklad kofeín, melatonín či esenciálne oleje.

A tak vznikli vitamínové e-cigarety či inhalátory.

Na rozdiel od predchodcov, idú s dobou. Sú zabalené do tenkých tyčiniek s jasným obalom a pútavým anglickým názvom ako InhaleHealth, NutriAir, VitaminVape, BioVape či VitaStik.

Výrobcovia ich nepropagujú v televíznych reklamách alebo v tlači, sú dominantné najmä na sociálnych sieťach. Tam sa totiž nachádza ich hlavná cieľová skupina, ktorou sú najmä ženy od 18 do 24 rokov.

A pokiaľ sa dá, snažia sa v opise produktu vyhnúť slovám, na ktoré ľudia už podvedome nereagujú prívetivo - cigareta, fajčenie, dokonca aj vapovanie.

Chcú z nich urobiť symbol luxusu a zdravého životného štýlu. Žena v legínach s ideálnymi mierami má v jednej ruke vitamínový inhalátor a v druhej čerstvo namixované smoothie.

Nie je to tak dávno, čo som písala o tom, prečo vapovanie nie je také super, napriek tomu, že na Slovensku ho propagujú aj v súťaži krásy. Po prečítaní textu kolegyne Michaely Džomekovej, cítim, že je ten správny čas pripomenúť si aj text: Prečo by ste misskám nemali veriť, že vitamínové inhalátory sú super.

(zdroj: Adobe Stock)

Téme sme sa venovali aj v podcaste Dobré ráno:

Odporúčanie: Kniha Anomália

Predstavte si, že letíte do New Yorku. Môžete byť spisovateľom v strednom veku, nigérijská popstar, starší architekt alebo mladá umelkyňa.

Nech ste si vybrali hociktorú z postáv, každá z nich niečo skrýva. Niektoré tajomstvá sú zo spoločenského hľadiska považované za temnejšie než iné, no každé z nich postavy hlboko prežívajú.

Kniha Anomália. (zdroj: Denisa Koleničová)

Let, pri ktorom pasažieri zažili neželané turbulencie im zmenil život.

Niektorí sa rozhodli ukončiť svoj vzťah, iných trápili traumy, ktoré sa snažili zamknúť hlboko vo svojom vnútri a jeden z nich dokonca spácha samovraždu.

A v tom, o tri mesiace neskôr, sa ich život opäť prevráti úplne naruby.

V New Yorku totiž pristane to isté lietadlo, s tými istými pasažiermi, a tak každý, kto sa na jeho palube nachádzal, bude mať dvojníka.

Anomália často dostáva nálepku sci-fi knihy. Pravdou však je, že má oveľa bližšie k spoločenskému románu. A nie hocijakému.

Vloží vám do hlavy mnohé otázky, pričom tá kľúčová je: Kým by ste boli, keby ste urobili iné rozhodnutia?

Zostali vo vzťahoch, odišli z nich, mali deti, nemali deti, napísali román alebo aj neurobili nič.