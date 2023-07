Vizita: Ak môžete, vyberte sa do práce pešo alebo na bicykli

Týždenný súhrn o zdraví.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vitajte,

začínate čítať 46. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

"Ak máte príležitosť ísť v utorok do práce na bicykli alebo vo štvrtok plávať, mali by ste ju využiť. Srdce sa vám poďakuje," hovorí v texte na portáli The Conversation kardiológ Peter Swoboda.

Sama na sebe pozorujem, že počas leta inak rozdeľujem svoj voľný čas. Menej čítam, viac cvičím. Snažím sa uprednostňovať prechádzky vonku pred sedením na gauči.

Nie som vášnivá cyklistka, no toto leto objavujeme aj prívetivé cyklotrasy v okolí.

Nemyslím si, že Bratislava je dobré mesto na to, aby človek chodil do práce na bicykli (nehovorím, že je to nemožné, veľmi závisí od vášho východiskového a cieľového bodu). Ale snažím sa viac chodiť pešo. Do práce, na poštu, ale aj do fitness centra, ktoré je niekoľko kilometrov od nás.

A musím povedať, že je to príjemná zmena. Takže, ak môžete - kráčajte, bicyklujte a starajte sa o svoje srdce.

V newsletteri Vizita sa tento týždeň pozrieme na to, či naozaj platí, že čím viac cvičíte, tým ste zdravší, povieme si, aký problém trápi deti narodené v pandémii a predstavíme si aj tabletku, ktorá by mohla vymeniť zubné náhrady.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na odber newsletteru Vizita. Ak ste tak ešte neurobili a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Čím viac cvičíte, tým ste zdravší

O tom, že cvičenie je prospešné pre zdravie, nemusíme diskutovať. Odborníci ľuďom odporúčajú, aby každý týždeň absolvovali aspoň 150 minút stredne intenzívnej až intenzívnej aktivity.

Nezodpovedanou otázkou však zostáva, či záleží aj na tom, kedy cvičíte. Mali by ste si fyzickú aktivitu rozložiť na celý týždeň alebo stačí, ak ju zaradíte len do víkendového programu?

Práve na túto otázku sa rozhodli vedci odpovedať v novej analýze, ktorú uverejnil odborný časopis JAMA Network.

Údaje, ktoré v nej skúmali, pochádzali z britskej Biobanky. Ich výsledky by sa dali tlmočiť tak, že je jedno, kedy a koľko cvičíte, ak naplníte kvótu 150 minút za týždeň.

Kardiológ Peter Swoboda však v texte na portáli The Conversation upozorňuje, prečo by štúdia nemala byť interpretovaná práve týmto spôsobom.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte: Čím viac cvičíte, tým ste zdravší. Srdce sa vám poďakuje, hovorí kardiológ.

Do práce na bicykli. (zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Deti v lete osviežia ľahké zeleninové polievky

Počas letných horúcich dní hľadáme nielen tieň a trochu vánku, ale aj jedlo a nápoje, ktoré nás osviežia a nezaťažia príliš organizmus. Aj rodičia dojčiat a batoliat rozmýšľajú, ako im uľahčiť prežívanie horúčav.

Odborníčka na stravovanie detí Eva Blaho v rozhovore pre SME radí konzumáciu ľahších jedál, akými sú ovocie, zelenina či biely neochutený jogurt. Tvrdí, že dôležitý je dostatočný príjem vhodných tekutín, teda vody, materského mlieka, formuly.

„V lete je ideálne vyhýbať sa komerčným zmrzlinám, nanukom či sorbetom. Je v nich pridaný cukor, ktorý nie je pre dieťa do jedného roka ideálny,“ konštatuje Blaho, odborná garantka projektu Zdravé bruško, ktorá dodáva zdravú stravu do materských škôl.

V rozhovore s názvom: Deti v lete osviežia ľahké zeleninové polievky. Zmrzlinám sa radšej vyhnite, ktorý urobila kolegyňa Michaela Džomeková sa dozviete, s akými mýtmi či hoaxami o stravovaní malých detí sa odborníčka stretáva, čo robiť, ak dieťa nechce jesť alebo aké sú jej osvedčené letné recepty pre deti.

Eva Blaho (zdroj: Archív E.B.)

Pandemické bábätká môžu mať problémy v komunikácii

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začiatkom mája odvolala stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti s pandémiou covidu 19.

Na Slovensku rúška a respirátory nenosíme od mája už ani v nemocniciach, v čakárňach u lekárov či v lekárňach. A v uliciach sa stretávame s nimi zriedkavo.

Aj keď pandemické opatrenia pominuli, vplyvy pandémie ostali a zasiahli rôzne oblasti života.

Odpovede, ako opatrenia ovplyvnili deti narodené počas pandémie, hľadala výskumná skupina z írskej RCSI University of Medicine and Health Sciences.

V nedávnej štúdii zistila, že pandemické deti boli vo veku dvoch rokov v správaní a vývoji veľmi podobné deťom narodeným pred pandémiou. S výnimkou komunikačných schopností.

Viac sa dočítate v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Pandemické bábätka môžu mať problémy v komunikácii. Pomôžu im aj stretnutia s rovesníkmi.

Ilustračná fotografia (zdroj: Adobe Stock)

Tabletka namiesto zubných náhrad?

Čo ak by nevyrastené trvalé zuby mohli jednoducho narásť?

Vďaka lieku, ktorý vyvinuli v Japonsku, sa to môže stať bežným liečebným postupom. Po laboratórnych testoch na zvieratách v roku 2021 teraz tím z univerzity v Osake oznámil úmysel posunúť testy do ďalšej fázy. Od júla 2024 bude účinná látka testovaná na ľuďoch.

Autor výskumu a primár zubnej chirurgie v nemocnici Kitano v Osake, Kacu Takahaši, dúfa, že liek bude v lekárňach do roku 2030.

„Mať možnosť nechať narásť nové zuby je snom každého zubára,“ vraví Takahaši pre denník Mainichi. „Na tomto projekte pracujem už od dokončenia štúdia. Bol som presvedčený, že jedného dňa ho zrealizujem.“

Viac o tejto téme sa dočítate v texte kolegyne Petry Pavlovičovej s názvom: Tabletka namiesto zubných náhrad? Japonci testujú liek na rast zubov.

(zdroj: ADOBE STOCK)

Podcast Zoom: Vedci radia, ako lepšie spávať v horúcom lete

Je teplo. A teda poriadne. V noci sa dostatočne neochladí, takže sa ani nevyspíte. A klimatizáciu nemáte. Ako si teda poradiť, a aké kroky podniknúť, aby sa vám v lete spalo lepšie?

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako si počas horúčav schladiť spálňu, dozvieme sa o objave neurónov v mozgu, ktoré vnímajú a regulujú hladinu cukru v krvi a pozrieme sa, čo sú to temné hviezdy.

Odporúčanie: Grafický román Dom

Grafický román Dom. (zdroj: Denisa Koleničová)

Traja súrodenci, jeden dom a spomienky na zosnulého otca.

Vydavateľstvo Absynt nedávno vydalo grafický román Dom od španielskeho ilustrátora Pabla Roca.

Je drsný, nežný, no najmä veľmi krásny.

Ak si chcete prečítať cez leto niečo, čo sa dotkne vašej duše, odporúčam túto knihu.