Vizita: Ženy predstierajú orgazmus, aby ochránili ego partnera

Vitajte,

začínate čítať 50. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Písať o sexuálnom zdraví nie je jednoduché. Platí to, čo pri každej popularizácii: kľučkujete medzi tým, aby ste neskreslili informácie a zároveň dosiahli zrozumiteľnosť.

Okrem toho je vám jasné, že píšete o niečom, čo je často predmetom krčmových vtipov, nevhodných pripomienok a akéhosi nadľahčovania.

Tento týždeň som na portáli The Conversation čítala text, ktorý napísala psychologička Laurie Mintzová z Floridskej univerzity. Venuje sa v ňom tomu, prečo majú ženy orgazmus menej často ako muži.

Najviac mi utkvela v hlave táto časť:

„Slová ,sex‘ a ,pohlavný styk‘ používame akoby boli rovnaké. Stimuláciu klitorisu, ktorá prichádza pred stykom, odsúvame. Hovoríme o nej ako o ,predohre‘, čo naznačuje, že ide o nepodstatnejšiu formu sexu. Viaceré štúdie ukázali, že takéto vyjadrovanie vedie k mysleniu, že sex by mal prebiehať takto: predohra (len, aby bola žena pripravená na pohlavný styk), pohlavný styk, mužský orgazmus a koniec sexu.“

Expertka tvrdí, že v tejto verzii sexu je úlohou muža „poskytnúť“ žene orgazmus tým, že vydrží dlho a tvrdo prirážať. Preto nie je žiadnym prekvapením, že ženy počas pohlavného styku predstierajú orgazmy, aby ochránili ego svojho partnera.

Študovala som síce prírodovedný odbor a popularizácii vedy sa venujem niekoľko rokov, no vždy ma prekvapí, koľko vzorcov si dokážeme do hlavy natlačiť sami.

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita budeme venovať najmä sexuálnemu zdraviu. Pozrieme sa na to, ako vyzerali rôzne druhy antikoncepcie predtým, než prišla tabletka, priblížime si štúdie, ktoré hovoria o tom, prečo majú ženy menej orgazmov ako muži, a pripomenieme si aj starší rozhovor, v ktorom urológ Ján Švihra mladší hovorí o problémoch s erektilnou dysfunkciou.

Minimálne polovica žien priznáva predstieranie orgazmu

V romantických filmoch vyzerá život jednoducho. Väčšinou sú hlavnými postavami dvaja blúdiaci ľudia, ktorí sa nájdu. Príde dokonalé načasovanie a zrazu pomyselná skladačka života do seba dokonale zapadne.

Všetko je ideálne – počnúc prvým rande až po sex. Samozrejme, vo väčšine sexuálnych scén dosiahnu vyvrcholenie obe postavy, muž aj žena. A súčasne.

Profesorka psychológie Laurie Mintzová z Floridskej univerzity však upozorňuje, že to vôbec neodráža realitu.

„Počas heterosexuálnych stretnutí majú ženy oveľa menej orgazmov ako muži. Nazýva sa to medzera v orgazme. Vo vedeckej literatúre je zdokumentovaná už viac ako dvadsať rokov,“ píše v texte na portáli The Conversation.

V jednej štúdii z roku 2018 sa odborníci pýtali na orgazmus vyše 50-tisíc ľudí. Približne 95 percent heterosexuálnych mužov uviedlo, že zvyčajne alebo vždy majú počas intímneho styku orgazmus. Rovnaké tvrdenie označilo iba 65 percent heterosexuálnych žien.

„Výskumy ukazujú, že niektorí ľudia veria, že tento rozdiel je spôsobený tým, že ženské orgazmy sú biologicky neuchopiteľné. Ak by to však bola pravda, miera orgazmu žien by sa nelíšila v závislosti od okolností. Mnohé štúdie totiž ukazujú, že ženy dosahujú orgazmus častejšie, keď sú samy, ako v prítomnosti partnera,“ komentuje Mintzová.

V texte s názvom: Minimálne polovica žien priznáva predstieranie orgazmu. Na čo muži pri sexe zabúdajú?, sa dočítate, čo hovoria vedecké štúdie o ženských orgazmoch, prečo majú ženy orgazmus menej často ako muži, a ako sa to dá zmeniť.

Ako sa chránime pred pohlavnými chorobami: drastické a neúčinné metódy vystriedala veda

Antikoncepčná tabletka prišla na trh v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Okamžite zaznamenala obrovský úspech, a to najmä vďaka tomu, že pri správnom použití je jej miera zlyhania v menej ako jednom percente prípadov.

„Hoci pilulka môže mať niektoré vážne vedľajšie účinky, stále predstavuje oveľa menej nepríjemný zážitok, ako mnohé z metód, ktoré jej predchádzali,“ píše na portáli The Conversation Susan Walker, odborníčka na reprodukčné a sexuálne zdravie z Anglia Ruskin University.

V texte zhrnula päť starých druhov antikoncepcie, ktoré nám aj dnes môžu pripomenúť, prečo tabletka spôsobila taký veľký prelom.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte s názvom: Ako sa chránime pred pohlavnými chorobami: drastické a neúčinné metódy vystriedala veda.

V menštruačných výrobkoch našli večné chemikálie

Viac ako milión žien na Slovensku každý mesiac používa nejakú menštruačnú pomôcku. Klasické vložky a tampóny niektoré v posledných rokoch zamieňajú za menštruačné kalíšky, látkové vložky či menštruačné nohavičky so sajúcou vrstvou.

Tieto výrobky, ktoré prichádzajú do styku s najintímnejšími partiami tela, často nemajú na obaloch napísané zloženie. V posledných rokoch sa pritom v rôznych zahraničných testoch ukazuje, že môžu obsahovať aj nebezpečné látky.

Konkrétne ide o látky PFAS - perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty - často označované aj ako večné chemikálie, keďže sa nerozkladajú a hromadia sa v životnom prostredí aj v tele.

Tieto všadeprítomné chemikálie sú spájané s celým radom zdravotných problémov: niektoré znižujú plodnosť, môžu škodiť plodu v maternici alebo majú súvis so vznikom rakoviny.

V augustovom teste menštruačných pomôcok z amerického trhu vyšlo, že spomedzi všetkých pomôcok sú najvyššie hodnoty PFAS v menštruačných nohavičkách.

V USA však mnohé toxické látky nie sú regulované tak prísne ako v Európe. Látok PFAS je takmer 15-tisíc typov a niektoré z nich sú v EÚ úplne zakázané, no ich hodnoty sú regulované predpismi najmä pri pitnej vode a jedle, a nie v bežných výrobkoch.

V texte kolegyne Renáty Zelnej s názvom: V menštruačných výrobkoch našli večné chemikálie. Do tela sa vstrebávajú aj cez kožu sa dozviete, kde všade sa nachádzajú látky PFAS, aké vysoké hodnoty týchto látok namerali v niektorých menštruačných nohavičkách, ktorou cestou prijímame najviac PFAS.

Ak by sa môj syn chcel viac hýbať, zoberiem ho na turistiku, radí kondičný tréner rodičom

Máloktorý rodič by sa dnes nepotešil, keby videl svojho dospievajúceho potomka, ako vstáva z gauča, odkladá mobil či notebook a začína sa viac hýbať.

Vzhľadom na aktuálny nárast výskytu porúch príjmu potravy (PPP) a nespokojnosti s telom medzi deťmi sa môže zdanlivo zdravé správanie stať problematickým. Rodičia by však nemali panikáriť, ale pýtať sa a zistiť, prečo sa to deje.

Aj psychologička pre prevenciu PPP z iniciatívy Chuť žiť Natália Meliš-Čuga pre SME potvrdzuje, že túžba po pohybe či športe nemusí byť signálom, že sa deje niečo zlé.

„Dôležité je vnímať kontext, v akom sa toto správanie prejavuje - ako poznáme dané dieťa, či bolo doteraz aktívne a akčné, na aký šport a pohyb bolo zvyknuté. A v neposlednom rade, ako sa vyjadruje o svojom tele a vzhľade,“ hovorí odborníčka.

Dodáva, že zbystriť pozornosť je vhodné, najmä ak dieťa začne cvičiť často a veľa, bez ohľadu na iné povinnosti a záťaž počas dňa.

Kondičný tréner Jaroslav Dulina tvrdí, že napriek tomu, že niektorí tínedžeri sú ukážkoví a trpezliví, stretáva sa aj s takými, ktorí nevedia, čo im cvičenie dáva a ako majú cvičiť, preskakujú obdobia športovej prípravy a sú nedočkaví. Tiež sú ovplyvňovaní sociálnymi sieťami, ktoré na nich chrlia recepty a spôsoby, ako urýchliť procesy.

V texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Ak by sa môj syn chcel viac hýbať, zoberiem ho na turistiku, radí kondičný tréner rodičom sa dozviete, prečo by sa nemal tínedžer púšťať do zmeny sám, kto mu môže pomôcť, alebo čo si všímať na tínedžerovi, ktorý začal viac cvičiť a mení aj stravu.

Podcast Zoom: Mali sex, vznikol nový poddruh človeka

Dejiny človeka sú spletité a plné podivuhodných zákutí. Dnes už napríklad vieme, že to s našou minulosťou bolo oveľa zložitejšie a že moderní ľudia, neandertálci aj denisovania sa stretávali aj krížili. Ako k tomu asi v minulosti došlo, teraz v novej štúdii vysvetlili vedci.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom vyberieme do hlbokej minulosti nášho druhu, zistíme, ako lepšie zvládať pracovný stres, a dozvieme sa niečo o objave najstaršieho jazerného obydlia v Európe.

Z Archívu: Zlomený penis je kuriozita

Väčšina z nás si návštevu urológa spája s vážnymi ochoreniami, akými sú rakovina prostaty či obličkové kamene. Vyskytnú sa však aj problémy, o ktorých sa hanbíme hovoriť. Reč je erektilnej dysfunkcii, úniku moču alebo o zraneniach, ktoré si pacienti spôsobili počas pohlavného styku.

„Je ľudské hľadať skratky a obchádzať zdĺhavé postupy. Často sa o seba nestaráme, zanedbávame sa, ale keď máme ťažkosti, chceme tabletku, ktorá všetko vyrieši,“ hovorí v rozhovore pre SME urológ Ján Švihra mladší.

„Bohužiaľ, takto to nefunguje. Jednoducho, keď má človek dvadsať rokov zlý životný štýl, čo vyústi do poruchy erekcie, tak obyčajná tabletka na to nezaberie,“ dodáva.

V rozhovore s názvom: Zlomený penis je kuriozita. Väčšinou sa to stane, keď je partnerka v polohe na partnerovi sme sa rozprávali o tom, aké sú najčastejšie príčiny erektilnej dysfunkcie, aká je spojitosť medzi problémami s erekciou a srdcovo-cievnymi ochoreniami, čo vedie k tomu, že sa tepny v penise upchajú, alebo ako urológovia rozlišujú, či je príčinou erektilnej dysfunkcie psychologický problém alebo fyziologický.

Rozhovor je prepisom podcastu, ktorý je priateľsky ladený, preto si s respondentom tykáme.

A pri téme sexuálneho zdravia zostaneme. Mojím odporúčaním je starší diel podcastu Vizita, v ktorom sa rozprávam s lektorkou sexuálnej a vzťahovej výchovy Radkou Mikšíkovou a gynekologičkou Máriou Kubalovou.

Reč bola o tom, čo si máme predstaviť pod sexuálnym a reprodukčným zdravím, ako by sme sa oň mali starať, ale aj o tom, ako tému preberať s deťmi.