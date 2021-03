Prevezmite kontrolu nad stresom. Pomôcť vám môže aj správna strava

Praktické tipy ako ovládnuť stres.

17. mar 2021 o 16:44 Michaela Nagyová

Článok pokračuje pod video reklamou

Stres je pre mnohých ľudí bežnou súčasťou života. Keď trvá krátko, môže byť pre niekoho hnacím motorom v dosahovaní nových mét.

Súvisiaci článok Čo sa deje v tele, keď zažívate stres? Čítajte

Ak je stres dlhodobý, môže byť spúšťačom rozličných zdravotných ťažkostí, ako sú srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka, depresia, rakovina či Alzheimerova choroba.

Preto je veľmi dôležité nezvyknúť si na hektický životný štýl, ale proti stresu bojovať. Nasledujúce praktické tipy vám poradia, ako na to.

Buďte aktívni

Cvičenie je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sa upokojiť a rozveseliť.

"Aspoň polhodina fyzickej aktivity denne docieli to, že sa do tela začnú vyplavovať endorfíny," vysvetľuje pre denník SME psychologička Petra Mayer. "Samozrejme závisí to od typu aktivity, no ideálne je ju vykonávať na čerstvom vzduchu," dodáva.