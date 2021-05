Cukrovke môžete predchádzať. Pomôžu vám v tom tipy podložené výskumami

Ako udržať hladinu cukru pod kontrolou?

18. máj 2021 o 15:57 Michaela Nagyová

Trpíte nadváhou, máte sedavú prácu, prípadne sa u niektorého člena vašej rodiny rozvinula cukrovka? Potom by ste mali venovať vášmu zdravotnému stavu zvýšenú pozornosť. Je totiž možné, že rovnaké ochorenie číha aj na vás.

O to viac, ak vám už lekári z odberu krvi diagnostikovali prediabetes, teda stav zvýšenej hladiny cukru v krvi. Jeho neliečenie obvykle do niekoľkých rokov vyústi do cukrovky 2. typu.

Dobrou správou je, že cukrovke možno do veľkej miery predchádzať.

Nasledujúce tipy vám poradia, ako znížiť riziko, že sa u vás ochorenie prejaví, pomôžu vám udržať hladinu cukru pod kontrolou a ak už aj cukrovkou trpíte, ich dodržiavaním môžete zabrániť tomu, aby sa vaše zdravotné ťažkosti prehĺbili.

Zhoďte prebytočné kilá

Ak máte nábeh na cukrovku a zároveň trpíte nadváhou, váš zdravotný stav bude vo veľkej miere závisieť od vašej vôle schudnúť.

Zredukovanie hmotnosti už o sedem percent dokáže znížiť šancu na vznik cukrovky o 58 percent, preukázal veľký výskum z roku 2005.

Ide dokonca o lepšie výsledky, než dosiahnete užívaním bežných liekov na cukrovku. Na rozdiel od nich je však zníženie rizika dlhodobo udržateľné.