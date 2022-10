Vizita: Telo si nevie ukladať vitamíny, no i tak ich má väčšina skôr nadbytok

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať dvanáste vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Hoci sme si zvykli užívať vitamíny vo forme tabletiek dennodenne a v rôznych kombináciách, niektorí odborníci hovoria, že je to skôr nepotrebný zlozvyk.

Vitamíny a minerály by podľa nich mali ľudia užívať pri vysoko reštriktívnych diétach (drastické obmedzenie kalórií a makroživín, pozn. red.), špecifických gastrointestinálnych problémoch, po určitých chirurgických zákrokoch, ktorých cieľom je znížiť hmotnosť pacienta (dochádza totiž často k zlému vstrebávaniu živín), na doplnenie vitamínu D, ak sa málo vystavujú slnku, či železo v prípade, že trpia nízkym počtom červených krviniek (anémiou, pozn. red.).

Najlepšie je však poradiť sa vždy so svojím lekárom.

Tento týždeň vám prinášame veľký rozhovor s Viktorom Bielikom, ktorý pôsobí ako pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, o tom, či potrebujeme prijímať vitamíny vo forme tabliet, čo sa s nimi v našom tele deje, a či si ich dokáže organizmu uložiť do zásoby.

Okrem toho si môžete prečítať aj text o tom, prečo nám niektoré pachy spôsobujú bolesť hlavy, vypočuť si podcast o bolesti hrdla, či objaviť recept na makový koláč bez múky.

Ak ste sa ešte neprihlásili na odber newslettera Vizita a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Ľudia míňajú priveľa peňazí na drahý moč

Ľudia majú rôzne ranné rituály. Niekto začína deň šálkou kávy alebo čaju, iný zase uprednostní rozpustený vitamín v pohári vody.

Čoraz častejšie sa však ozývajú hlasy odborníkov, ktoré hovoria, že tým si skvalitníme nanajvýš tak moč. A navyše zbytočne plytváme peniazmi.

"Organizmus si nevie uchovávať vitamín C. Keby to vedel, stačilo by, aby sa námorníci pred plavbou len nasýtili citrusovými plodmi a vydržali by sa plaviť bez zdravotných problémov dva mesiace. Ale takto ľudský organizmus nefunguje. Preto si museli nosiť citrusové plody so sebou," hovorí pre SME biológ Viktor Bielik, ktorý pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zároveň vysvetľuje, že väčšina dnešnej populácie má skôr nadbytok vitamínu C než jeho nedostatok.

V rozhovore s názvom Biológ: Mnohí odborníci hovoria, že ľudia míňajú priveľa peňazí na drahý moč sme sa rozprávali o tom, ktoré skupiny ľudí potrebujú užívať viac minerálov a vitamínov, či k nim patria aj športovci, kedy telo potrebuje viac vápnika, či si naše telo vie uložiť vitamín C do zásoby, alebo ako upravuje vitamíny a minerály tak, aby sa ľahšie vstrebávali.

Viktor Bielik (zdroj: Jozef Jakubčo)

Bolí vás z niektorých pachov a vôní hlava?

Svet je plný podivností. Jednou z nich je, že hoci vďaka čuchovým bunkám rozpoznávame viac ako jeden bilión pachov, žiadni dvaja ľudia nebudú na tú istú vôňu reagovať rovnako.

Hoci existujú pachy, ktoré by väčšina označila ako nepríjemné, napríklad riedidlo či zhnité jedlo, s tými príjemnými je to oveľa komplikovanejšie.

Podľa odborníkov je to dané tým, že reakcie na ostatné vône sú omnoho osobnejšie.

"Zoberte si taký parfum. Zatiaľ čo niekomu sa môže zdať silná kvetinová vôňa nadpozemská, iný môže povedať, že ho z nej bolí hlava. Existujú mnohé dôvody, prečo môžu mať ľudia až fyzickú reakciu na silné pachy," vysvetľuje na portáli The Conversation neurovedkyňa Amanda Ellysonová, ktorá pôsobí na univerzite v Durhame vo Veľkej Británii.

Zhrnula tri najčastejšie dôvody, prečo nás môže bolieť hlava z vône, ktorá na niekoho pôsobí omamne. Všetky sú podložené vedeckými štúdiami.

Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, určite si nenechajte ujsť text: Bolí vás z niektorých pachov a vôní hlava? Dôvodov môže byť viac.

Ilustračný obrázok: Čuchový systém. (zdroj: Adobe Stock)

Podcast Vizita: Domáce recepty na boľavé hrdlo

Bolesť hrdla nie je žiadnym nezvyčajným príznakom. Môže sa objaviť pri nádche, chrípke aj bežnom nachladnutí. Podľa štatistík trpí týmito ochoreniami dospelý človek dva- až štyrikrát za rok. U detí je to častejšie, a to šesť- až desaťkrát.

Väčšina z nás nevyhľadá lekára hneď, ale uprednostní domácu liečbu. Medzi osvedčené recepty starých mám patrí kloktanie slivovice, horúci vývar aj kalciový sirup.

"Bolesť hrdla je príznak, nie samotná choroba. Príčiny sú najčastejšie infekčné, a je to predovšetkým vírusová infekcia, prípadne baktériová. No môže ísť aj o hubovú infekciu, i keď to je zriedkavé. Môže sa tiež objaviť pri alergii, podráždení, zranení, popálení, poleptaní a podobne," vysvetľuje v novej epizóde podcastu Vizita lekárka Lívia Hlavačková.

V novej epizóde podcastu Vizita sme sa rozprávali o tom, čo môže byť príčinou bolesti hrdla, aké sú najpopulárnejšie domáce recepty na jej odstránenie a či skutočne zaberajú.

Toto je pilotný diel Vizity, teda jej úplne prvá časť. Keď sme ju nahrávali vôbec sme netušili, či uzrie svetlo sveta a dostane sa aj k širokej verejnosti.

Lívia Hlavačková je skvelou respondentkou a ja jej aj touto cestou chcem poďakovať, že moje pozvanie do podcastu prijala, aj keď sme nevedeli, či diel nepôjde len do šuplíka.

Keď som ho minulý týždeň počúvala, veľakrát som sa zasmiala. Verím, že bude baviť aj vás.

Podcast Gyncast: Nepodceňujte mamografiu, samovyšetrenie nestačí

Október je mesiac, ktorý je celosvetovo venovaný rôznym kampaniam podporujúcim povedomie o rakovine prsníka - najčastejšie sa vyskytujúcej onkologickej diagnóze u žien. Štatistika uvádza, že až jedna z ôsmich žien sa s týmto ochorením stretne. Žiaľ, na Slovensku sa na skríningu zúčastňuje stále iba veľmi malé percento žien.

"Na samovyšetrenie by sme sa nemali spoliehať, skríningom je jednoznačne mamografia," zdôrazňuje lekár Peter Kaščák, primár a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Trenčíne.

Prečo sa mamografia robí až ženám po štyridsiatke? Prečo nemá význam posielať na toto vyšetrenie mladšie ženy?

"Nie každá hrčka, ktorú si žena v prsníku nahmatá, musí znamenať rakovinu. V rámci cyklu a vplyvom veku sa na prsníku vyskytuje mnoho abnormalít, ktoré sú normálnym prejavom orgánu."

Ako dlho sa rakovina prsníka vyvíja a čo všetko môže toto ochorenie ovplyvniť? Je pravda, že riziko vzniku rakoviny prsníka ovplyvňuje užívanie hormonálnej antikoncepcie? Dokáže dojčenie pred rakovinou prsníka ochrániť? Aj na tieto otázky hľadá odpovede aktuálnej časti Gyncastu moderátorka Janka Imrichová.

Okrem toho sa dozviete aj to, aký vplyv má na toto ochorenie i o možnostiach súčasnej liečby. Čo je to koncept sentinelovej uzliny a aký má pri rakovine prsníka vplyv na zákrok? A je rakovina prsníka len záležitosťou žien?

"Chirurgická liečba prešla obrovským vývojom. Sme generácia, ktorá zaznamenala veľmi dramatický ústup od radikálnej liečby," dopĺňa Peter Kaščák.

Podcast Zoom: Prečo najlepšie nápady dostanete v sprche?

Už si neviete poradiť, nedokážete prísť na riešenie... a zrazu akoby prišlo samo. Ak sa to aj vám deje najčastejšie pri sprchovaní, nuž, s týmto fenoménom nie ste tak úplne sami. Vlastne, venujú sa mu aj vedci a teraz prišli s vysvetlením, prečo niektoré najlepšie nápady dostávame, napríklad, v sprche.

Tento týždeň v podcaste Zoom uvidíme, ako je to s našimi blúdiaci mysľami, ktoré hľadajú nápady, dozvieme sa, či by sa na dne Tichého oceána nemohli nachádzať kúsky mimozemskej sondy, a zistíme aj to, prečo už pohár vína môže spúšťať stavy úzkosti.

Z Archívu: Črevné mikróby ovplyvňujú aj výber partnera

"Mikróby fungujú ako továreň, ktorá má svoje oddelenia. Každá časť má svoju funkciu, každý mikrób má svoju úlohu. Na to, aby dobré mikróby vyprodukovali všetko, čo potrebujeme, je potrebná dobre fungujúca továreň. Preto je dôležité, aby bol mikrobióm v našich črevách rozmanitý," hovorí pre SME gastroenterológ Ladislav Kužela, autor dvoch úspešných kníh o tom, ako ovplyvňuje naše zdravie.

V rozhovore s názvom Gastroeneterológ Kužela: Črevné mikróby ovplyvňujú aj výber partnera sme sa rozprávali o tom, čo priniesol potravinový vývoj za posledné desaťročia, či je pre náš tráviaci systém prirodzené, aby väčšinu jedla tvorila rastlinná strava, alebo prečo by sme sa mali starať o mikróby v našich črevách.

Gastroenterológ Ladislav Kužela. (zdroj: Marko Erd)

Odporúčanie: Recept na makový koláč

Jeseň je moje obľúbené ročné obdobie. Obdobie plné hrušiek a jabĺk, ktoré sa dajú skvele využiť v koláči. A tak vám dnes nebudem odporúčať žiadny film ani knihu, ale len jednoduchý makový koláč.

Na jeho prípravu budeme potrebovať: 5 vajíčok, 50 gramov práškového cukru, 50 gramov kryštálového cukru, 80 gramov masla, 200 gramov mletého maku, 3 hrušky alebo jablká, ríbezle, brusnice alebo čučoriedky.

Najprv si vezmeme vajíčka. Precízne oddelíme žĺtky a bielky do dvoch misiek. K bielkom pridáme kryštálový cukor a rozmixujeme z nich pevný sneh.

Makový koláč s jablkami. (zdroj: Denisa Koleničová)

K žĺtkom pridáme práškový cukor a šľaháme, až kým nevznikne bledožltá pena.

Obe hmoty zmiešame, opatrne do nich pridáme zmäknuté maslo a na záver primiešame ešte mletý mak.

Hotové cesto nalejeme do menšej tortovej formy na pečenie alebo pekáčika. Na vrch poukladáme na plátky nakrájané hrušky, jablká a lesné ovocie.

Vložíme do rúry a pečieme na 160 stupňoch približne 25 až 30 minút.

Moja rada: než začnem, maslo si rozpustím v mikrovlnnej rúre a nechám ho trochu vychladnúť. Ľahšie sa zapracováva do cesta. Keď som lenivá, kupujem už pomletý mak zmiešaný s cukrom (vynechám potom kryštálový cukor a sneh vyšľahám bez neho, aby to nebolo príliš sladké). Samozrejme, najlepší je čerstvý mletý mak, ale aj táto "lenivá alternatíva" sa dá prežiť.

Želám vám dobrú chuť!