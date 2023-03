Vizita: Prečo epileptici nemajú radi spln a prečo môže byť majetok pacientov s parkinsonom v ohrození

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať 28. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Náhoda chcela, že uverejnenie tohto newslettera pripadlo na dátum, keď si celý svet pripomína svetový deň epilepsie.

Dáta Národného portálu zdravia hovoria, že epilepsiou trpí na Slovensku približne jedno percento populácie. Najčastejšie sa prejavuje u detí a seniorov.

Príznaky epileptického záchvatu sú rôznorodé: od minimálnych prejavov, akými sú zahľadenie sa, zaseknutie reči či myknutie končatinami, až po záchvaty celého tela končiace bezvedomím.

Dokonca neplatí ani to, že spúšťačom musí byť vždy blikajúce svetlo.

Za jednu z najväčších výhod svojej práce považujem to, že môžem robiť rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Jedným z nich bol aj detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera, s ktorým sme sa v podcaste Vizita rozprávali o epilepsii u detských pacientov.

Okrem toho sa v aktuálnom newsletteri pozrieme aj na to, prečo je spánok nevyhnutnou súčasťou tréningovej rutiny, kedy prináša cumlík viac škody ako úžitku, alebo čo hovorí nová štúdia o tom, ako môže stredomorská strava znížiť riziko demencie.

Ak dieťa v škole nahlas počíta, urobí pauzu a opäť pokračuje, malo epileptický záchvat

Keď mal šesť rokov, videl prvýkrát epileptický záchvat. Dostal ho jeho otec počas spoločného sledovania televízie.

Dnes pomáha v martinskej Univerzitnej nemocnici liečiť detských pacientov, ktorí trpia rôznymi neurologickými ochoreniami, pričom sa zameriava práve na epilepsiu.

"Niekedy je to boj. Spomínam si na jednu detskú pacientku. Bol to zvláštny prípad. Záchvaty mala už ako trojmesačné dieťa. Keď už bola schopná to vnímať, hovorila, že vždy cítila predzvesť, že záchvat príde, že bude vedieť, čo sa stane, mala čudný pocit v žalúdku a mľaskala," hovorí pre SME detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera.

"Navyše, patrila do skupiny farmakorezistentných pacientov. Nálezy na vyšetreniach boli nevýrazné, a tak bola v jej prípade spochybnená diagnóza epilepsie. Opakovane skončila na psychiatrii. Záchvaty u nej pretrvávali, mávala ich každý deň. Zistili sme, že vychádzajú z jednej konkrétnej časti v mozgu. Išla do Brna, lekári vyhodnotili, že je vhodná na podstúpenie chirurgického zákroku. Po ňom prestala mať záchvaty. To už mala 18 rokov."

V rozhovore s názvom: Detský neurológ: Ak dieťa v škole nahlas počíta, urobí pauzu a opäť pokračuje, malo epileptický záchvat, sme sa rozprávali o tom, čo sa deje v mozgu pacientov a pacientiek s epilepsiou, aké sú typické prejavy epileptického záchvatu, alebo či lekár musí pacientovi vždy nasadiť antiepileptiká.

Detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera. (zdroj: Marko Erd)

Ak uprednostňujete zvukový záznam, rozhovor si môžete aj vypočuť ako podcast:

Nevyhnutná súčasť tréningovej rutiny? Dôležitý je kvalitný spánok

Keď premýšľame nad tým, prečo sú niektorí športovci skutočne výnimoční, málokedy nám napadne, že dôležitú úlohu v ich príprave na výkon zohráva spánok.

Tí najlepší tvrdia, že práve ten je nevyhnutnou súčasťou tréningovej rutiny. A tiež kľúčom k tomu, aby mohli podávať dobré výkony.

Bývalá tenistka Serena Williamsová sa snažila každú noc spať osem hodín. LeBron James, hviezda NBA, má cieľ spať v noci osem až desať hodín, zatiaľ čo Tom Brady, legenda NFL, hovorí, že chodí spať skoro a spí aspoň deväť hodín.

„Niet sa čomu čudovať, keďže spánok hrá významnú úlohu v metabolizme, raste a oprave tkanív (ako sú naše svaly) a zabezpečuje, že naša pamäť, reakčný čas a rozhodovanie fungujú optimálne. Všetky tieto procesy ovplyvňujú športový výkon,“ komentujú postup športovcov v texte na portáli The Conversation Emma Sweeneyová, odborníčka v oblasti cvičenia, výživy a zdravia z Nottingham Trent University, a Ian Walshe, expert na zdravie a cvičenie z Northumbria University.

Odborníci upozorňujú, že ťažiť z dobrého spánku nemusia len profesionálni, ale aj rekreační športovci. V texte preto zhrnuli niekoľko aktuálnych vedeckých štúdií, ktoré hovoria, ako môže kvalitný spánok zlepšiť vašu kondíciu.

Viac o tejto téme sa dočítate v článku: Nevyhnutná súčasť tréningovej rutiny? Dôležitý je kvalitný spánok, hovoria odborníci.

Cvičenie je dôležité. No bez pravidelného dostatočného spánku nebude mať na telo taký efekt. (zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Obávate sa demencie? Riziko jej vzniku môže znížiť konzumácia stredomorskej stravy

Veľké množstvo zeleniny, ovocia, orechov, strukovín, byliniek, ale aj rýb a morských plodov. A naopak umiernené jedenie hydiny, vajíčok a ojedinelá konzumácia červeného mäsa. To všetko je typické pre stredomorskú kuchyňu.

Jej zdravotné prínosy už ukázali viaceré vedecké štúdie. Podľa výskumov môže pravidelná stredomorská strava znížiť riziko srdcového infarktu, mŕtvice, cukrovky druhého typu, ako aj predčasného úmrtia.

Nová štúdia, ktorú nedávno uverejnil odborný časopis BMC Medicine, prichádza aj s ďalším benefitom. Z jej výsledkov vyplýva, že populárna diéta môže mať aj priaznivé účinky pri znižovaní rizika vzniku demencie.

Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej môžete dočítať v texte: Obávate sa demencie? Riziko jej vzniku môže znížiť jedenie stredomorskej stravy, ukázal výskum.

Problémy s cievami a srdcom začínajú oveľa skôr, než v seniorskom veku. (zdroj: AdobeStock)

Cumlík dieťa upokojí, no tiež zvyšuje riziko problémov so zhryzom či prehĺtaním

Čerství rodičia takmer denne stoja pred rozhodovaním, ako dieťaťu poskytnúť to najlepšie. Spanie v samostatnej postieľke či v spoločnej posteli s rodičmi, dojčiť alebo nie, kedy začať s príkrmami? Jednou z častých otázok je aj to, či dať nepokojnému potomkovi cumlík.

V niektorých rodinách príde s riešením samo dieťa. Tak to bolo aj v prípade Márie Svítok Majerčákovej, ktorá svojmu bábätku cumlík nedáva, pretože akýkoľvek jeho tvar odmieta.

"Niekedy si vravím, že je to škoda, lebo musím hľadať iné spôsoby, ako ho upokojiť. Na druhej strane, od iných počúvam, že by som vlastne mala byť rada, pretože pri odúčaní od cumľov prežívali galeje," približuje matka dvojmesačného chlapčeka.

Rozália Hubeňáková do štvrtého mesiaca dcére cumlík neponúkala. Hovorí, že zrejme to nevyskúšali, pretože v noci dobre spala. No keď sa začali ozývať zúbky, ponúkli jej aj cumlík. Dnes, keď má dievčatko takmer rok, je väčšinu času bez neho a máva ho, iba keď je naozaj unavená alebo nervózna.

Odborníčky sa v odpovediach zhodujú, že ak rodičia nemusia, nemali by siahať po cumlíku.

Detská lekárka Kristína Visolajská zdôrazňuje, že nie sú dáta o tom, že by boli cumle vyslovene nebezpečné, majú svoje pozitíva aj negatíva. Za najlepší spôsob, ako upokojiť dieťa, považuje dojčenie.

Psychologička Mária Balážová hovorí, že ľudia skúsenosťami prišli na to, že sanie okrem toho, že slúži dieťaťu na prežitie, aj upokojuje. Aj keď z psychologického pohľadu sa nedá cumlík vnímať ako vhodný či nevhodný, odporúča skúšať aj iné druhy upokojovania. Pripomína, že plač dieťaťa nemusí nutne vždy znamenať diskomfort.

"Dieťa si môže plačom prirodzene vyplavovať nahromadené napätie a je to úplne prirodzený mechanizmus, iný deti vlastne ani nemajú k dispozícii," vysvetľuje.

V texte s názvom: Cumlík dieťa upokojí, no tiež zvyšuje riziko problémov so zhryzom či prehĺtaním, ktorý napísala kolegyňa Michaela Džomeková, sa dozviete, kedy by dieťa už nemalo mať cumeľ, ako vplýva na vývoj úst a zubov, alebo či má jeho používanie aj nejaké výhody.

Nie sú dáta o tom, že by boli cumle vyslovene nebezpečné, majú svoje pozitíva aj negatíva. (zdroj: Adobe Stock)

Odporúčanie: Kniha Patchwork v bielej

Kniha Patchwork v bielej. (zdroj: Denisa Koleničová)

"Mesiac je asi žena. Raz má bielu tvár, potom fialkastú, oranžovú, žltú ako od žltačky. Nosí ženské závoje. Ale možno je Mesiac iná Zem," píše v knihe Patchwork v bielej slovenská spisovateľka Jana Bodnárová.

V našej domácnosti sme si povedali, že v roku 2023 chceme čítať viac súčasnej slovenskej literatúry, a tak sa mi dostala do rúk práve táto kniha.

Zošité útržky hovoria príbeh manželov, lekárov, ktorí si adoptujú dvojičky trpiace albinizmom.

Ak máte chuť čítať niečo hlboké a čudne krásne, určite po tejto knihe siahnite.