Vizita: Vagína nemusí voňať ako jednorožec. Ako sa starať o intímne partie by mal vedieť každý

začínate čítať jubilejné 30. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Nedávno som premiérovo moderovala diskusiu naživo, ktorej hlavnou témou bolo sexuálne a reprodukčné zdravie.

Hosťami boli urológ Ján Švihra mladší, gynekologička Mária Kubalová a lektorka sexuálnej a vzťahovej výchovy Radka Mikšík.

Keď sa povie sexuálna výchova, mnohí majú predsudky. Ako keby sme otvorili nejakú tajomnú komnatu. Zveličené predstavy hovoria, že mladí ľudia sa na týchto hodinách budú učiť navliekať kondóm na banán a o sexuálnych polohách.

Realita je však iná. Odhalila ju diskusia. V skutočnosti totiž ľudí nezaujímali žiadne spoločnosť polarizujúce témy.

Musím si na intímne partie kupovať špeciálny gél, ako radia reklamy, alebo na hygienu stačí čistá voda? Uvažuje ministerstvo zdravotníctva o tom, že by HPV vakcínu preplácalo aj ľuďom nad 12 rokov? Ako je to so zápalom močového mechúra? Môžem ho dostať, ak dlho sedím v mokrých plavkách? A ako sa mám so svojím dieťaťom rozprávať o sexuálnom a reprodukčnom zdraví bez toho, aby som sa červenala?

Zistili sme, že vagína nemusí voňať ako jednorožec a stačí si ju umývať čistou vodou. Že zatiaľ sa u nás o preplácaní vakcíny pre ľudí nad 12 rokov nahlas nehovorí a že zápaly močových ciest vznikajú počas leta nielen pre mokré plavky, ale aj z dôvodu nedodržiavaniu pitného režimu.

Nekonala sa žiadna kultúrna vojna. Vytvorilo sa bezpečné prostredie, v ktorom padali základné biologické otázky týkajúce sa zdravia. A odpovede na ne by mal spoznať naozaj každý. Aj keď sa nám pri vyslovení slov pes a vagína v jednej vete nahrnie červeň do líc.

Tento týždeň sa pozrieme na výskum lekárov z Martina, ktorý je zameraný na zlepšenie liečby rakoviny prostaty, povieme si o úskaliach reumatoidnej artritídy a ťažké témy odľahčíme článkom o tom, či zmrazovanie a tepelná úprava naozaj zabíja všetky vitamíny a výživné látky v ovocí a zelenine.

Namiesto ťažkej operácie prostaty účinná injekcia

Na rakovinu prostaty na Slovensku zbytočne umiera každý desiaty muž, uvádza Národný portál zdravia.

V súčasnosti ide o najčastejšie onkologické ochorenie, ktorým trpia muži v Európe.

„Preto sú dôležité preventívne prehliadky. Najneskôr po päťdesiatke by mal každý muž navštíviť urológa. Ak sa rakovina už v minulosti vyskytla v rodine, napríklad otec pacienta mal karcinóm prostaty, mal by prísť na preventívnu prehliadku v štyridsiatke, hovorí pre SME urológ, Ján Švihra mladší.

To však urobí málokto. „Údaje Slovenskej urologickej spoločnosti hovoria, že na tieto povinné prehliadky chodí asi štrnásť percent mužov. Čiže veľmi málo,“ dodáva lekár, ktorý s kolegami na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského pracujú pod vedením profesora Petra Zvaru na medzinárodnom výskume, ktorého cieľom je zlepšiť liečbu rakoviny prostaty.

Časť výskumu prebiehala v laboratóriách v dánskom Odense na University of Southern Denmark a v USA na University of Vermont.

Ich výsledky uverejnil prestížny odborný časopis Frontiers in Oncology a na kongrese New England Section ich ocenila aj Americká urologická spoločnosť. Práca lekárov dostala cenu za najlepší abstrakt v kategórii Rakovina prostaty.

Viac o výskume sa dočítate v texte: Namiesto ťažkej operácie prostaty účinná injekcia. Martinských lekárov vo svete chvália za nový výskum.

Urológ Ján Švihra popularizuje urológiu na internete, búra o nej rôznorodé mýty. (zdroj: Marián Pinčiar)

Reumatológovia: Dôležité je prísť čo najskôr

Imunitný systém pomáha chrániť náš organizmus pred rôznymi patogénmi a infekciami. Nespráva sa však vždy tak, ako by sa mal.

Napríklad u pacientov s reumatoidnou artritídou omylom napáda vlastné bunky vo výstelke kĺbov, najmä na rukách a prstoch, čo vedie k ich zápalu.

„Po pandémii covidu sa však skôr stretávame s pacientmi s nešpecifickými ťažkosťami, majú sa zle alebo zo dňa na deň stratia schopnosť fyzickej aktivity. A objektívne u nich nič nenájdeme, ani v laboratórnych výsledkoch,“ vysvetľuje pre SME reumatológ Daniel Čierny.

„Zároveň vidíme, že pacienti, ktorí sú dlhodobo liečení na reumatoidnú artritídu, prekonali covid bez výraznejších ťažkostí. Dokonca sa aj rýchlejšie vrátili do bežného života,“ dopĺňa reumatologička Kristína Brázdilová.

Obaja lekári po dlhoročnej praxi v Univerzitnej nemocnici Bratislava pôsobia v súčasnosti v Reumatologickom centre Bezručova.

V článku s názvom: Reumatológovia: Dôležité je prísť čo najskôr. Ak už došlo k zmenám a deformite kĺbov, veľa už neurobíme, sa dočítate, čo čaká pacienta pri prvej návšteve reumatologickej ambulancie, ako sa toto ochorenie lieči a či naozaj skracuje život pacienta o päť až desať rokov.

Reumatológ Daniel Čierny a reumatologička Kristína Brádzilová. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Mrazené čučoriedky môžu mať viac vitamínov ako čerstvé

Na tepelne upravované ovocie a zeleninu sa často pozeráme ako na znehodnotené potraviny – bez vitamínov a ďalších výživných látok.

Odborníci však hovoria, že aj mrazené a konzervované potraviny môžu byť rovnako výživné ako čerstvé. V niektorých prípadoch môže dokonca tepelná úprava zvýšiť množstvo zdraviu prospešných látok.

„Niektorí ľudia sa vyhýbajú mrazeným a konzervovaným potravinám, pretože sú klasifikované ako ,spracované potraviny‘. Aj keď tieto potraviny môžu obsahovať konzervačné látky, ide o prísne regulované zložky. Nemajú žiadny nepriaznivý vplyv na zdravie,“ vysvetľujú na portáli The Conversation odborníci na výživu Gunter Kuhnle a Keshavan Niranjan, ktorí pôsobia na Univerzite v Readingu vo Veľkej Británii.

„Nehovoriac o tom, že konzervačné procesy, ktoré sa používajú na to, aby sa neskazili, sú v skutočnosti hlavným dôvodom, vďaka ktorému si dokážu zachovať toľko dôležitých živín,“ dodávajú.

V texte zhrnuli príklady ovocia a zeleniny, ktoré strácajú značné množstvo vitamínu C pár dní po odtrhnutí, čo tieto procesy zapríčiňuje, prípadne prečo môže byť pre naše zdravie prospešné zaradiť do jedálneho lístka aj zavárané paradajky.

Viac zistíte v texte: Mrazené čučoriedky môžu mať viac vitamínov ako čerstvé. Ako tepelne upravovať ovocie a zeleninu?

Ilustračný obrázok. (zdroj: Adobe Stock)

Podcast Vizita: Reumatoidná artritída môže skrátiť život pacienta o päť až desať rokov

„Ak má pacient ochorenie dobre kontrolované, ak nemá zápaly kĺbov a ťažké deformity a chronické zmeny, ktoré by mu zabraňovali vo väčšej aktivite, nemusí sa vzdať ani športu. Môže vykonávať akýkoľvek šport,“ vysvetľuje v podcaste reumatologička Kristína Brázdilová.

„Nezriedka sme sa stretli s tým, že prišli mladší pacienti, ktorí sa ledva hýbali a po biologickej liečbe, o dva-tri mesiace, mohli opäť bežne športovať, bicyklovať sa a žiť úplne plnohodnotný život,“ dopĺňa jej kolega reumatológ Daniel Čierny.

Napriek tomu ide o vážne ochorenie, ktoré môže život pacienta skrátiť o päť až desať rokov.

V novej epizóde podcastu Vizita sme sa rozprávali o tom, či je pravda, že reumatoidnou artritídou trpia len starší ľudia, prečo ju majú častejšie ženy ako muži, alebo ako funguje biologická liečba.

Podcast Zoom: Prechladnutie môže dať deťom odolnosť proti covidu

Zdá sa, že vo výške sa žije zdravšie. Teda, najskôr sa musíte prispôsobiť, zvyknúť si a udýchať to. Vedci teraz zrejme prišli na to, prečo ľudia žijúci vo vyšších nadmorských výškach majú menej metabolických ochorení. Aj keď náznaky prichádzajú od pokusných myší.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom spoločne vyberieme do vysokých nadmorských výšok, dozvieme sa, ako požiare poškodzujú ozónovú vrstvu a zistíme, či by prechladnutie mohlo vytvárať deťom prirodzenú imunitu pred covidom.

Z Archívu: Odďaľovanie močenia aj mokré plavky môžu viesť k zápalu močových ciest

„Antimikrobiálna rezistencia (odolnosť baktérií proti antibiotikám, pozn. red.) je v súčasnosti veľkým problémom a naozaj sa u pacientov vyskytuje. Niekedy nás to prekvapí, pretože je neskutočné, že sa môže vyskytovať aj u mladých žien. Je to naozaj zarážajúce, ako môžu mať baktériu, ktorá je až taká odolná, že na ňu zaberajú len vnútrožilové antibiotiká,“ hovorí pre SME urologička Patrícia Häuserová.

V ambulanciách pribúdajú pacienti a pacientky, u ktorých sa zápal močových ciest cyklicky opakuje a nie je vždy ľahké ho vyliečiť.

V rozhovore s názvom: Urologička: Odďaľovanie močenia aj mokré plavky môžu viesť k zápalu močových ciest sa dozviete, ako vzniká zápal močového mechúra, či existuje liečivo bez lekárskeho predpisu, ktoré by nám mohlo pomôcť vyliečiť infekciu, keď sa objavia počiatočné príznaky, alebo prečo mnohých ľudí trápia cyklické návraty zápalu močového mechúra.

Urologička Patrícia Häuserová. (zdroj: Archív P.H.)

Odporúčanie: kniha Houbařka

V marci som doháňala staré knižné resty. Hoci väčšina ľudí v mojom okolí už čítala najnovšiu knihu Viktorie Hanišovej Neděle odpoledne, mne na poličke takmer rok smutne stála Houbařka.

Kniha Houbařka od Viktorie Hanišovej. (zdroj: Denisa Koleničová)

Vytvorila som si také pravidlo, že ak mám od daného autora nejakú neprečítanú knihu, nemôžem si kúpiť ďalšiu. A tak som sa konečne pustila do Houbařky.

Hanišová opisuje život 25-ročnej Sisi, ktorá sa po prepustení zo psychiatrickej liečebne utiahne do rodinnej chatky na Šumave. Žije osamotene, na okraji spoločnosti a privyrába si zberom húb.

Postupne sa odhaľuje jej životný príbeh, traumy z detstva, ako aj veľké rodinné tajomstvo.

Hoci sa kniha čítala dobre, mám ju v kategórii „ťažoby“, takže predsa len pred čítaním zvážte, či ste pripravení na neľahké životné osudy.