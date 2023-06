Vizita: Bolesti chrbta prichádzajú čoraz častejšie už pred tridsiatkou. Potrebujeme viac pohybu

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať 38. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

O náraste pacientov s obezitou hovoríme často, no podľa staršej správy Centra zdravého sedenia stúpa aj počet ľudí, ktorí trpia bolesťami krku či chrbtice a majú menej ako 30 rokov.

Medzi hlavné dôvody patrí sedavé zamestnanie aj dva roky pandémie covidu-19, počas ktorej sme sa prechádzali najmä z kuchyne do obývačky a naša práca sa presunula na gauč.

Za bolesťami chrbta sa podľa odborníkov nemusí skrývať len nedostatok pohybu, ale aj nesprávne dýchanie. To preto, že ním preťažujeme určité miesta na chrbtici.

Okrem zázračných prípravkov, ktoré určite existujú aj na bolesť chrbta, je riešenie aj v tomto prípade jednoduché - zaradiť do svojej dennej, týždennej, mesačnej alebo životnej rutiny viac pohybu.

Ten môže mať podobu vychádzok do prírody, cesty do práce, ktorú absolvujete na bicykli alebo pešo, cvičenia s trénerom, aj pravidelných kurzov jogy.

Hlavné je jediné - začať. Nie o mesiac, od párneho týždňa alebo pri správnej konštelácii hviezd. Ale čo najskôr.

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita bližšie pozrieme na to, aké výzvy čakajú človeka, ktorý sa prihlási na kurz výškovej akrobacie, povieme si viac o bolestiach hlavy počas cvičenia a zablúdime aj do výživových končín, konkrétne k paleo strave.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na odber newsletteru Vizita. Ak ste tak ešte neurobili a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trápia vás počas cvičenia bolesti hlavy?

Beh patrí medzi najpopulárnejšie športy. Ak ste ho skúsili zaradiť do svojej tréningovej rutiny, s veľkou pravdepodobnosťou ste zažili krátkodobé pocity eufórie a relaxácie.

Neplatí to však pre všetkých. U niektorých môže beh spustiť aj menej príjemné pocity, konkrétnejšie - bolesť hlavy.

"Bolesti hlavy spojené s cvičením alebo námahou vedci prvýkrát opísali v roku 1968. Objavovali sa počas alebo po vykonávaní namáhavej fyzickej aktivity," vysvetľuje v texte na portáli The Conversation Adam Taylor, riaditeľ Centra pre výučbu klinickej anatómie na Lancaster University vo Veľkej Británii.

Podľa odborníka k nim patrí nielen beh, ale aj zdvíhanie ťažkých predmetov, sex či kýchanie.

"Bolesť hlavy pri námahe zvyčajne zahŕňa pulzujúci pocit na oboch stranách hlavy. Niektorí ľudia ho prirovnávajú k migréne. Môže trvať niekoľko minút, ale aj niekoľko dní. Existujú aj takí, ktorí zažívajú viaceré epizódy bolesti hlavy."

Viac o tejto téme sa dozviete texte s názvom: Trápia vás počas cvičenia bolesti hlavy? Odborník radí, čo môžete robiť.

Ilustračný obrázok. (zdroj: Adobe Stock)

Zabudnite na paleo diétu. Lovci a zberači sa stravovali inak, ako si vedci mysleli

Stravovanie známe ako paleo diéta nás pri výbere potravín nabáda napodobňovať prehistorických predkov z paleolitu – staršej kamennej doby (okolo 2,5 milióna – 10-tisíc rokov p. n. l.).

Človek by podľa nej mal jesť to, čo si mohli pravekí ľudia uloviť a nazbierať.

Z jedálneho lístka mu tak vypadnú mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a potraviny s rafinovaným cukrom. Namiesto toho sa konzumuje zelenina, ovocie, orechy, mäso z pastvín a morské plody ulovené vo voľnej prírode.

Zástancovia tohto typu stravovania tvrdia, že ak takto budeme jesť, schudneme a zároveň znížime riziko chronických ochorení.

Korene paleo diéty možno hľadať v päťdesiatych rokoch 20. storočia, ale za súčasnú popularitu vďačia knihe od Lorena Cordaina s názvom Paleo Diet: Lose Weight and Get Healthy by Eating the Food You Were Designed to Eat.

Jej prvé vydanie vyšlo v roku 2001. Do slovenského jazyka knihu síce nepreložili, ale v českom ju môžeme nájsť pod názvom Současná paleo dieta: Zhubněte a zlepšete si zdraví stravou, na kterou jsme geneticky naprogramováni.

Počas 22 rokov od vydania knihy, si paleo diétu osvojilo niekoľko miliónov ľudí a v súvislosti s ňou sa rozvinul priemysel v hodnote niekoľkých miliárd eur, spolu s drahými potravinami a certifikačnej schémy.

Aj keď má paleo diéta veľa prívržencov, klinický výskum ešte stále nepotvrdil jej údajné zdravotné prínosy.

V texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Zabudnite na paleo diétu. Lovci a zberači sa stravovali inak, ako si vedci mysleli, sa dočítate, z akých predpokladov a údajov čerpá paleo stravovanie, v čom sa táto diéta mýli, alebo čo hovorí najnovšia štúdia o stravovaní v staršej kamennej dobe.

Pri paleo diéte z jedálneho lístka vypadnú mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a potraviny so spracovaným cukrom. (zdroj: FOTO - ADOBE STOCK)

Podcast Vizita: Akrobacia na šále a kruhu je čoraz populárnejšia

K zdravému životnému štýlu nevyhnutne patrí aj pohyb. A ten môže mať rôzne podoby. K tým nevšedným patrí napríklad výšková akrobacia.

Hoci pohyby akrobatov vyzerajú vo vzduchu ladne, za každým z nich sa skrýva náročný tréning, ktorý vyžaduje nielen flexibilitu, ale aj silu.

„Mnohí ľudia hovoria, že vek je len číslo. K takým patrím aj ja. V tridsiatke sa cítim lepšie, ako som sa cítila okolo dvadsiatky. Samozrejme, naše telo starne, no vždy je dôležité aj to, aký máme k nemu prístup,“ hovorí v novej epizóde podcastu Vizita profesionálna akrobatka Kristína Janíková.

V akadémii ACROBATIX v Bratislave vedie hodiny akrobacie pre deti aj dospelých.

V novej epizóde podcastu Vizita sme sa rozprávali o tom, ako sa dostala k tomuto povolaniu, aké sú rozdiely medzi akrobaciou na šále a kruhu, v akej najväčšej výške vystupovala, ale aj o tom, či je akrobacia naozaj pre každého. Prezradí tiež, aký je rozdiel medzi začiatočníkmi v detskom a dospelom veku.

Podcast sme pre vás aj prepísali: Výšková akrobatka: Mám strach z výšok. Ale akrobacia je pre mňa aj o prekonávaní samej seba.

Výšková akrobacia vyžaduje nielen flexibilitu, ale aj silu. (zdroj: Marko Erd)

Podcast Zoom: Terapia studenou vodou môže byť nebezpečná

Využívajú ju športovci, chvália si ju otužilci. Terapia studenou vodou má pomáhať pri regenerácii i zlepšovať zdravie. Akurát, že až taká bezpečná nie je. A pri jej využívaní by sme si mali dávať pozor a myslieť na niekoľko základných vecí.

Tento týždeň v podcaste Zoom preskúmame terapiu studenou vodou, zistíme, prečo kosatky útočia na plachetnice a dozvieme sa, aké negatívne dôsledky môže mať osamelosť.

Z Archívu: Beh nie je pre každého, telesná práca a pohyb áno

"Ak je niekto obézny, neodporúčame mu, aby behal, pretože je to pre neho veľmi náročná aktivita. Nevydrží súvisle bežať ani päť minút. Už tento fakt ho bude odrádzať a spôsobovať mu psychické nepohodlie," vysvetľuje v staršom rozhovore pre SME Viktor Bielik, ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdôrazňuje, že k behu by sme si mali vybudovať pozitívny vzťah a nezameriavať sa len na cieľ.

A keďže bežecká sezóna je v plnom prúde, nastala aj ideálna chvíľa pripomenúť si rozhovor: Biológ: Beh nie je pre každého, telesná práca a pohyb áno.

Dozviete sa v ňom napríklad to, či musíme minimálne 30 minút bežať bez prestávky, aby mala športová aktivita zmysel, aké najčastejšie chyby robia ľudia, ktorí začínajú s behom, alebo ako sa môže zlepšiť človek, ktorý už dlhšie behá bez toho, aby skĺzol do obsedantného sebapozorovania.

Viktor Bielik. (zdroj: Marko Erd)

Odporúčanie: Zbierka pre ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami

O tom, že nie všetci na tomto svete máme všetci rovnakú štartovaciu čiaru, sa asi nemusím veľa rozpisovať. Niekedy je však dobré pripomenúť, že sa to netýka len sociálnej stránky, ale aj zdravotnej.

Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami nedokážu chodiť, obrátiť sa na bok, napiť sa sami z pohára a niektorí ani dýchať.

Ak im chcete pomôcť, môžete tak urobiť už tento týždeň. Deň belasého motýľa je už tento piatok, deviateho júna. V uliciach prebehne verejná zbierka na špeciálne pomôcky, ktoré pacienti s nervovo-svalovými ochoreniami potrebujú. Ak môžete, pomôžte.

Belasý motýľ je jediná zbierka na Slovensku na kompenzačné pomôcky vrátane dýchacích prístrojov a príslušenstva k nim.