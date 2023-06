Vizita: Biológovia nenaháňajú len motýle, môžu pomôcť aj s vyriešením vraždy

Týždenný súhrn o zdraví.

Keď niekomu poviete, že ste študovali biológiu, mnohí ľudia si predstavia, ako poletujete so sieťkou na lúke a snažíte sa chytiť nejakého motýľa alebo presne pomenovávate rastliny počas nedeľnej prechádzky v lese.

Biológia je však omnoho pestrejšia. Moji bývalí spolužiaci sú dnes parazitológovia a skúmajú pásomnice, niektorí v laboratóriu testujú, či psychedeliká naozaj môžu pomôcť pacientom s depresiou a sú aj takí, ktorých očarili biotechnológie a potravinársky priemysel.

Špecifickou skupinou sú biológovia, ktorí sa vydali cestou forenznej antropológie alebo entomológie (veda zaoberajúca sa skúmaním hmyzu, pozn. red.).

Skúmajú nálezy nájdené na mieste činu. Často hovorím, že sú to ľudia so špeciálnym zmyslom pre humor. Používajú ho totiž ako akúsi barličku, na vyváženie náročného povolania.

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita bližšie pozrieme na prácu forenzných entomologičiek, vysvetlíme si, prečo by ste sa mali natierať opaľovacím krémom a pozrieme sa aj na to, aké úskalia prináša práca v záhrade.

Práca v záhrade neprináša len oddych, môže byť aj nebezpečná

Záhradkárčenie patrí k obľúbeným formám relaxu. Nečudo, ľuďom sa podarí vypnúť hlavu, trávia čas na čerstvom vzduchu a výsledok ich práce je viditeľný.

Lekár Stephen Hughes, ktorý pôsobí ako konzultant urgentnej medicíny na Anglia Ruskin University, však v texte na portáli The Conversation upozorňuje, že nejde len o neškodný koníček.

"V priebehu rokov som videl na rukách rany od rezných nástrojov, doráňané nohy od kosačiek na trávu alebo od záhradných vidlíc. V posledných týždňoch som riešil pády z rebríkov, úrazy hlavy, ktoré vznikli po páde na betón a, žiaľ, aj smrť staršieho človeka, ktorého nadšené lopatovanie bolo príliš náročné pre jeho telo," spomínal lekár.

Práca v záhrade prinášala zdravotné riziko aj v minulosti.

"Jedným z prvých pacientov liečených penicilínom bol policajt, ktorý pravdepodobne dostal sepsu (otravu krvi, pozn. red.) po tom, ako sa poškriabal o tŕne ruží. V tých časoch by aj tie najmenšie rany mohli mať najsmrteľnejšie následky. Ukázalo sa, že sa to stále môže stať aj dnes. Jedna Britka nedávno zomrela na sepsu, po tom, ako si počas záhradkárčenia poškriabala ruky."

Hughes zdôrazňuje, že to stále nie sú jediné nebezpečenstvá, ktoré číhajú v záhrade. Preto zhrnul niekoľko vecí, na ktoré by ste si mali dávať pozor.

V texte s názvom: Práca v záhrade neprináša len oddych, môže byť aj nebezpečná. Na aké riziká upozorňuje lekár, sa dozviete, aké úskalia ukrýva kompostovanie, prečo je dôležité, aby vodu nekontaminovali svojím močom potkany, a aké základné pravidlá treba dodržiavať pri práci v záhrade.

Popôrodná depresia sa netýka len žien

Ľudia si často myslia, že popôrodná depresia sa týka iba žien. Nie je to pravda.

„V skutočnosti popôrodná depresia postihuje takmer toľko mužov ako žien. Niektoré výskumy hovoria, že sa vyskytuje až u desiatich percent otcov,“ píše v texte na portáli The Conversation psychológ Andrew Mayers z Bournemouth University v Spojenom kráľovstve.

Napriek tomu, že popôrodná depresia je u mužov pomerne častá, stále o nej veľa nevieme. Práve to môže byť problémom, prečo mnohí ľudia nevedia určiť, čo im je, alebo kde by mali vyhľadať pomoc.

V nasledujúcom texte s názvom: Popôrodná depresia sa netýka len žien. Trpí ňou aj každý desiaty muž sa dozviete, aké sú základné rizikové faktory spojené s popôrodnou depresiou, aké sú jej príznaky a čím sa líši od bežnej depresie, alebo prečo je dôležité vyhľadať pomoc ak tušíte, že niečo nie je v poriadku.

Rozhovor s forenznými vedkyňami

Ich prácou je skúmať hmyz, ktorý odobrali prevažne z mŕtvych tiel. Forenzných entomológov na svete nie je veľa. Podľa Hany Šulákovej z Kriminalistického ústavu v Prahe mnohých študentov odradí náročnosť štúdia aj veľká zodpovednosť.

"Ak sa ako taxonóm pomýlite v určení hmyzu, uverejníte článok so zlým názvom v časopise a o dva roky zistíte, že ste to domotali, tak jednoducho poviete: 'Prepáčte, vydávam opravu. Nie je tam tento druh, ale úplne iný.' Ale ak sa vám táto situácia stane vo forenznej praxi, medzičasom už mohlo prebehnúť trestné konanie a daný človek už mohol byť odsúdený," hovorí v rozhovore pre denník SME.

Slovensko navštívila spolu s bývalou študentkou a súčasnou kolegyňou Vandou Klimešovou, aby nadobudnuté poznatky odovzdali prvej forenznej entomologičke na Slovensku Petre Panenkovej z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

"Forenzná entomológia môže poskytnúť dôležité informácie pre vyšetrovanie. Vďaka nim môžete nielen objasniť časový interval, ktorý vás vo vyšetrovaní zaujíma, ale aj vyviniť nevinného človeka. Nejde len o vraždy a násilné trestné činy, ale aj o prípady zanedbania starostlivosti. Forenzný entomológ môže hovoriť za ľudí, ktorí nemajú hlas a nemôžu objasniť, čo sa stalo," vysvetľuje Panenková, prečo ju zaujal práve tento odbor.

V rozhovore s názvom: Forenzné vedkyne: Len doktorka Brennanová si dokáže čupnúť ku kostrovému hrobu a povedať, že obeťou bol klavirista, sa dozviete veľa netradičných informácií, napríklad ktoré aromatické látky vedia najviac prilákať hmyz či ako ďaleko je mucha ochotná letieť za mŕtvym telom.

A tiež čo forenzné vedkyne skúmajú v prípade, keď majú k dispozícii iba kostru alebo ako je možné, že sa hmyz dostane aj na telo v uzavretom priestore.

Naozaj nepotrebujeme slnečné okuliare ani opaľovacie krémy?

Sú slnečné okuliare a opaľovacie krémy naozaj dôležité? Alebo je to len marketingový ťah spoločností, ktorý využíva nevedomosti a strach ľudí?

Debatu na túto tému rozprúdil na sociálnych sieťach bývalý profesionálny futbalista a dnes známy český funkčný lekár Jan Vojáček, ktorého na instagrame sleduje takmer 90-tisíc ľudí.

„Prečo nenosím slnečné okuliare? Pretože je pre mňa dôležité mať zdravý vzťah so slnkom a prirodzeným svetlom, a tak udržiavať v zdravom chode cirkadiánne rytmy. To mi prináša okrem iného to, že nepoužívam opaľovacie krémy, pretože moja koža je dobre pripravená na intenzitu slnka,“ vysvetľuje v pôvodnom príspevku na sociálnych sieťach.

Dodáva, že s vystavovaním sa na slnku zachádza „vnímavo, citlivo a múdro“. Tak, aby si jeho typ kože postupne zvykol na intenzitu slnka.

Vedecké štúdie však ukázali, že používanie opaľovacích krémov nielenže znižuje účinok starnutia spôsobený slnkom, ale najmä znižuje riziko spálenia a vzniku rakoviny kože.

Potom, čo sa proti príspevku sa ohradili aj viacerí odborníci, Vojáček ho stiahol zo sociálnych sietí.

"Absolútne sa nestotožňujem s jeho tvrdeniami. Neprimerané nadmerné vystavovanie kože, slizníc a očí UV žiareniu bez ochrany, dokázateľne vedie nielen k akútnym následkom typu spálenie a podobne, ale aj ku zmenám v bunkovej DNA. Tieto zmeny nepatria k tým dobrým," hovorí pre SME dermatologička Karolína Baumgartnerová.

Dodáva, že dôsledkom takýchto zmien môže byť aj rozvoj rakoviny kože, prípadne aj degeneratívne zmeny v oku, ktoré môžu viesť k slepote.

"Americká pediatrická spoločnosť odporúča nosenie slnečných okuliarov už u dojčiat," pridáva zaujímavý postreh expertka.

Jan Vojáček patrí k najznámejším praktikom takzvanej funkčnej medicíny v Českej republike.

Funkčná medicína je forma alternatívnej medicíny, ktorá zahŕňa neoverené alebo vyvrátené metódy. Mnohí odborníci ju označujú aj za pseudovedu alebo šarlatánstvo.

Český klub skeptikov Sisyfos mu udelil v roku 2020 ocenenie Bludný balvan „za odvážnu redefiníciu epigenetiky a za takmer úspešné znovuobjavenie základného učiva normálnej a patologickej fyziológie.“ Ocenenie udeľujú vedeckým podvodníkom a za pseudovedu.

Čo teda o téme slnečných okuliarov a opaľovacích krémov hovoria odborníci a vedecké štúdie? Zhŕňame to v texte s názvom: Naozaj nepotrebujeme slnečné okuliare ani opaľovacie krémy? Lekári odpovedajú šarlatánovi.

Taurín predĺžil život myšiam a opiciam

Je taurín elixírom mladosti?

Síce sa nachádza aj v našom tele, ale pravdepodobne ste o ňom počuli viac v súvislosti s energetickými nápojmi. Reč je o tauríne. Vedci z newyorskej Kolumbijskej univerzity nedávno zistili, že táto látka dokáže predĺžiť dĺžku života.

Ak ste plánovali po prečítaní prvého odseku zabehnúť do obchodu a kúpiť si energetický nápoj, mali by ste radšej text dočítať. Výsledky, ktoré tím vedcov zverejnil v júni v časopise Science, sa totiž zatiaľ týkajú iba myší a opíc.

Vedci však na ich základe vyzvali na rozsiahlu klinickú štúdiu, ktorá by preverila, či by taurín rovnako fungoval aj u ľudí.

Jeden z 50 spoluautorov štúdie Vijay Yadav pre BBC News zhodnotil, že je lepšie počkať na ukončenie klinických skúšok, kým odporučia ľuďom ísť do obchodov kúpiť si taurín.

Jeho kolega Henning Wackerhage, docent fyziológie molekulárneho cvičenia na Technickej univerzite v Mníchove, zdôraznil, že už vieme o dokázateľných spôsoboch, ktoré predlžujú život.

„Ak chcete žiť dlhšie, zdravšie a šťastnejšie, potrebujete zdravú stravu – to je jedna z najdôležitejších vecí – a samozrejme, mali by ste cvičiť," povedal.

Napriek tomu sa môžete zamýšľať, či by nebolo lepšie zameniť rannú kávu za energetický nápoj.

Prečo znie odpoveď nie, sa dočítate v texte kolegyne Michaely Džomekovej: Taurín predĺžil život myšiam a opiciam. Po energetických nápojoch však preto nesiahajte.

Podcast Vizita: Je tras vždy zlým znamením?

Bolesť, ako by niekto vŕtal do kostí, bublanie v žilách alebo pocit lezúcich červíkov pod kožou. Aj takto opisujú pacienti syndróm nepokojných nôh.

Ľudia, ktorí ním trpia, často celé noci prebdejú. Každú noc musia obrazne povedané pochodovať. Od chvíle, ako si ľahnú do postele. Až do jednej, druhej i tretej hodiny rannej. A naozaj zaspia až od únavy.

"Je veľmi ťažké opísať syndróm nepokojných nôh človeku, ktorý ho nikdy nezažil. Základnými príznakmi sú nepríjemné pocity v dolných končatinách, ktoré pacienti veľmi ťažko opisujú," hovorí v podcaste Vizita neurológ Michal Minár, ktorý pracuje na Druhej neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

"Nejde o typické kŕče, bolesť ani tŕpnutie, ale vyslovene nepokoj a nutkanie k pohybu."

V novej epizóde sme sa rozprávali o hlavných príznakoch syndrómu nepokojných nôh, o náročnosti diagnostiky, či je tras vždy zlým znamením, ale aj o tom, prečo alkohol a kofeín zhoršujú stav.

Z Archívu: Koža si pamätá všetko

„Vzhľadom na informácie, ktoré dnes máme, je uctievanie opálenej kože absolútne nesprávne a veľmi rizikové. Je dlho zakorenené v našej kultúre. Musíme zmeniť naše zmýšľanie a pohľad na zdravie a krásu,“ hovorí v staršom rozhovore pre SME dermatologička Petra Milko.

„Stmavnutie kože (opálenie) je prirodzenou obrannou reakciou kože na UV žiarenie, ale pred ďalším spálením nás vôbec nechráni dostatočne. Zhnednutie kože totiž zodpovedá použitiu prostriedku s ochranným faktorom približne 4,“ dodáva.

V texte s názvom: Dermatologička: Koža si pamätá všetko. Hriechy z mladosti spočíta aj o desiatky rokov sme sa rozprávali o tom, ako často by sme sa mali natierať opaľovacím krémom, kedy sú slnečné lúče pre nás prospešné a kedy nám začínajú škodiť, alebo či je celý koncept opaľovania sa zlý.

