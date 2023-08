Vizita: O zložitosti sveta vieme čoraz viac, preto je aj popularizácia vedy náročnejšia

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať 48. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Keď som pred štyrmi rokmi prišla na stáž do denníka SME, jednou z prvých vecí, ktoré som sa o vedeckej popularizácii naučila, bolo, že ide o akýsi dvojitý preklad.

Z cudzích jazykov do nášho, ale tiež z odborného jazyka jednotlivých špecializácii do jazyka zrozumiteľného pre čitateľov, poslucháčov a divákov.

Netýka sa to len textov, ktoré prekladáme zo zahraničných zdrojov. Každý vedecký a medicínsky odbor má svoj vlastný jazyk.

Popularizovať vedu je čoraz náročnejšie, pretože o zložitosti sveta vieme čoraz viac. Nedávno sme sa v podcastovom štúdiu stretli skoro všetci, ktorí sa v SME venujeme vedeckej popularizácii.

S Tomášom Prokopčákom, Ondrejom Podstupkom a Renátou Zelnou sme pre vás pripravili špeciálny diel podcastu Zoom, v ktorom sa rozprávame o tom, aké dilemy vo svojej práci riešime, podľa čoho si vyberáme témy, alebo čo nás motivuje.

Okrem toho sa tento týždeň v newsletteri Vizita pozrieme na to, ako vám môže meditácia pomôcť zvládnuť pracovný stres, aké je prepojenie pitia alkoholu a hypertenzie, alebo aký vplyv môže mať tehotenstvo a pôrod na sexuálny život.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na odber newsletteru Vizita. Ak ste tak ešte neurobili a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pracovný stres môžete zvládnuť aj pomocou meditácií

Je bežný pracovný deň, no jeho rytmus nie je taký ako zvyčajne. Do práce prichádzate o dve hodiny neskôr, pretože ste boli u zubárky. Tá vám vyčítala, že škrípete zubami, takže onedlho o všetky prídete. To spôsobuje, že vás bolí čeľusť aj krk.

Navyše, posledný mesiac vôbec dobre nespávate. Medzi druhou a štvrtou hodinou sa vždy prebudíte, pretože nedokážete prestať myslieť na prácu. Je to, akoby ste mali v hlave tenisovú loptičku, ktorá udiera do stien vo vašej hlave. Neustále sa odráža, a aj keď sa nachvíľu vzdiali, opäť sa vráti.

Šéf je voči vám čoraz agresívnejší a vy sa nedokážete sústrediť. Okrem toho, v útrobách vašej mysle číha kritik, ktorý sa v poslednom čase tiež ozýva akosi častejšie a hlučnejšie.

Tieto situácie a ich variácie zažívajú mnohí ľudia. Pracovný stres môže byť ešte náročnejší, ak ste absolventom a na prvom pracovisku chcete urobiť naozaj dobrý dojem.

Odborník Padraic J. Dunne z univerzity RCSI v Dubline, v texte na portáli The Conversation vysvetľuje, ako vám pri zvládnutí stresových situácií môžu pomôcť meditačné techniky.

Upozorňuje, že pozitívne účinky meditačných techník, ktoré budujú súcit, podporil rozsiahly výskum.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte: Pracovný stres môžete zvládnuť aj pomocou meditácií. A láskavosťou k sebe samému.

(zdroj: Pexels)

Ste zdravý a pijete málo, no pravidelne? Aj tak vám hrozí hypertenzia

Zájsť si pravidelne po práci na jedno pivo alebo si dávať k večeri pohár červeného vína nemusí byť až taký dobrý nápad. Aj jeden alkoholický nápoj denne totiž stačí na to, aby sa vám zvýšil krvný tlak, a to aj v prípade, že nemáte hypertenziu.

Vyplýva to z analýzy siedmich medzinárodných výskumných štúdií, publikovanej v časopise Americkej kardiologickej asociácie Hypertension.

"Trochu nás prekvapilo, keď sme videli, že konzumácia aj takého malého množstva alkoholu bola spojená so zvýšením krvného tlaku v porovnaní s tými, ktorí nepili vôbec. Je to však oveľa menej ako u ťažkých pijanov," hovorí hlavný autor štúdie Marco Vinceti.

Profesor z lekárskej fakulty na University of Modena and Reggio Emilia približuje, že u dospelých, ktorí pili málo alkoholu, nezistili žiadne priaznivé účinky v porovnaní s tými, ktorí nepili.

"Alkohol určite nie je jedinou príčinou zvýšenia krvného tlaku. Naše zistenia však potvrdzujú, že k nemu významným spôsobom prispieva. Je vhodné obmedziť príjem alkoholu a ešte lepšie je vyhýbať sa mu," konštatuje Vinceti.

Viac o tejto téme sa dozviete v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Ste zdravý a pijete málo, no pravidelne? Aj tak vám hrozí hypertenzia.

Ilustračné foto. (zdroj: PIXABAY/CC)

Tehotenstvo a pôrod môžu vypnúť sexuálny život páru

Počas tehotenstva a po pôrode musí pár riešiť a vyrovnávať sa s mnohými novými situáciami.

Do rodiny pribudol nový člen, ktorý fungovanie domácnosti i celý denný režim diametrálne zmenil. Partneri majú sotva čas na hlbšie rozhovory. Do úzadia sa celkom prirodzene môže dostať aj téma sexu.

Potvrdzujú to aj štúdie kanadských univerzít University of British Columbia a Dalhousie University. Vyplýva z nich, že mnoho budúcich a nových rodičov túži po sexe menej často či v odlišnom čase ako ich partner.

Sexuálne problémy počas tehotenstva a po pôrode pritom nie sú ničím nezvyčajným. V tomto období má ťažkosti so sexuálnym životom až 88 percent rodičiek a 45 percent ich partnerov či partneriek.

Klinické psychologičky Erin T. Fitzpatricková a Samantha Jane Dawsonová z Laboratória pre sexualitu a pohodu (SWell) v kanadskej University of British Columbia však tvrdia, že je tu niekoľko dobrých správ pre čerstvých či budúcich rodičov, ktorí pozorujú zmeny vo svojom vzťahu.

Viac o tejto téme sa dozviete v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Tehotenstvo a pôrod môžu vypnúť sexuálny život páru. Je to normálne, upokojujú expertky.

Ilustračná fotografia. (zdroj: Adobe Stock)

Mikroplasty sa uvoľňujú aj z riadu určeného do mikrovlnky

Do vášho jedla sa môžu uvoľňovať miliardy voľným okom neviditeľných plastov, keď ho zohrievate v mikrovlnke v plastovej miske. Platí to aj pre riad, ktorý je predávaný ako bezpečný na použitie v mikrovlnnej rúre.

Uvoľňovanie mikroplastov do jedla a prostredia je vedeckou témou posledných rokov. Vplyv týchto čiastočiek na ľudské telo a zdravie však zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný.

O uvoľňovaní mikroplastov v mikrovlnke píšu vedci vo vedeckom časopise Environmental Science & Technology.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte kolegyne Renáty Zelnej s názvom: Mikroplasty sa uvoľňujú aj z riadu určeného do mikrovlnky.

(zdroj: UNSPLASH/CC)

Podcast Zoom: Je naozaj jedno, kedy a ako cvičíte?

Mali by sme sa viac hýbať. Je to banálne konštatovanie, no ak chcete jednu jedinú radu na zlepšenie vášho zdravia, je to pohyb.

A potom strava, samozrejme. Teraz však vedci vysvetľujú, ako je to s tou strednou až intenzívnou fyzickou aktivitou, a koľko jej každý týždeň potrebujeme.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na cvičenie a na to, kedy a ako potrebujeme cvičiť, dozvieme sa, kedy nám hrozí kolaps prúdenia, ktoré udržuje v Európe príjemné teploty a zistíme, aké problémy trápia deti narodené v pandémii.

Odporúčanie: Podcast Zoom+

Radi hovorievame, že popularizácia vedy je dvojnásobné prekladateľstvo. Z cudzích jazykov do nášho, ale tiež z odborného jazyka jednotlivých špecializácii do jazyka zrozumiteľného pre čitateľov, poslucháčov a divákov.

Veda je zároveň čoraz zložitejšia, špecializovanejšia a rozdrobenejšia, stále nemá vyriešené niektoré základné otázky o povahe kozmu, či o fungovaní našich tiel. A aj preto je jej popularizácia taká vzrušujúca a dôležitá.

V Zoom plus, špeciálnom vydaní podcastu Zoom, vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Dnes sa vyberieme do sveta vedeckej popularizácie a špecializovanej novinárčiny.

Hosťami Tomáša Prokopčáka v podcaste Zoom plus som bola ja, Renáta Zelná a Ondrej Podstupka.