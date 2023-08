Vizita: Pri chudnutí je základom strava a pohyb, nie užívanie liekov

Týždenný súhrn o zdraví.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vitajte,

začínate čítať 49. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Najprv sa stal populárnym medzi bohatými a slávnymi, jeho užívaním sa chválil aj známy podnikateľ Elon Musk. Netrvalo dlho a liek ozempic spôsobil ošiaľ na sociálnych sieťach. Vo videách, ktoré videlo takmer pol miliardy ľudí, mnohí hovorili o zázračnej premene svojej postavy.

No čoraz častejšie sa ozývajú aj hlasy tých, ktorým spôsobil vážne nežiaduce účinky. Medzi tie bežné patrí pocit plnosti, nevoľnosť či napínanie na vracanie.

Jedna respondentka pre CNN napríklad povedala: „Priala by som si, aby som o tom nikdy v živote nepočula. Tento liek mi urobil zo života peklo. Stálo ma to veľa stresujúcich chvíľ, dni a noci, ale aj čas s rodinou. Stálo ma to veľa a nestojí to zato. Cena je príliš vysoká.“

Ďalšia žena sa vyjadrila, že hoci už rok neberie tento liek, ešte stále má veľa zdravotných problémov. Aj nedávno vraj bola na urgente, pretože vracanie jej spôsobilo dehydrovanie.

Podobnú skúsenosť mala aj ďalšia pacientka, ktorá začala ozempic užívať v roku 2018. Za asi rok sa jej podarilo schudnúť viac ako 80 kíl, a dokonca si novú hmotnosť aj udržala. Teraz však vracia tak často, že si musela zobrať dovolenku. A to už takmer rok ozempic neužíva.

Týmto pacientom lekári diagnostikovali ťažkú paralýzu žalúdka, v poslednom prípade aj syndróm cyklického vracania.

O tom, ako fungujú lieky na chudnutie, ktoré spôsobili ošiaľ, v akých prípadoch ich ľudia môžu užívať, ale aj o tom, či je bezpečné si ich kupovať bez lekárskeho predpisu, sme sa rozprávali s obezitologičkou Adelou Penesovou.

V newsletteri Vizita sa pozrieme aj na to, ako súvisí genetika s vytrvalostnými športmi, či môže pravidelný plank pomôcť so znížením krvného tlaku a čo hovoria vedecké štúdie o kardamóme.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na odber newsletteru Vizita. Ak ste tak ešte neurobili a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Po užití ozempicu pacienti nespaľujú tuk ako jadrová elektráreň

„Liek ozempic je primárne vyvinutý na liečbu cukrovky druhého typu. Stimuluje totiž produkciu inzulínu a potláča glukagón. To je však len jeden jeho účinok. Okrem toho pôsobí aj na tráviaci trakt a práve z toho vyplývajú mnohé jeho nežiaduce účinky: pocit plnosti, napínanie na vracanie a podobne," vysvetľuje pre SME obezitologička Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

„Má vplyv aj na centrálny nervový systém, konkrétne na mozgovú časť, ktorá sa nazýva hypotalamus. Ale aj na ďalšie, takzvané hedonické centrá alebo centrá užívania si jedla,“ dodáva.

V rozhovore s názvom: Obezitologička: Po užití ozempicu pacienti nespaľujú tuk ako jadrová elektráreň sme sa rozprávali o tom, ako lieky ozempic, wegovy a saxenda fungujú, či ich môže užívať ktokoľvek, kto sa rozhodne schudnúť, alebo aké sú ich nežiaduce účinky.

Obezitologička Adela Penesová. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Trénujete, ale nezlepšujete sa? Je dosť možné, že za to môže genetika

O behu sa často hovorí ako o športe, pri ktorom je dôležitá vytrvalosť. Treba najmä začať, vydržať prvých desať pokusov a želané zlepšenie sa dostaví. Okrem endorfínov by sa mali dostaviť aj príjemné pocity z toho, že zabehnutá trať sa prirodzene predlžuje.

No zdá sa, že u niektorých ľudí, bez ohľadu na to, ako usilovne trénujú, zlepšenie neprichádza. Zatiaľ čo iní sa zase zdajú prirodzene nadaní a dokážu bez problémov zabehnúť niekoľko kilometrov už po pár tréningoch.

„Časť závisí od toho, akému druhu tréningu sa venujete alebo ako sa stravujete. Nedávna štúdia však ukázala, že odpoveď, prečo sú niektorí ľudia vo vytrvalostnom cvičení lepší, môže poskytnúť aj genetika,“ píšu v texte na portáli The Conversation Henry Chung z University of Essex, Dan Gordon a Justin Roberts z Anglia Ruskin University.

„Zistili sme, že genetika prispieva k tomu, ako dobre telo reaguje na cvičenia, ktoré sú založené na vytrvalosti, napríklad na bicyklovanie, beh alebo plávanie. Môže to znamenať, že ak ide o beh na dlhé trate, niektorí majú prirodzenú výhodu oproti ostatným,“ vysvetľujú.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte: Trénujete, ale nezlepšujete sa? Je dosť možné, že za to môže genetika.

(zdroj: ADOBE STOCK)

Na zníženie tlaku funguje aj plank

Ak vám lekár povie, že pre zníženie krvného tlaku máte viac cvičiť, možno si pomyslíte, že je načase vytiahnuť bežecké tenisky alebo si zacvičiť s činkami. Súčasné usmernenia totiž radia zamerať sa najmä na chôdzu, beh či iné kardio cvičenia.

Nedávny výskum Jamieho Edwardsa z University of East London však ukazuje, že najlepším spôsobom, ako znížiť krvný tlak, sú cviky, pri ktorých držíte statickú polohu. Teda planky či sedy pri stene.

Tieto izometrické statické cvičenia spočívajú v stiahnutí konkrétneho svalu či svalovej skupiny a držaní tak, aby sa ich dĺžka počas cvičenia nezmenila.

„Nižší krvný tlak je však len jednou z výhod tohto typu cvičenia,“ tvrdia James Edwards a jeho kolegyňa Alex Walkerová.

V texte na odbornom webe The Conversation poukazujú na ďalšie dôvody, prečo zaradiť do tréningového plánu napríklad plank.

V texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Na zníženie tlaku funguje aj plank. Za krátky čas posilní aj svaly sa dočítate, ako pomáhajú izometrické cvičenia srdcu a cievam, alebo koľko času na ne potrebujete vyčleniť.

Počas planku pracujete s vlastnou váhou. Svaly nenaťahujete, ale držíte ich v napätí. (zdroj: AdobeStock)

Hranie s vnúčatami vám predĺži život

So štvorročnou vnučkou Luciou sa opäť venujeme športu. V jednej chvíli si kopeme futbalovú loptu a v ďalšej hádžeme na malý basketbalový kôš.

Neskôr, zatiaľ čo ju držím za ruku, Lucia balansuje na vrchu metrového múrika vedľa našej príjazdovej cesty. Zajtra budeme mať zrejme vankúšovú vojnu a ponaháňame sa po záhrade. Medzitým už dostávam chuť na pivo.

Nedajte sa zmýliť: pomáhať pri výchove vnúčat je vlastne cvičenie a bežné úlohy ako zdvíhanie, nosenie a stráženie malých detí celý deň alebo noc môžu byť dosť namáhavé. No výskum ukazuje, že starí rodičia, ktorí sa pravidelne hrajú s vnúčatami, sú dlhšie aktívni, zdraví a najmä žijú dlhšie.

Tieto aktivity tiež majú výhody, ktoré omnoho presahujú len fyzično. Prostredníctvom fyzickej hry jeden na jedného sa môžu starí rodičia a vnúčatá navzájom lepšie spoznať, pochopiť a oceniť. Je to jednoducho spoločensky a duševne stimulujúce. Dodáva to vášmu životu ďalší zmysel a môže vytvoriť zdravý vzťah na celý život.

„Hra s deťmi dáva hodnotu nielen deťom, ale aj ich opatrovateľom,“ uvádza sa v správe Sila hry z roku 2018 od Americkej pediatrickej akadémie.

Dospelí môžu „znova zažiť alebo prebudiť radosť z vlastného detstva a omladiť sa. ... Hra umožňuje deťom a dospelým byť vášnivo a plne ponorení do činnosti podľa vlastného výberu a zažiť intenzívnu radosť.“

Tieto zistenia sú náhodné. Starí rodičia dnes žijú dlhšie ako predošlé generácie a majú viac času na hru ako rodičia.

„Starí rodičia sú skvelí parťáci na hranie,“ hovorí Michael Yogman, profesor pediatrie z Harvardovej lekárskej školy a hlavný autor Sily hry, ktorý má dve vnúčatá vo veku dvoch a štyroch rokov.

„Máme toľko príležitostí zohrávať obrovskú úlohu. Hovorím vám, choďte do toho.“

Viac o tejto téme sa dočítate v texte Washington Post s názvom: Hranie s vnúčatami vám predĺži život. Babičkám stačí aj to, že sú prítomné.

Aktívna hra prospeje mladým aj starším, no babičkám sa zlepšuje zdravie aj vtedy, keď sú v živote detí iba prítomné. (zdroj: ADOBE STOCK)

Zaraďte do jedálneho lístka kardamóm. Zvýši nielen chuť do jedla, ale aj spáli kalórie

Korenisté indické jedlo či sladké švédske pečivo sa bez aromatickej intenzívnej sladkastej chuti kardamómu nezaobídu. Jeho semienka sa používajú do karí, dezertov, mäsových jedál, ale aj do kávy či čajov.

Korenie obsahuje fytochemikálie, ktoré majú protizápalové a antibakteriálne vlastnosti. Kardamóm môže tiež podporiť zdravie srdca a ústnej dutiny.

Nová štúdia publikovaná v International Journal of Molecular Sciences od Texas A&M AgriLife ukázala okrem redukcie zápalu aj ďalšie zdravotné a diétne výhody konzumácie kardamómu. Vrátane zvýšenia chuti do jedla a odbúravania tuku.

"Zistili sme, že toto malé korenie dokáže spáliť kalórie, udržať telesnú hmotnosť a zároveň zvýšiť chuť a spotrebu jedla," hovorí hlavný riešiteľ štúdie Luis Cisneros-Zevallos z Katedry záhradníckych vied na Texaskej A&M College of Agriculture and Life Sciences.

Odborník verí, že nová funkcia objavená v kardamóme môže byť použitá na rastúcom trhu športovej výživy či ako pomôcka na zvýšenie chuti do jedla u ľudí v rekonvalescencii.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte kolegyne Michaely Džomekovej: Zaraďte do jedálneho lístka kardamóm. Zvýši nielen chuť do jedla, ale aj spáli kalórie.

Kardamóm. (zdroj: Adobe Stock)

Podcast Zoom: Prečo by ste nikdy nemali dávať plastové nádoby do mikrovlnky

Aj vy v mikrovlnke zohrievate jedlo v plastových nádobách? Nuž... nemali by ste to robiť. Zdá sa totiž, že takýto riad môže uvoľňovať mikroplasty. A špeciálne to platí, ak čosi zohrievate pre vaše deti.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na plastové nádoby v mikrovlnkách, dozvieme sa, ako sa zbaviť obhrýzania nechtov a zistíme, čo zvláštne majú v sebe ľudia žijúci v talianskom mestečku Limone sul Garda.

Odporúčanie: Text Sone Jánošovej

"Oblasť sebarozvoja žien všade vo svete zažíva rozmach už zhruba desať rokov. Najmä online priestor je zaplavený množstvom koučiek, transformačných mentoriek, životných poradkýň a šamaniek. Na Slovensku sa tento fenomén naplno rozvinul v čase pandémie a hoci je ich nepreberné množstvo, medzi najvyhľadávanejšie patria Katarína Runa a Lenka Lutonská," píše v investigatívnom texte s názvom: Moje mesiace sebarozvoja. Hladkali ma cudzie ženy, mala som sa vzdať logiky a minúť tisíce eur, kolegyňa Soňa Jánošová.

"Prihovárajú sa prostredníctvom sociálnych sietí, vystupujú v médiách a predávajú svoje online kurzy, webináre a mentoringové programy, v ktorých názvoch sa objavujú slová ako: Hojnosť, alchýmia, svätý grál, kráľovná, mágia či zázrak. Odborníci vidia v ich podnikaní aj prvky manipulácie a vydávanie pseudovedy za odbornosť či takzvané psychošmejdstvo."

Ak by ste si mali v auguste prečítať iba jeden text, za mňa je to určite tento.