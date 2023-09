Vizita: Dieťa zájde iba tam, kam mu to rodič dovolí

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať 51. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

So septembrom sa nielen končí leto, ale pre mnohé deti a rodičov nastáva nový začiatok spojený so stresujúcim obdobím - začína sa školský rok.

Zvlášť náročné to môže byť v prípade tých rodín, ktoré majú doma čerstvého škôlkara.

Niektorí odborníci dokonca prvý deň v materskej škole prirovnávajú k pomyselnému prestrihnutiu pupočnej šnúry. Je to prvýkrát, keď rodičia opustia svoje dieťa na dlhší čas, ide teda o veľkú životnú zmenu.

"Dieťa má silnú túžbu zostať doma s rodičom a urobí pre to veľmi veľa. Sťaží rána maximálne, ako sa dá, najmä v tomto období," vysvetľuje v novej epizóde podcastu Vizita školská psychologička Veronika Kevely.

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita priblížime, na čo by ste nemali zabúdať, ak máte doma škôlkara, pozrieme sa na to, od čoho závisí detská imunita a ako sa dá posilniť a reč bude aj o pozeraní televízie v predškolskom veku.

Ani nám sa nechce ísť každý deň do práce. Rovnaké to majú deti so škôlkou

Prvý deň v materskej škole sprevádzajú silné emócie. Tie neprežívajú len deti, ale aj rodičia.

"Mnohokrát som si zažila, ako rodič prosí pedagógov v materskej škole, aby nenútili jeho dieťa jesť, piť, spať, obliekať/vyzliekať sa samo, kresliť, spievať, cvičiť, tancovať a pod., ak nebude chcieť. Už to, že používame pri tom slovo 'nenútiť', znamená, že sme niečo zásadné vo výchove nepochopili alebo zanedbali," hovorí pre SME školská psychologička Veronika Kevely.

"Tieto a mnohé ďalšie činnosti predsa do škôlky patria. V materskej škole sa dieťa učí samostatnosti a tomu, že existuje pevný režim, ktorý treba dodržať. Doma je režim iný, a to je v poriadku. Prílišným ochraňovaním však berieme deťom možnosť čeliť výzvam a učiť sa z nich," dodáva.

V rozhovore s názvom: Psychologička: Ani nám sa nechce ísť každý deň do práce. Rovnaké to majú deti so škôlkou, sme sa rozprávali o tom, do akej miery deti odzrkadľujú emócie rodičov, čo všetko a ako vníma trojročné dieťa, ako dlho trvá adaptačný proces v škôlke a ako ho môžeme dieťaťu uľahčiť.

Školská psychologička Veronika Kevely. (zdroj: Marko Erd)

Rozhovor si tiež môžete vypočuť aj ako podcast:

Zápach nemusí vždy znamenať, že potravina je pokazená. Ale dokáže nos odhaliť salmonelu?

Chceli ste cez víkend upiecť kura, no plány sa vyvinuli inak, a tak ešte v utorok podvečer stále leží v chladničke. Keďže termín trvanlivosti sa blíži, inštinkt vám našepne spoľahlivý test - odstrániť obal a ovoňať.

Robíme to takmer všetci. A so všetkým - niekedy si pričuchneme k mäsu, inokedy k saláme alebo k syrom v otvorenom obale.

Dokáže však náš čuch naozaj spoľahlivo odhaliť, či je jedlo pokazené?

Na túto otázku odpovedá v texte na portáli The Conversation mikrobiológ Matthew Gilmour, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou potravín v Quadram Institute vo Veľkej Británii.

A jeho odpoveď vás možno prekvapí.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte: Zápach nemusí vždy znamenať, že potravina je pokazená. Ale dokáže nos odhaliť salmonelu?

Kým potravinu neotvoríte, riaďte sa pokynmi na obale. (zdroj: AdobeStock)

Týždňová dovolenka pri mori nemá pre zdravie dieťaťa žiadny význam

Škôlkari a školáci sa po letných prázdninách opäť vracajú do tried. Pre rodičov to neznamená iba návrat režimu, domácich úloh, školských projektov, ale aj chorôb.

„Obdobie, keď každé choré dieťa hneď videl lekár, je už dávno za nami a už sa nikdy nevráti,“ upozorňuje v rozhovore pre SME pediatrička Marta Špániková.

Vysvetľuje tiež, kedy by mal ísť rodič s dieťaťom za detským lekárom či ako by mal riešiť črevnú virózu, bolesti brucha, horúčku, sopeľ, kašeľ, alebo bolesť hrdla.



V rozhovore kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Pediatrička: Len týždňová dovolenka pri mori nemá pre zdravie dieťaťa žiadny význam sa dočítate, od čoho závisí imunita, kedy môžeme povedať, že dieťa má s ňou problémy alebo či a ako sa dá posilniť.

Marta Špániková (zdroj: Jozef Jakubčo)

Štyri hodiny denne pri obrazovke spomalí vývin detí

Pri batoľati musia byť rodičia neustále v pozore. Dieťa sa nielenže už v postieľke obracia, bez väčších problémov sa už aj postaví. Zdá sa, že ani chvíľu neobsedí.

Pripraviť mu jesť či upratať izbu môže byť výzvou aj pre rodiča, ktorý má všetky činnosti dôkladne naplánované. Nechať dieťa hrať sa s telefónom či pustiť mu video na tablete sa vtedy javí ako jednoduchý spôsob, ako ho na chvíľu zamestnať. Nový výskum však ukazuje, že by si to rodičia mali rozmyslieť.

Štúdia publikovaná koncom augusta v časopise JAMA Pediatrics ukázala, že ročné deti, ktoré trávili pri obrazovke dlhší čas, mali vo veku dvoch až štyroch rokov vyššie riziko oneskorenia v komunikácii a riešení problémov.

Japonskí výskumníci poukazujú na to, že ich zistenia podporujú predchádzajúci výskum, ktorý preukázal súvislosť medzi časom, ktorý malé deti strávia pri obrazovke a následnými vývojovými dôsledkami.

„Hoci sa čas strávený pri obrazovke spája s oneskorením vo vývoji, môže mať aj výchovný aspekt v závislosti od programov sledovaných na elektronických zariadeniach,“ dodávajú, pričom pripomínajú závery metaanalýzy 42 štúdií z roku 2020.

Tá ukázala, že častejšie používanie obrazovky bolo spojené so znížením jazykových zručností, zatiaľ čo čas strávený pri vzdelávacích programoch bol spojený s ich zvýšením.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Nevypustite džina z fľaše. Štyri hodiny denne pri obrazovke spomalí vývin detí.

(zdroj: Adobe Stock)

Podcast Vizita: Iné jedlo, posteľ aj režim. S čím všetkým sa musí dieťa vyrovnať v škôlke?

Podcast Vizita je po letnej pauze späť. Tešiť sa môžete na ďalšie zaujímavé témy z oblasti zdravia a biomedicíny.

Tento týždeň bola mojou hostkou školská psychologička Veronika Kevely. Rozprávali sme sa o tom, čo a ako vníma trojročný človek alebo aké veci by mali ovládať deti pred nástupom do škôlky. Prebrali aj to, či treba brať plač ako niečo alarmujúce.

Odporúčanie: Po vypočutí podcastov nám často píšete, že vás téma zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac - z filmov, podcastov alebo z kníh. A tak sme sa rozhodli, že ku každej epizóde pridáme odporúčanie moderátorky alebo hosťa či hostky na zdroje, z ktorých sa môžete dozvedieť o danej téme viac.

K aktuálnemu dielu vybrala knihy Veronika Kevely. Všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť o detskom mozgu a vzťahovej väzbe viac, odporúča nasledovné diela: Detský mozog vysvetlený rodičom (Bilbao Álvaro), Cesta ke šťastnému dětství (Catherine Gueguen) a Efekt pripútania (Peter Lovenheim).

Podcast Zoom: Vedci rozrozprávali ľudí, ktorí stratili reč

Nové technológie ľuďom naozaj pomáhajú. Doslova a aj do slova. Vedci teraz spojili implantáty s umelou inteligenciou a dvom pacientkam pomohli rozprávať aj potom, ako z rôznych dôvodov stratili reč.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako technológie obnovili u ľudí reč, dozvieme sa o tragédii mladých tučniakov v Antarktíde a preskúmame sex a ženský orgazmus.

Odporúčanie: Kniha Veľké leto

Kniha Veľké leto. (zdroj: Denisa Koleničová)

Leto sa síce už pre väčšinu z nás skončilo, ale kniha Veľké leto vás bude baviť aj na jeseň.

Milý, ale realistický príbeh o tínedžeroch, dospievaní, reparáte z matematiky a latinčiny, mladíckych výtržnostiach, vzťahu so starými rodičmi, ale aj o prvých láskach.

Leto, ktoré sa dá zhltnúť za pár hodín, no premýšľať o ňom budete ešte niekoľko dní.