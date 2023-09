Vizita: Ak máte obezitu a dobré krvné testy, neuspokojte sa. Neznamená to, že ste zdravý

Týždenný súhrn o zdraví.

začínate čítať 52. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Biológ Viktor Bielik, spolu s ďalšími odborníkmi, publikovali v apríli tohto roku článok vo vedeckom časopise Metabolic Syndrome and Related Disorders.

Vo výskume skúmali pacientov s obezitou, ktorých hodnoty BMI boli nad 50. Napriek tomu však mali glukózu, inzulín, inzulínovú rezistenciu a ďalšie premenné v rámci referenčných hodnôt.

"Rozbor krvi vždy nereflektuje stav tkaniva a organizmu. Niekto môže mať napríklad demineralizované kosti alebo nízke množstvo vápnika v kostiach, ale len vyhodnotením vápnika v sére to nemusíme zistiť. Jednoducho tam nemusí byť až taký výrazný posun. A niečo podobné sa deje aj v tomto prípade," vysvetľuje v novej epizóde podcastu Vizita Bielik.

"Mnohé ochorenia majú aj latentné formy. To, že som obézny a mám niektoré parametre, ktoré som menoval, v rámci referenčných hodnôt, neznamená, že sa niečo v mojom tele neštartuje," dodáva.

U ľudí s obezitou vedci identifikovali značný posun v zastúpení črevných mikroorganizmov aj sérových metabolitov. Inými slovami, hoci na základe krvných testov môžu mať títo pacienti pocit, že sú zdraví, v ich črevách sa už produkujú "zápalové" baktérie.

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita opäť vrátime k téme obezity a črevného mikrobiómu. Priblížime si aj to, ako môžu maľovanky zvyšovať náš pocit pohody, a zistíme viac aj o svete súčasných tínedžerov.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na odber newslettera Vizita. Ak ste tak ešte neurobili a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Maľovanky nie sú len pre deti

Keď premýšľame nad tým, ako znížiť stres alebo zabojovať s úzkosťou, väčšinou nám napadnú aktivity ako cvičenie alebo meditácia.

Nie je to zlý myšlienkový pochod a naozaj to môže fungovať. Existujú však aj iné techniky.

V uplynulých rokoch zaplnili pulty v kníhkupectvách antistresové maľovanky. Dospelí ich kupujú nielen pre svoje deti, ale aj pre seba.

Môže však táto činnosť naozaj pomôcť zlepšiť duševné zdravie? Na túto otázku odpovedali v texte na portáli The Conversation profesor aplikovanej a experimentálnej psychológie Michael Mantzios a lektorka psychológie Kyriaki Giannou z Birmingham City University.

V článku s názvom: Maľovanky nie sú len pre deti. Dospelým pomôžu zbaviť sa stresu rovnako ako meditácia sa dočítate, čo hovoria vedecké štúdie o znižovaní stresu pomocou vyfarbovania, či je jeho prínos porovnateľný s meditáciou, a ktoré aktivity môžu mať podľa vedy podobný efekt.

Aj obézny človek môže odísť od všeobecného lekára s mylným pocitom, že je zdravý

Obezita je často vnímaná ako estetický problém, no dôležité je najmä to, že vedie k mnohým zdravotným ťažkostiam.

Napríklad k zvýšeniu výskytu cukrovky, zvýšenému krvnému tlaku, srdcovo-cievnym chorobám alebo rôznym formám rakoviny.

Napriek tomu sa stáva, že obéznym ľuďom podľa krvných testov nič nie je. Výsledky majú dobré a zdanlivo sú úplne fit. Znamená to však, že sú zdraví?

"Nie, neznamená, pretože nie vždy rozbor krvi reflektuje stav tkaniva a organizmu," odpovedá v rozhovore pre SME biológ Viktor Bielik, ktorý je dekanom na Fakulte telovýchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

"Niekto môže mať napríklad demineralizované kosti alebo nízke množstvo vápnika v kostiach, ale len vyhodnotením vápnika v sére to nemusíme zistiť. Jednoducho tam nemusí byť až taký výrazný posun. A niečo podobné sa deje aj v tomto prípade," dodáva.

V rozhovore s názvom: Biológ: Aj obézny človek môže odísť od všeobecného lekára s mylným pocitom, že je zdravý sa dočítate, prečo je dôležité pozerať sa na obezitu komplexne, ako súvisí s chuťou do jedla, čo dnes vieme o tuku a načo ho vlastne máme alebo ako je možné, že pacientom s obezitou môže vyjsť podľa rozboru krvi, že sú zdraví.

Rozhovor si tiež môžete vypočuť ako podcast:

Psychologička: Tínedžerom nepomáha pripomínanie, že zlyhávajú

"Je chybou, ak si niekto predstavuje, že keď príde dieťa domov zo školy, tak ho treba vypočúvať," hovorí v rozhovore pre SME psychologička Andrea Madarasová-Gecková, koordinátorka slovenského tímu projektu Health Behavior in School-aged Children (HBSC), ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov.

Na Slovensku sa do projektu ​​​​​zapojilo 95 škôl a dotazník vyplnilo takmer 10-tisíc tínedžerov od 11 do 15 rokov. Štúdia sa robí každé štyri roky a teraz ukázala, že po pandémii sa zhoršilo duševné aj fyzické zdravie mladých ľudí. Najvýraznejšie sa to prejavilo u dievčat vo veku od 13 do 15 rokov.

V rozhovore kolegyne Michaely Džomekovej: Psychologička: Tínedžerom nepomáha pripomínanie, že zlyhávajú. Treba im pomôcť nájsť riešenia sa dozviete, prečo sú dnešní tínedžeri smutnejší, ako vnímajú sociálnu oporu od rodiny a rovesníkov, alebo aký je súvis neindikovaného užívania liekov a vnímanej sociálnej opory.

Podcast Vizita: Existujú gény, ktoré sú zodpovedné za menší alebo väčší apetít

V novej epizóde Vizity zavítal do nášho štúdia biológ Viktor Bielik, ktorý je dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Témou rozhovoru sú najčastejšie príčiny obezity, to, v koľkých percentách prípadov môže byť spôsobená genetikou, kedy sa v tele začnú produkovať zápalové baktérie, a čo to pre nás znamená.

Odporúčanie: Ak sa chcete o črevnom mikrobióme dozvedieť viac, odporúčam vám vedeckú monografiu Viktora Bielika a Kataríny Šoltys s názvom Črevný mikrobióm. Možno sa pri jej zháňaní trochu zapotíte, no napriek tomu, že je titul oficiálne vypredaný, v mnohých menších kníhkupectvách sa dá stále zohnať.

Ak uprednostňujete tituly, ktoré sú napísané jednoduchším jazykom, skúste napríklad knihu Zdravie bez liekov od gastroenterológa Ladislava Kuželu. Je napísaná veľmi zrozumiteľne a dozviete sa v nej veľa zaujímavostí o črevnom mikrobióme. Napríklad aj to, ako ovplyvňuje výber partnera.

Podcast Zoom: Tablety a mobily spomaľujú vývoj malých detí

Ak dieťa trávi priveľa času pred obrazovkou a zároveň máte pocit, že sa nejako spomaľuje jeho vývoj... nuž, nie je to len váš pocit.

Pribúda totiž vedeckých štúdií, ktoré ukazujú, že priveľa času pred obrazovkou sa podpisuje na komunikačných schopnostiach dvoj- až štvorročných detí.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, aké dopady majú technológie na detský vývoj, dozvieme sa, ako to bolo naozaj s grófom Draculom a pozrieme sa aj na súvislosť medzi spánkom a náladou tínedžerov.

Podcast Dobré ráno: Covid už nie je veľká hrozba. Hovorme o chrípke

Štát v týchto dňoch spúšťa ďalšie kolo očkovania proti covidu. V odpadových vodách už zaznamenávame vyššiu prítomnosť vírusu a počet nakazených by mal v nasledujúcich týždňoch rásť.

Súčasná podoba covidu je však už úplne iná ako tá pred troma rokmi, iný je aj priebeh choroby, ak sa vírusom nakazíme.

Ako sme sa s covidom naučili žiť? A prečo by nás viac mala trápiť chrípka?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýta epidemiológa Martina Pavelku z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Z Archívu: Po užití Ozempicu pacienti nespaľujú tuk ako jadrová elektráreň

Najprv sa stal populárnym medzi bohatými a slávnymi, jeho užívaním sa chválil aj známy podnikateľ Elon Musk. Netrvalo dlho a liek Ozempic spôsobil ošiaľ na sociálnych sieťach. Vo videách, ktoré videlo takmer pol miliardy ľudí, mnohí ukazovali zázračné premeny svojej postavy.

Médiá o ňom informovali ako o výnimočnom lieku, ktorý má potenciál zastaviť epidémiu obezity. Stačí iba jedna injekcia týždenne a prebytočné kilá zmiznú. No čoraz častejšie sa ozývajú aj hlasy tých, ktorým spôsobil vážne nežiaduce účinky.

„Liek Ozempic je primárne vyvinutý na liečbu cukrovky druhého typu. Stimuluje totiž produkciu inzulínu a potláča glukagón. To je však len jeden jeho účinok. Okrem toho pôsobí aj na tráviaci trakt a práve z toho vyplývajú mnohé jeho nežiaduce účinky: pocit plnosti, napínanie na vracanie a podobne," vysvetľuje v staršom rozhovore pre SME obezitologička Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

„Má vplyv aj na centrálny nervový systém, konkrétne na mozgovú časť, ktorá sa nazýva hypotalamus. Ale aj ďalšie, takzvané hedonické centrá alebo centrá užívania si jedla,“ dodáva.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte: Obezitologička: Po užití Ozempicu pacienti nespaľujú tuk ako jadrová elektráreň.

Odporúčanie: To, čo máš okolo krku

Posledné týždne mi väčšinu voľného času zabrali prípravu na svadbu, a tak nezostalo veľa chvíľ na čítanie.

Sú však autori, pri ktorých neviem odolať, aj keby som sa mala ukrátiť na spánku. Patrí k nim aj Chimamanda Ngozi Adichie.

Najpopulárnejšia sa stala jej esej Všetci by sme mali byť femist(k)ami, ktorú v jednom hite citovala aj Beyoncé.

Aj v ostatných knihách sa autorka venuje najmä predsudkom a nevyváženým očakávania, ktoré kladieme na mužov a ženy.

Nedávno vydal Absynt ďalšiu jej knihu s názvom To, čo máš okolo krku. Ide o súbor dvanástich poviedok, v ktorých Chimamanda prináša príbehy rozličných ľudí.

A hoci ide o osudy neznámych ľudí, práve vďaka nim dostanete náhľad do nigérijských dejín, kultúry aj spoločnosti.