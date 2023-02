Vizita: Nesprávna podprsenka môže viesť k poškodeniu kože aj k bolestiam chrbta

Týždenný súhrn o zdraví.

Nosenie nesprávnej podprsenky nie je len nepohodlné, ale môže spôsobiť aj viaceré zdravotné problémy. Výskum z roku 2014 ukázal, že nedostatočná opora prsníkov vedie k bolestiam, ktoré hlási až 50 percent žien.

Nosenie podprsenky, ktorá neposkytuje správnu oporu, môže viesť k poškodeniu kože pŕs, k bolestiam chrbta a ramien, krku, k zlému držaniu telu, ale aj k treniu, ktoré spôsobuje odreniny.

Štatistiky z Veľkej Británie hovoria, že zle padnúcu podprsenku nosí až 80 percent žien.

Existuje dokonca štúdia, ktorá skúmala, či ženy, ktoré chcú ísť na operáciu pŕs, nosia správnu veľkosť. Ukázalo sa, že nie. Zlú podprsenku nosili všetky ženy, ktoré si želali operáciu na zmenšenie pŕs.

Väčšina žien nosí nesprávnu podprsenku

"To, že má žena oblečenú podprsenku, ktorá jej nesedí, je vidieť na prvý pohľad. Stačí sa lepšie pozrieť - vysoko vytlačené prsia, takzvané štvorité prsia, stlačené prsia, prsia až na bruchu alebo rôzne iné estetické nedokonalosti," hovorí pre SME Marian, jeden z majiteľov firmy Attractiv, ktorá sa venuje predaju spodnej bielizne.

"Je to realita väčšiny slovenských žien. Taktiež, ak sa dobre pozriete, zistíte, že väčšina žien chodí zhrbená. Často nie je dôvodom to, že sa hanbia za svoje veľké alebo malé prsia, ale to, že majú zlú podprsenku. A ony to podvedome vedia."

V jednom z najdlhších rozhovorov v mojej novinárskej kariére sa dozviete, čo je to a ako funguje brafitting. Tiež to, ktoré parametre sú pri výbere podprsenky dôležité, aké najčastejšie chyby robia ženy pri ich výbere alebo ako sa o ne treba správne starať.

Viac sa dočítate v texte: Učí Slovenky vyberať podprsenku: Skoro každá žena, ktorá k nám príde, má nesprávnu veľkosť.

Marian Tar (zdroj: Marko Erd)

Robí nás slnečné svetlo šťastnejšími?

Počasie, že by človek ani psa nevyhnal – hovorí sa často o sychravých dňoch, keď kvapky dažďa bubnujú na okná a mnohým z nás sa ani nechce vstať z postele či gauča.

Naopak, keď sú prvým impulzom, ktorý po prebudení cítime, slnečné lúče predierajúce sa pomedzi žalúzie, začiatok dňa je akýsi radostnejší.

Prečo sa cítime šťastnejší počas slnečných dní? Presne túto otázku si počas letnej dovolenky na pláži položil Franz Buscha, profesor ekonómie na Univerzite vo Westminsteri.

„Pamätám si, ako som si pomyslel: „Bože, zajtra musím letieť späť do upršaného Londýna, kde je hrozné počasie. Nechce sa mi ísť, už len z toho počasia budem nešťastný,“ opisuje svoje vtedajšie pocity v texte na portáli The Conversation.

„Chcel som sa pozrieť na to, či vyššie teploty, viac slnečného svitu a menej zrážok počas dňa robia ľudí šťastnejšími. Pre ekonómov je šťastie dôležité, pretože je to dôležitý faktor pri meraní kvality života. Vedeli ste, že národný štatistický úrad v Británii zbiera údaje o šťastí už viac ako desať rokov?“

Viac o tejto téme sa dočítate v texte: V dome je zvyčajne 100-krát menej svetla než vonku počas slnečného dňa. Prečo je dôležité.

Ilustračné foto. (zdroj: Pixabay)

Štipľavosť zázvoru má svoj význam

Pri chrípke a nachladnutí mnohí z nás siahajú po horúcom vývare alebo čaji s medom. V nákupnom košíku sa zrazu objaví niekoľko druhov ovocia, koreňová zelenina a najmä zázvor.

Práve používanie zázvoru, alebo po slovensky ďumbieru, má v tradičnej i v alternatívnej medicíne dlhú históriu. Okrem chrípky sa používa napríklad aj pri podpore trávenia alebo na zníženie nevoľnosti.

Je to iba pálivý účinok zázvoru, ktorý v nás vzbudzuje pocit, že nám pomáha v boji proti chorobe, alebo toto korenie môže mať naozaj vplyv na naše zdravie?

Tieto otázky si kládli aj vedci z Leibnizovho inštitútu pre biológiu potravinových systémov na Technickej univerzite v Mníchove.

V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Molecular Nutrition & Food Research, načrtli, ako látky zo zázvoru môžu interagovať s imunitným systémom.

Viac sa dočítate v texte: Štipľavosť zázvoru má svoj význam. Ako prospieva nášmu zdraviu?

Zázvor je známy pre svoje analgetické, protizápalové aj antioxidačné vlastnosti. (zdroj: Unsplash)

Veľkých novorodencov bude možno viac

Koncom minulého roka sa v nemocnici v bratislavskom Ružinove narodil takmer šesťkilogramový chlapec merajúci 60 centimetrov. O mesiac nato prišlo na svet cisárskym rezom v brazílskej nemocnici Padre Colombo v Parintinse v štáte Amazonas 7,3-kilogramové bábätko.

„Malý“ Angerson Santos tak zatienil dievčatko z roku 2016, ktoré pri narodení vážilo 6,8 kilogramu. A takmer prekonal chlapca – národného rekordéra, ktorý vážil osem kilogramov.

Nikto z nich sa však nepriblížil k rekordu talianskeho bábätka, ktoré pri narodení v septembri v roku 1955 vážilo neuveriteľných 10,2 kilogramu.

Vo všetkých týchto prípadoch hovoríme o makrosómii, teda o veľkých bábätkách. To platí pre všetkých novorodencov, ktorí majú nad štyri kilogramy. Celosvetovo sa to týka okolo deviatich percent bábätiek.

Riaditeľ Vzdelávacieho centra klinickej anatómie na Lancasterskej univerzite v Anglicku Adam Taylor hovorí, že pri týchto deťoch sa s istotou nevie, či aj počas celého života zostanú veľké.

„Obmedzené údaje, ktoré máme, naznačujú, že je pravdepodobnejšie, že tieto deti budú mať v siedmich rokoch nadváhu alebo obezitu a tiež sa u nich môže v neskoršom veku vyvinúť cukrovka druhého typu,“ píše v príspevku na odbornom portáli The Conversations.

Viac sa dočítate v texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Veľkých novorodencov bude možno viac. Vplyv na to má aj vek rodičov či hmotnosť matky.

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash/Marcel Fagin)

Detox je nezmysel

Začiatkom roka opäť zaplavujú sociálne siete novoročné detoxy či diéty. Nič ako detoxy v zdravej výžive neexistuje, upozorňuje odborník na zdravú životosprávu Michal Páleník.

V rozhovore s názvom Detox je nezmysel, obezita sa spája aj s chudobou, hovorí výživový expert sa s kolegyňou Zuzanou Kovačič Hanzelovou rozprávali o detoxoch, dôležitosti výživových doplnkov či o tom, ako veľmi je dôležitá kvalita spánku pre ľudské zdravie.

Rozhovory ZKH: Michal Páleník. (zdroj: SME/Marko Erd)

Z Archívu: Vedkyne radia, ako zabojovať so sezónnou depresiou

Jeseň a zima sú pre mnohých ľudí náročnými ročnými obdobiami, ktoré majú spojené aj so smútkom.

Nie je to náhoda. Odborníci tento stav nazývajú sezónna afektívna porucha. Je to typ depresie, ktorý sa vyskytuje iba počas určitých ročných období. Vyznačuje sa pretrvávajúcou zlou náladou, pocitmi letargie, podráždenia a zúfalstva alebo problémami s ranným vstávaním, či veľkou chuťou na sladké.

Aj s týmito príznakmi sa však dá do určitej miery pracovať.

Vedkyne Jolanta Burková a Annie Curtisová z RCSI University of Medicine and Health Sciences urobili na portáli The Conversation zoznam niekoľkých vecí, ktoré by vám mohli pomôcť, aby ste sa počas chladnejších mesiacov cítili lepšie.

Viac sa dočítate v staršom texte: Trápi vás sezónna depresia? Vedkyne radia, ako s ňou zabojovať.

Ilustračné foto. (zdroj: unsplash.com/Yuris Alhumaydy)

Odporúčanie: Kniha Morová rana

"Mala som skoro tridsať, bola som vydatá a rozvedená, mala som dve deti, chovala som kurence a javila som sa ako priemerne inteligentná, ale všetko, čo som vedela o suchotinách, ich príčinách, príznakoch a liečeniach, by sa zmestilo na špendlíkovú hlavičku," uvádza americká spisovateľka Betty MacDonaldová vo svojej autobiografickej knihe Morová rana.

V pomerne mladom veku jej diagnostikovali tuberkulózu. Nakazil ju kolega v štátnej správe.

Betty MacDonaldová, Morová rána. (zdroj: Denisa Koleničová)

Nachádzame sa v štyridsiatych rokoch 20. storočia a hoci ani dnes nechcete mať suchotiny, v danej dobe bolo oveľa väčšie riziko, že na ne umriete.

A tak sa Betty McDonaldová ocitne na ročnom liečení v prísnom sanatóriu. Nemôže vstať z postele, smiať sa a ani sa sama osprchovať.

"Rozoznávala som plynový deň, kúpací deň, röntgenovací deň, deň pre návštevy a nákupy. Čiastočne to bola infiltrácia do života sanatória, rozluka od normálnej existencie. Čiastočne to tiež bolo nemohúce detinské sústredenie sa na seba samu. Ako čas plynul, bolo pre mňa stále dôležitejšie to, čo som práve robila, čo som cítila, čo sa so mnou malo stať," píše MacDonaldová.

Dnes už máme k dispozícii dostatočne účinné lieky, pomocou ktorých sa dá tuberkulóza vyliečiť. Neznamená to však, že jej liečba je jednoduchá. Zvyčajne zahŕňa podávanie kombinácie troch až piatich liekov po dobu šesť až deväť mesiacov.

Niekedy je však fajn pripomenúť si časy, keď proti niektorým liekom nebolo účinné očkovanie a ani lieky. Okrem toho MacDonaldová opisuje režim v sanatóriu s ľahkosťou, humorom a iróniou.

A ako hovorí na konci knihy. Je jedno, či máte tuberkulózu alebo nie. Na konci je to vždy o tom, akých ľudí ste mali okolo seba.