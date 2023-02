Vizita: Prečo je dobré rozprávať sa o sexe

Týždenný súhrn o zdraví.

Vitajte,

začínate čítať 27. vydanie newslettera Vizita. Volám sa Denisa Koleničová a aj tento týždeň som pre vás pripravila súhrn o zdraví.

Obdobie medzi Vianocami a Veľkou nocou by bolo pre mnohých obchodníkov asi úplne hluchým - ak by neexistoval Valentín.

Či už sviatok zamilovaných oslavujete, pohŕdate ním alebo vám je úplne ukradnutý, pravdou je, že vďaka nemu dostal občas studený, väčšinou však sychravý február nálepku mesiaca lásky.

Život a ľudská existencia sú jednoducho plné paradoxov.

Lektorka a sexuálna a vzťahová terapeutka Chantal Gautierová, ktorá pôsobí na univerzite vo Westminsteri, sa rozhodla tento mesiac využiť na osvetu o sexuálnej výchove.

Pretože hoci sex môže byť úžasný, pre niekoho môže byť aj naozaj komplikovaný. A odborníci prízvukujú, že by sme sa o ňom mali rozprávať viac.

Hoci táto veta znie pomerne démonicky a u mnohých ľudí môže vyvolať pobúrenie, neznamená to, že by ste mali o svojom sexuálnom živote rozprávať všetkým na pive alebo kolegom v práci.

Prvým krokom je byť úprimný sám voči sebe a druhým otvorene sa o tejto téme rozprávať s partnerom alebo partnerkou.

Výskum ukázal, že u párov, ktoré otvorene a pravidelne komunikujú o svojich sexuálnych preferenciách, je väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k väčšiemu sexuálnemu uspokojeniu.

"Ak chcete zlepšiť komunikáciu, skúste s partnerom alebo partnerkou viesť úprimné a otvorené rozhovory o vašej sexualite. Pretože sex môže znamenať pre mnohých ľudí rôzne veci. Preto by ste sa nemali hanbiť o ňom diskutovať, rovnako ako ani o akýchkoľvek obavách alebo nesympatiách, ktoré by ste mohli mať," píše Gautierová.

Tento týždeň sa v newsletteri Vizita dočítate aj to, prečo nikdy nie je neskoro na to, aby ste začali cvičiť, ako môže ovplyvniť náš výkon kvalita ovzdušia alebo prečo by ste nemali uprednostňovať vyvolávanie pôrodu, ak nemusíte.

Ďakujem, že ste sa prihlásili na odber newslettera Vizita. Ak ste tak ešte neurobili a chcete to zmeniť, môžete sa prihlásiť na tomto odkaze.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Máte po štyridsiatke? Začnite cvičiť

Ľudské telo je na vrchole fyzických a psychických síl okolo 22. roku života. S pribúdajúcim vekom sa čoraz častejšie objavujú rôzne zdravotné problémy.

Ak máte 40 a viac rokov, pravidelné cvičenie vás môže nielen udržať v kondícii, ale tiež zabrániť, aby ste skončili v nemocnici. Naznačuje to nová veľká štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis JAMA Network Open.

Pritom vôbec nemusí ísť o ťažký tréning. Stačí, aby ste do každodennej rutiny zaradili niekoľko minút cvičenia.

Zaujímavé je aj to, že vďaka cvičeniu nemuseli byť účastníci štúdie často hospitalizovaní pre bežné ochorenia, akými sú zápal pľúc, mŕtvica, komplikácie s cukrovkou alebo zápal močových ciest.

Viac o tejto téme sa dočítate v texte s názvom: Máte po štyridsiatke? Aj dvadsať minút cvičenia denne môže zabrániť tomu, aby ste sa dostali do nemocnice.

(zdroj: STOCK ADOBE)

Veda našla šachistom nového súpera

Kráľovskú hru, teda šach, pozná ľudstvo už približne 1500 rokov. Je o nej známe, že spája prvky umenia, vedy a športu. A tiež, že pomáha rozvíjať logické myslenie a pamäť.

To, aký bude výsledok hry, závisí od viacerých faktorov. Rozhodujú nielen taktické schopnosti hráčov, ale aj ich pozornosť a sústredenie.

Nový výskum, ktorý uverejnil odborný časopis Management Science, hovorí, že šachisti majú aj ďalšieho súpera, ktorý ovplyvňuje ich výkon.

Je ním znečistené ovzdušie. Odborníci prízvukujú, že tento problém sa týka všetkých.

Ak vás táto téma zaujala, určite nevynechajte text Veda našla šachistom nového nepriateľa. Nemôžu proti nemu uspieť.

Ilustračné foto. (zdroj: PIXABAY/CC)

Sex môže byť úžasný, ale aj zložitý

Sex môže byť úžasný, ale aj zložitý. A asi poslednou oblasťou, ktorú by ste si s ním spojili, je veda.

V skutočnosti však existuje mnoho vedeckých štúdií, z ktorých sa o sexe môžete dozvedieť veľa zaujímavých informácií.

"Veda o sexe je širokou oblasťou výskumu, ktorá zahŕňa mnohé aspekty ľudskej sexuality, od fyziológie až po psychologické a sociálne faktory ovplyvňujúce sexuálne správanie," vysvetľuje na portáli The Conversation Chantal Gautierová, lektorka a sexuálna a vzťahová terapeutka, ktorá pôsobí na univerzite vo Westminsteri.

"V priebehu rokov dokázala objasniť rôzne spôsoby, ako môžeme zlepšiť svoje sexuálne zážitky v spálni aj mimo nej," dodáva.

V nedávnom texte zhrnula päť vecí, ktoré by ste mali poznať, a vďaka ktorým si môžete zlepšiť sexuálny život. Viac sa o nich môžete dozvedieť v tomto článku: Sex môže byť úžasný, ale aj zložitý. Párová terapeutka vysvetľuje, čo o ňom hovorí veda.

Ilustračná fotografia. (zdroj: Pexels)

Ak nemusíte, pôrod nevyvolávajte

Väčšina detí sa zvyčajne narodí v termíne, teda medzi 38. a 42. týždňom tehotenstva matky. Niekedy je však potrebné im dopomôcť, keďže s pribúdajúcimi týždňami sa zvyšuje aj riziko vzniku patológií a možných komplikácií.

Najnovší holandský výskum Amsterdam University Medical Centers (UMC) však upozorňuje, že vyvolanie pôrodu u nízkorizikového tehotenstva môže mať dlhodobé následky na kognitívny vývin dieťaťa.

Výsledky výskumu zverejnil časopis Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) a vychádza z dát od takmer 226 700 holandských 12-ročných detí.

Výskumníčka na oddelení pôrodníctva v Amsterdam UMC Renee Burger v tlačovej správe priblížila, že pri nízkorizikových tehotenstvách si všimli malé, no významné zníženie skóre v testoch u detí, ktoré sa narodili po indukovanom (vyvolanom) pôrode v termíne od 37. do 41. týždňa, v porovnaní s ich rovesníkmi, u ktorých v tom istom týždni nebol vyvolaný pôrod.

"Aj keď vplyv na dieťa môže byť malý, vzhľadom na zvyšujúci sa počet elektívnych indukcií (nie medicínsky indikovaných) to môže mať potenciálne veľký dopad na spoločnosť,“ podotýka Burger.

V texte kolegyne Michaely Džomekovej s názvom Ak nemusíte, pôrod nevyvolávajte. Odborníci upozorňujú na jeho vplyv na úspech deti v škole sa dočítate, aký bol rozdiel medzi deťmi narodenými po indukovanom pôrode a ich rovesníkmi, aká je miera indukovaných pôrodov na Slovensku a vo svete, kedy je dôvod na indukciu, a čo musí žena spĺňať, aby išla na programovaný pôrod.

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels.com)

Máte obézne dieťa a chcete to zmeniť?

Covid, vojna, životné prostredie, energetická kríza či prijímanie inakosti. Spoločnosť sa musí v posledných rokoch vyrovnávať s mnohými náročnými témami. Navyše, jednotlivé rodiny sa pasujú s vlastnými špecifickými ťažkosťami.

Veľkou témou súčasnosti je aj obezita. S tvrdením, že obezita je epidémiou 21. storočia, súhlasila aj lekárka Adela Penesová v rozhovore pre SME.

Z posledných štatistických údajov vyplýva, že na Slovensku evidujú ambulancie všeobecnej starostlivosti o deti a dorast viac ako 12-tisíc obéznych detí. Viac s ňou majú problém chlapci ako dievčatá.

Aj preto môžu mať dnes slovenskí rodičia častejšie dilemu , ako pomôcť svojmu potomkovi s váhou tak, aby to nemalo negatívny vplyv na to, ako vníma svoje telo.

Otázka, ako riešiť nadváhu a obezitu aj u najmladších členov spoločnosti, je totiž každým rokom aktuálnejšia.

Americké pediatričky Sandra Hassinková a Sarah Hamplová upozorňujú, že obezita patrí k chronickým ochoreniami a môže narušiť spôsob, ako pociťujeme hlad a sýtosť či spracúvame energiu. Ale podobne ako astma či iné chronické stavy, aj obezita sa dá liečiť.

Viac o tejto téme sa môže dočítate v článku kolegyne Michaely Džomekovej s názvom: Máte obézne dieťa a chcete to zmeniť? Nedeptajte ho, ale zaveďte doma nové stravovacie pravidlá.

Podcast Vizita: Alternatívnym zdrojom bielkovín môže byť hmyz

Bielkoviny sú, spolu so sacharidmi a tukmi, jednou z troch základných zložiek jedálneho lístka. Nie sú len stavebným materiálom pre svaly.

Patrí k nim napríklad aj inzulín, hormón regulujúci hladinu cukru v krvi. Alebo aktín a myozín, bielkoviny zodpovedné za napínanie a sťahovanie svalov, či elastín, ktorý má na starosti pevnosť a pružnosť kože.

Na to, aby všetky bielkoviny v našom tele fungovali tak, ako majú, potrebujeme telo správne nakŕmiť.

"Globálne sa snažíme hľadať alternatívny zdroj bielkovín. Prichádza z exotických krajín, môže ním byť hmyz. Práve ten je totiž na ne veľmi bohatý. Obsahuje mnohé esenciálne aminokyseliny a máme dokonca na výber zo širokej škály životných štádií," hovorí v podcaste Vizita nutričná špecialistka Nikol Šimonová.

"Gurmánskou pochutinou sú larvy. Sú tučnejšie než terminálne vývojové štádium (posledné vývojové štádium, pozn. red.) a zároveň majú viac tuku, ktorý je nositeľom chuti. Stále je to však takzvané "novel food" (typ potraviny, ktorý nemá významnú históriu spotreby v EÚ, pozn. red.). Znamená to, že je veľmi dôležité aj to, od akého dodávateľa ho človek má. Na Slovensku sa toho zatiaľ ľudia štítia," dodáva Šimonová.

V novej epizóde Vizity sme sa rozprávali o tom, ako by mal vyzerať náš denný príjem bielkovín, ktoré bežné aj netradičné potraviny ich obsahujú najviac, či je vhodné z detskej stravy vyradiť mäso a či potrebujeme proteíny v prášku na to, aby nám narástli svaly.

Odporúčanie: Prečo sa necítime dobre sami so sebou

Jedným z následkov traumatizácie v detstve môže byť, že toho sami o sebe veľa nevieme. Máme problém identifikovať, čo chceme, čo potrebujeme, čo sa nám páči a tak celkovo, kto sme.

Mnohí a mnohé sme si v detstve osvojili názory, ktoré nám o nás hovorili dospelí.

Napríklad, že sme analytické typy, alebo že sme citlivé, že sme introverti, extrovertky, že nám niečo dôležité chýba, alebo že niečoho máme priveľa. Tieto naratívy nám neskôr bránia vidieť komplexnosť svojej osobnosti - teda to, že sme veľa vecí súčasne.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva so psychológom a psychoterapeutom Martinom Milerom o tom, ako vyzerá nízke sebapoznanie.