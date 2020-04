Mesiac vo výskume vírusu: Ako sa spresnili odpovede na niektoré otázky

Vírus ohrozuje aj deti a mladých ľudí.

2. apr 2020 o 15:43 Zuzana Matkovská

Uplynuli už viac než tri mesiace od chvíle, keď sme sa prvýkrát dozvedeli o existencii nového vírusu. Na celom svete sa odvtedy nakazil milión ľudí a približne 50-tisíc ich zomrelo.

Vedecký svet pohotovo zareagoval na prítomnú hrozbu a denne pribúdajú nové výskumy, analýzy a prípadové štúdie o šíriacej sa nákaze.

V priebehu pár týždňov tak vznikla robustná digitálna knižnica, ktorou výskumníci postupne skladajú čoraz podrobnejší obraz nebezpečného vírusu. Udržať si prehľad v nových zisteniach a neustále sa vynárajúcich poznatkoch je náročné aj pre odborníkov.



V tomto článku nájdete kľúčové poznatky o nákaze Covid-19, ktoré vedci publikovali v priebehu marca.

Čo by mal o nákaze vedieť každý?

Covid-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme ho medzi kvapôčkové infekcie.

Ochorenie spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. Prenáša sa v prvom rade malými kvapôčkami z nosa alebo úst, keď infikovaná osoba kašle alebo vydychuje.

Zrejeme až štyria z piatich ľudí, ktorí sa nakazili počas epidémie v Číne, nevedeli, že sú chorí a šírili infekciu ďalej. Informuje o tom štúdia uverejnená 16. marca v časopise Science.

Opatrenia ako preventívne nosenie rúška (človek totiž môže byť infikovaný, ale ochorenie uňho prebieha bez príznakov), dôsledná a častá hygiena rúk a dezinfekcia povrchov majú zabrániť tomu, aby vírusové čiastočky unikali z tela nakazeného do ovzdušia a na okolité povrchy, ktorých sa môžu vzápätí dotknúť iní ľudia.

Vírus spôsobuje respiračné ochorenia a do tela vstupuje cez sliznice úst, nosa a očí. Je preto dôležité nedotýkať sa tváre neumytými rukami. Inak hrozí, že si vírus zanesiete práve k najzraniteľnejším častiam tela.

Ochorenie je pravdepodobne nákazlivejšie než sezónna chrípka či prechladnutia, ktoré vyvolávajú iné známe druhy koronavírusov.

Medzi hlavné príznaky patria kašeľ, horúčka, bolesť hlavy a sťažené dýchanie. Objavujú sa v horizonte od dvoch dní do dvoch týždňov od kontaktu s vírusom. Ochorenie môže prepuknúť do nebezpečného zápalu pľúc.

Okrem hlavných príznakov môže chorý pocítiť aj bolesť hrdla či svalov, únavu, alebo upchatý nos. Menej časté sú hnačky. Zdravotníci z terénu upozorňujú aj na výskyt nového príznaku - dočasnú stratu čuchu a chuti. Príznak zatiaľ nepovažujú za smerodajný, pretože nie je známe, aké veľké percento pacientov postihuje.

Proti vírusu neexistuje vakcína a na ochorenie nie je dostupný žiadny špeciálne vytvorený liek. Liečba nateraz prebieha len potláčaním príznakov.

Sú deti odolnejšie alebo hrozia vážne komplikácie aj im?

Je pravda, že krajiny s rozsiahlymi ohniskami nákazy Covid-19 vrátane Číny a Talianska, zaznamenali najhoršie dosahy na starších dospelých.

Počet ľudí, ktorí v dôsledku infekcie zomreli alebo skončili v nemocnici, preukázateľne stúpa s vekom. Prognózu infikovaných významne zhoršujú zdravotné problémy, ako sú vysoký krvný tlak, oslabený imunitný systém a cukrovka, ktoré sú typické skôr u starších ľudí.

Deti a mladí ľudia síce nepatria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, no neznamená to, že by boli proti ochoreniu Covid-19 imúnni a neroznášali ho ďalej.

Vo väčšine prípadov má ochorenie v mladšom organizme mierny priebeh. Aj medzi deťmi a mladými dospelými však lekári zachytili úmrtia a komplikované prípady.

V dôsledku infekcie zomreli v Číne 10-mesačné a 14-ročné dieťa. V Európe sú najmladšími obeťami 12-ročné dievča z Belgicka, 13-ročný chlapec z Londýna, 14-ročné dieťa z Portugalska a 16-ročná Parížanka.

Marcová štúdia v časopise Pediatrics preto zdôrazňuje, že ochorieť môžu deti všetkých vekových skupín.

Autori štúdie však v sprievodnom komentári upozorňujú, že spomedzi viac než dvetisíc nakazených detí v Číne pozorovali najhorší priebeh choroby u dojčiat.

Štúdia ukázala, že približne 30 percent prípadov ochorenia u detí bolo závažných a medzi deťmi mladšími než jeden rok bola v kritickom stave polovica infikovaných.

Percentuálne vyjadrenie pôsobí desivo, no celkový počet vážne chorých detí bol relatívne malý - sedem detí malo kritické ochorenie a 33 ochorelo vážne, pričom mladšie deti čelia vyššej pravdepodobnosti komplikovanejšieho priebehu choroby.

Pravdepodobne je to preto, že ich imunitný systém sa stále iba vyvíja - v princípe nie je slabší než obranyschopnosť dospelých, iba neskúsený.

Končia v nemocniciach aj mladí ľudia?

Keď americké Centrum na kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uverejnilo v polovici marca analýzu tamojších infekcií, mnohých zaskočil vysoký podiel mladých ľudí, ktorí museli byť hospitalizovaní.

Analýza približuje prvých 2500 diagnostikovaných pacientov. Zhruba 40 percent nakazených, ktorí potrebovali pomoc lekárov, tvorili dospelí do 54 rokov. Spomedzi pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti mala až polovica menej ako 65 rokov.

Podobný trend vidieť aj v európskych krajinách - Francúzsko a Holandsko uvádzajú, že polovica ich vážne chorých obyvateľov má do 50 rokov.

Mladí ľudia môžu vážne ochorieť aj zomrieť, aj napriek počiatočnému naratívu, v ktorom sa zdôrazňovali riziká nákazy najmä pre starších a chronicky chorých.

Verejnosť sa postupne dozvedá početné príbehy, keď infekcia usmrtila inak zdravých mladých ľudí v dobrej kondícii. Možno očakávať, že v krajinách, ktoré zažívajú celkový nárast počtu infikovaných, bude narastať aj podiel ťažko chorých mladých ľudí.

Zdravotníci na celom svete preto vyzývajú aj mladšie ročníky, aby nákazu nepodceňovali, dodržiavali odporúčania a urobili všetko preto, aby sa vyhli infekcii a bránili jej ďalšiemu šíreniu.

Nakoľko ohrozené sú tehotné ženy?

Prvé poznatky o víruse boli pre tehotné zdrojom opatrného optimizmu. Zdalo sa, že nákaza počas tehotenstva neprechádza z matky na dieťa.

No tri výskumy o Covid-19, ktoré vyšli koncom marca, naznačujú, že nový koronavírus by predsa len mohol infikovať aj plod v tele matky. Zatiaľ nie je jasné, ako často dochádza k prenosu infekcie z matky na dieťa, ani či takáto nákaza pre dieťa predstavuje riziko.

Výskumníci potvrdili možnosť šírenia nákazy z matky na dieťa na základe malého počtu prípadov v Číne, kde sa prítomnosť vírusu potvrdila aj u novorodencov.

V dvojici štúdií v časopise JAMA sa píše, že výskumníci objavili v plodoch druh protilátok, ktoré spravidla neprechádzajú placentou z matky na dieťa.

Infikovanie počas pôrodu nemožno definitívne vylúčiť, no zachytené IgM sa zvyčajne objavovali v krvi tri až sedem dní od nákazy. U skúmaných detí ich lekári našli dve hodiny po pôrode, čo je silný dôkaz o tom, že dieťa prekonalo infekciu ešte v tele matky.

Tretí výskum v časopise JAMA Pediatrics zas uvádza, že tri z 33 detí, ktoré sa narodili ženám s Covid-19, boli takisto infikované. Vedci však zdôrazňujú, že bábätká testovali druhý deň po narodení, a preto k nákaze nemuselo dôjsť ešte v lone matky, ale až v čase pôrodu.

Dôležitou informáciou je, že všetky deti spomenuté v štúdiách nákazu prežili.

Spočiatku mali príznaky ako letargiu, dýchavičnosť či horúčku. Jedno bábätko malo známky zápalu pľúc. Všetky deti sa zotavili rýchlo a testy na vírus mali negatívne už na 6. alebo 7. deň.

Vedecké tímy v Spojených štátoch a Kanade sa síce snažia urobiť robustnejšie pozorovania, no zatiaľ môžu vychádzať iba z obmedzeného množstva dostupných prípadov a záznamov o nich.

Existujú rôzne kmene nového vírusu?

Vírusy mutujú neustále, v prírode prakticky nedokážeme nájsť dva úplne identické vírusy. "Vyvíjajú sa mimoriadne rýchlo, sú evolučne flexibilné, preto sa ich genetická informácia neustále mení," vysvetlil v rozhovore pre SME virológ Boris Klempa.

Je preto prirodzené, že sa genóm vírusu bude na rôznych kontinentoch či v rôznych krajinách do istej miery líšiť.

Vedci na celom svete analyzujú odobrané vzorky, izolujú z nich vírusové čiastočky a skúmajú genetiku. Viac než dvetisíc sekvencií nového koronavírusu následne spojili do komplexnej a voľne dostupnej mapy na webe NextStrain.org.

Zapojil sa aj výskumný tím slovenských virológov z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Na základe zozbieraných dát je zjavné, že na svete v tejto chvíli cirkuluje prinajmenšom osem kmeňov nového koronavírusu.

Zo sekvencií vyplýva, že vírus mutuje tak pomaly, že jeho kmene sú si vzájomne veľmi podobné. Žiadna z mutácií nezvyšuje nákazlivosť vírusu.

Vzhľadom na podobnosť kmeňov tiež možno opatrne predpokladať, že v prípade úspešnej vakcíny zrejme nebude potrebné vyrábať každý rok novú očkovaciu látku, ako je to v prípade chrípkového vírusu.

Genetická mapa však v prvom rade ukazuje vzorce šírenia vírusu vo svetovej populácii a v jednotlivých krajinách. Podľa prítomných mutácií sa dá určiť trasa, ktorou sa vírus pravdepodobne šíril.

Z 201 genómov vírusov, ktoré kolujú v Británii, je napríklad evidentné, že tamojší obyvatelia prichádzajú do úzkeho a častého kontaktu so zvyškom Európy.

"Analyzované genómy zároveň ukazujú aj niekoľko zhlukov podobných vírusov, čo naznačuje opakované vnášanie (vírusu) do krajiny a následné lokálne šírenie," opísal na twitteri Trevor Bedford, ktorý skúma evolúciu vírusov.

Dáta z kontinentu zas ukazujú, že nákaza sa šírila a vzorky sa miešali medzi hranicami európskych štátov prinajmenšom tri až päť týždňov. Po tom, ako štáty zaviedli prísne opatrenia, už v jednotlivých štátoch vidieť podstatne ohraničenejšie zhluky, v ktorých sa šíria jednotlivé kmene vírusu.

V prípade Islandu vidno, ako sa prostredníctvom cestovateľov na ostrov dostala "vetva" vírusu typická pre Spojené štáty.

Americký štát Washington má sekvenovaných 354 vírusov a ich genetika ukazuje, že väčšinu infikovaných na západnom pobreží možno spätne priradiť k zavlečeniu nákazy do tejto oblasti, ku ktorému došlo na prelome januára a februára.

Washingtonská verzia je vzdialená iba tri mutácie od genómu, ktorý ešte v januári ako prví zverejnili čínski vedci. Preto je zrejmé, že sa nákaza postupne šírila najmä medzi obyvateľmi, a nie prostredníctvom cestujúcich z iných krajín.

