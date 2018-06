Prečo vzniká ranná nevoľnosť a ako ju zmierniť?

Nie všetky tehotné ženy cítia rannú nevoľnosť.

28. jún 2018 o 15:25 Zuzana Matkovská

BRATISLAVA. Nevoľnosť a zvracanie počas tehotenstva sa síce nazýva rannou nevoľnosťou, no môže prebiehať v ktorejkoľvek časti dňa. Výnimkou nie je ani ak sa príznaky objavia v noci.

Nevoľnosť je mimoriadne častý príznak, ktorý pocíti 70 až 80 percent tehotných žien.

Zvyčajne sa začína v ôsmom týždni tehotenstva a do druhého trimestra sa vytratí. U niektorých žien môže pretrvávať celé týždne, ale aj mesiace.

Presná príčina rannej nevoľnosti ostáva neznáma.

Výskumy naznačujú, že nevoľnosť a vracanie v tehotenstve môžu byť spôsobené hormónmi, evolučnou adaptáciou, alebo má psychologické príčiny.

Ako súvisí ranná nevoľnosť a hormóny

V tejto chvíli nie je definitívne jasné ani to, či je ranná nevoľnosť v tehotenstve žiaducim, alebo varovným príznakom.

Štúdia z roku 2016 však nevoľnosť tehotných žien v prvom trimestri spojila so zníženým rizikom potratu. Toto zistenie sa ale nepodarilo preukázať vo všetkých prípadoch, súvislosť vedci pozorovali najmä u žien vo veku 30 a viac rokov.

Spojenie medzi nevoľnosťou a nižším rizikom potratu by sa dalo podľa Mayo Clinic vysvetliť rastúcimi hladinami tehotenských hormónov.

Krátko potom, čo sa oplodnené vajíčko pripojí k maternici, začne plod a neskôr placenta vytvárať hormón choriogonadotropín (hCG).

Jeho prítomnosť v krvi alebo moči ženy signalizuje tehotenstvo a mnohé domáce testy určujú graviditu práve podľa jeho prítomnosti.

Hladiny hormónu sa postupne zvyšujú a umožňujú lekárom sledovať priebeh tehotenstva.

Ak je výskyt hCG menší, než je v danom období bežné, môže signalizovať mimomaternicové tehotenstvo, mŕtvy plod alebo hroziaci potrat.

hCG zrejme súvisí aj s nevoľnosťou a vracaním.

Ženy s ťažkou rannou chorobou (hyperemesis gravidarum) totiž majú vyššie hladiny hCG než iné tehotné ženy. Vyššie hladiny hormónu a väčšia pravdepodobnosť výskytu rannej nevoľnosti sa objavujú aj u žien, ktoré majú viacnásobné tehotenstvo.

Na nevoľnosti a vracaní sa pravdepodobne podieľa aj iné hormóny, ktorých hladiny počas tehotenstva rastú - estrogén a progesterón.

Vedcom sa však nepodarilo nájsť presvedčivý dôkaz, že nevoľnosť sprevádza potrebné zmeny hladín tehotenských hormónov. Zdravé tehotenstvo totiž mávajú aj ženy, ktoré rannú nevoľnosť nikdy nepocítili.

Nevoľnosť ako výsledok evolúcie

Zdá sa, že človek je jediný cicavec, u ktorého sa objavuje tehotenská nevoľnosť.

Táto jedinečná črta zaujala evolučných biológov natoľko, aby sa zamýšľali, či sa nepredstavuje sofistikovaný nástroj na prežitie.

„Nevoľnosť a vracanie v tehotenstve prospieva tým, že z jedálnička vylúči potraviny ako mäso a zeleninu s výraznou chuťou,“ vysvetľuje Paul Sherman, profesor neurobiológie a správania na Cornellovej univerzite.

Spomínané potraviny podľa Shermana môžu obsahovať škodlivé toxíny a mikroorganizmy, ktoré by mohli potenciálne ublížiť žene a poškodiť jej plod práve vtedy, keď sa mu vyvíjajú orgány a je najzraniteľnejší voči chemikáliám.

Aj to môže byť príčinou, prečo je čuch ženy počas tehotenstva citlivejší.

Teóriu, že ranná nevoľnosť je užitočnou adaptáciou stavia Shermen na viacerých nepriamych dôkazoch:

Rizikové faktory rannej nevoľnosti Nevoľnosť sa môže objaviť u ktorejkoľvek tehotnej ženy. Niektoré faktory však majú ženy s nevoľnosťou spoločné. Žena pred tehotenstvom trpela kinetózou a bolo jej nevoľno v dopravných prostriedkoch.

Výskyt nevoľnosti počas migrén, užívania antikoncepčných tabletiek, prípadne pri niektorých pachoch a chutiach.

Nevoľnosť sa objavila už počas predošlého tehotenstva.

Matka čaká viac než jedno dieťa.

Nevoľnosť ustupuje po osemnástom týždni tehotenstva, keď je plod odolnejší voči chemickým vplyvom.

Ženy s intenzívnou nevoľnosťou majú nižšie miery spontánneho potratu, než ostatné tehotné ženy.

Bez ohľadu na kultúru, v ktorej matka žije, zvykne nevoľnosť spustiť mäso a zelenina s výraznou chuťou, ktoré môžu obsahovať parazity, patogény a rastlinné toxíny. Podobnú reakciu majú aj na alkohol a cigaretový dym, ktorý môže ohroziť zdravie dieťaťa.

V spoločnostiach, ktoré konzumujú viac mäsa, chuťovo výraznej zeleniny a alkoholu je výskyt rannej nevoľnosti vyšší, než u populácií, ktorých sú hlavnými plodinami sladké či chuťovo nevýrazné rastlinné produkty.

Pokiaľ je známe, rannú nevoľnosť zažívajú spomedzi cicavcov iba ľudia. Príčinou je pravdepodobne zloženie stravy, ktoré je v porovnaní s inými primátmi či cicavcami mimoriadne pestré.

V štúdii, ktorú Shermen uverejnil v časopise The American Naturalist spomína aj inú evolučnú teóriu, podľa ktorej je nevoľnosť zápasu matky a dieťaťa o zdroje a živiny.

„Ak by bola správna, tak by nevoľnosť mala pri každom tehotenstve vrcholiť v poslednom trimestri, keď plod potrebuje najviac živín a krvi. No nie je to tak,“ vysvetľuje neurobiológ.

Čo jesť pri rannej nevoľnosti

Existuje niekoľko osvedčených výživových odporúčaní, ktoré môžu zmierniť rannú nevoľnosť.

Mnohé sú iba v rovine babských rád a iba pár z ich bolo predmetom riadneho výskumu, no napriek tomu sa osvedčili ženám po celom svete.

V tehotenskej a odbornej literatúre sa najčastejšie objavujú nasledujúce rady:

Veďte si zoznam potravín, ktoré spúšťajú nevoľnosť, a snažte sa im vyhýbať.

Snažte sa nemať prázdny žalúdok, no nejedzte krátko pred spaním.

Na nočnom stolíku majte pripravené nevýrazné potraviny ako krekry a sušienky. Kým vstanete z postele, zjedzte pár kúskov. Dajte si z nich aj v prípade, ak sa v noci zobudíte a musíte ísť na toaletu.

Namiesto veľkých jedál jedzte častejšie malé porcie.

Jedzte vo chvíľach, keď sa cítite lepšie. Môže sa však stať, že sa budete do jedla musieť nútiť, pretože to bude jediný spôsob, ako môžete nevoľnosť zmierniť.

Vyhnite sa pikantným mastným jedlám, ktoré môžu dráždiť žalúdok a spomaľujú trávenie.

Vyhýbajte sa aromatickým jedlám a surovinám. Vhodné sú vývary a polievky.

Mnohé ženy lepšie zvládajú vlažné a studené nápoje a jedlá. Surovú zeleninu ale precízne umyte.

Jedzte a pite oddelene, aby ste nezvyšovali objem v citlivom žalúdka. Napite sa polhodinu pred alebo po jedle.

Pite častejšie, no po menších množstvách.

Proti nevoľnosti zaberá zázvor. Pomôcť môže nie len čaj, ale aj cukríky. Mnohým ženám prináša úľavu už aj samotná vôňa zázvoru. Podobne účinkuje aj citrón.

Nevoľnosť môžu zmierniť aj potraviny s obsahom vitamínu B6. Mimo živočíšnych zdrojov ho možno nájsť v banánoch, strukovinách, cíceri, zemiakoch, alebo v pistáciách.

Ak je nevoľnosť prisilná a bráni tehotnej žene jesť, prípadne ju dehydruje, mala by vyhľadať lekársku pomoc.

Medzi varovné príznaky patrí aj malátnosť a odpadávanie, malé množstvo moču, prípadne jeho tmavá farba, vracanie krvi alebo neprimerané búšenie srdca.

